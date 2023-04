Vasta-alkajat ja konkarit mukana musiikkisadussa – Tulikärpästen tarinassa ovat äänessä kymmenet huilistit

Salossa nähdään ja kuullaan tulevana viikonloppuna ainutlaatuinen musiikkiesitys, kun Salon ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopistojen huilistit esiintyvät ensi kertaa yhdessä.

Tulikärpästen tarina -musiikkisadussa esiintyvät kaikki musiikkiopistojen huilistit eli kaikkiaan viitisenkymmentä huilistia. Mukana on myös pianisteja, harpisteja ja kertoja.

– Esitykseen osallistuu myös Salon lukion valotiimi, kertoo Salon musiikkiopiston huilunsoiton opettaja Anu-Kaisa Hulmi.

Hulmi on musiikkiopistojen yhteistyöstä erittäin innoissaan.

– Musiikkiopistot tekevät paljon yhteistyötä, mutta tällainen yhteinen produktio on ainutlaatuinen. Uskallan väittää, ettei Salossa ole koskaan aikaisemmin nähty lavalla yhtä aikaa näin montaa huilistia. Nyt on todellinen mahdollisuus kokea, miltä huilu kuulostaa!

Huilisti Noelle Perrinin alunperin kirjoittama ja sovittama Tulikärpästen tarina pitää sisällään yhdeksän kappaletta, joiden stemmat vaihtelevat helposta vaikeaan. Näin ollen teosta pääsevät esittämään sekä huilunsoiton vasta-alkajat ja konkarit.

– Teos on hieno, sillä siitä löytyy sopivaa soitettavaa jokaiselle. Mukana on sekä viime syksynä poikkihuilun soiton aloittaneita että jo vuosia soittaneita. Nuorin soittaja on päiväkoti-ikäinen ja vanhimmat täysi-ikäisiä.

Hulmin mukaan yhdessä esiintyminen on tärkeää kaikille soittajille.

– Nuorimmat soittajat pääsevät esiintymään vanhempien konkareiden kanssa ja pidempään soittaneet pääsevät toiminaan esikuvina pienemmille.

Oppilaiden lisäksi isossa musiikkiproduktiossa on mukana kaikkiaan kuusi huilunsoiton opettajaa, kolme pianonsoiton opettajaa ja harpunsoiton opettaja.

– Jokainen harjoitteli teoksia ensin tahoillaan, minkä jälkeen yhdistimme voimat. Yhteisiä harjoituksia on muutama ennen esityksiä sekä Salossa että Lohjalla.

Teos esitetään Salon lisäksi myös Lohjan Laurentius-salissa.

Tulikärpästen tarinassa kuullaan tuttuja taidemusiikin melodioita, esimerkiksi Joutsenlammesta ja Wilhelm Tell -alkusoitosta.

– Vaikka teosten nimet eivät sanoisi mitään, ovat ne monelle kuulijalle tuttuja.

Tulikärpästen tarina esitetään Salossa kulttuuritila Näkkärissä, sillä suuri joukko esiintyjiä ei mahtunut musiikkiopiston yleensä käyttämään Hilkansaliin.

– Ei Näkkärin lavallakaan paljon ylimääräistä tilaa ole, vaikka huilistit mahtuvatkin soittaessaan aika pieneen tilaan.

Musiikkisatu on yleisölle ilmainen ja esitys on noin puolen tunnin pituutensa vuoksi sopiva myös perheiden nuorimmille.

Teoksessa on mukana kertoja ja myös tarinan kuvitus heijastetaan seinälle. Tulikärpästen tarinassa Maija ja tulikärpäset joutuvat etsimään uutta kotia, koska heidän kotimetsässään kaadetaan puita.

Huilistien lukuvuosi ei lopu yhteiseen esitykseen vaan opetus jatkuu toukokuun loppuun asti.

– Ensi vuoden oppilashaku alkaa 17. huhtikuuta ja jatkuu 15. toukokuuta asti, vinkkaa Hulmi.

Viime vuoden tapaan haku tapahtuu videotehtävän avulla. Lisätietoja löytyy Salon musiikkiopiston sivuilta.

Tulikärpästen tarina -musiikkisatu Salon kulttuuritila Näkkärissä (Ylhäistentie 2) lauantaina 15.4. kello 18 ja Lohjan Laurentius-salissa (Kirkkokatu 6) sunnuntaina 16.4. klo 15.