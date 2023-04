Vastaamon tietomurrosta epäillyn kuulusteluissa ei ole tapahtunut ”ratkaisevaa läpimurtoa” – uhreilla enää toukokuun loppuun asti aikaa tulla mukaan rikosprosessiin

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäiltyä miestä on kuulusteltu paljon ja kuulustelut jatkuvat edelleen, keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoi keskiviikkona.

– Kuulusteluja on tehty useita, ja ne ovat aina olleet varsin laajoja. Jos avaan sisältöä, mitään sellaista ratkaisevaa läpimurtoa tai tunnustusta ei ole tähän mennessä saatu, Leponen sanoi.

Epäilty, 25-vuotias Aleksanteri Kivimäki, otettiin kiinni Ranskassa, tuotiin Suomeen ja vangittiin helmikuussa. Kivimäkeä epäillään muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Hän on kiistänyt rikosepäilyt medialle asianajajansa välityksellä.

STT on julkaissut Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

Kivimäen epäillään tehneen tietomurron marraskuussa 2018. Murto tuli julkisuuteen lokakuussa 2020, kun yritys kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Sen jälkeen Vastaamon asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Leposen mukaan vielä ei ole selvinnyt, miksi tietomurrosta meni kaksi vuotta siihen, että tiedoilla ryhdyttiin kiristämään.

– Se on yksi iso teema, mitä kuulusteluissa on käsitelty ja tullaan käsittelemään. Motiiviasiaan ei ole vielä saatu selvyyttä.

KRP:n tavoitteena on saada esitutkinta valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Syyte asiassa on nostettava viimeistään 18. lokakuuta.

Alle kolmasosa on tehnyt rikosilmoituksen ja täyttänyt lausumalomakkeen

KRP järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden tietomurron tutkinnasta sekä oikeusprosessin etenemisestä asianomistajien eli uhrien osalta. Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli tietomurron aikaan noin 33 000 ihmisen tiedot. KRP:n mukaan tähän mennessä noin 24 000 uhria on tehnyt asiassa rikosilmoituksen ja heistä noin 8 600 on täyttänyt sähköisen lausumalomakkeen.

Niitä uhreja, jotka eivät ole vielä antaneet sähköistä lausumaa, pyydetään tekemään se poliisin asiointipalvelussa toukokuun loppuun mennessä. Myös rikosilmoituksen voi edelleen tehdä.

Rikosilmoituksen tekeminen ja sähköisen lausumalomakkeen täyttäminen ovat edellytys sille, että uhri pysyy asianomistajana mukana rikosprosessissa ja voi esittää asiassa vaatimuksia.

– Jos on tehnyt molemmat, ei tarvitse tehdä enää mitään ja voi jäädä odottamaan ohjeita jatkosta, Leponen sanoi.

Ex-toimitusjohtajalle ehdollista tietosuojarikoksesta

Asiassa on selvitetty myös Vastaamon johdon rikosvastuuta. Viime viikolla Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion, 41, tietosuojarikoksesta. Hän sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Käräjäoikeus katsoi, että Tapio syyllistyi tietosuojarikokseen, koska hän ei ollut toteuttanut Vastaamossa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta käsiteltävien henkilötietojen pseudonymisoinnista ja salauksesta.

Oikeuden mukaan Vastaamon potilastietokantaan oli tallennettu asiakkaiden henkilötietoja ja käyntimerkintöjä selkokielisinä ilman riittävää salausta. Tiedot olivat myös sellaisessa muodossa, että ne olivat yhdistettävissä toisiinsa, oikeus sanoi.

Sekä Tapio että syyttäjäpuoli ovat kertoneet harkitsevansa tuomiosta valittamista.

Lisätietoa uhreille rikosilmoituksen tekemisestä ja lausuman antamisesta löytyy poliisin sekä Rikosuhripäivystyksen sivuilta.

Maria Rosvall