Venäjä karkottaa yli 20 Saksan diplomaattia Venäjältä vastavetona Saksan karkotuksille

Venäjä karkottaa yli 20 Saksan diplomaattia Venäjältä, kertoivat maan valtiolliset mediat tänään. Venäjän ulkoministeriö sanoo karkotusten olevan vastaus Saksan aiemmalle päätökselle karkottaa venäläisdiplomaatteja Berliinistä.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tuomitsi Saksan päätöksen, jota hän kutsui ”joukkokarkotuksiksi” valtiollisella Zvezda-televisiokanavalla.

Venäjän ulkoministeriö syytti Saksaa ”vihamielisistä toimista” sekä ”mielenosoituksellisesta maiden suhteiden tuhoamisesta”.

Saksa ja Venäjä karkottivat vastavuoroisesti useita kymmeniä diplomaatteja myös viime vuoden keväänä pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Ukrainalaissotilaat Timesille: Venäjä käynyt rohkeammaksi rintamalla

Brittiläisen Times-lehden Harkovassa haastattelemat ukrainalaissotilaat ovat kertoneet, että Venäjän joukot ovat käyneet hyökkäävämmiksi ja rohkeammiksi rintamalla. Haastateltujen sotilaiden mielestä tämä johtuu siitä, että Venäjä tietää Ukrainan ammusten käyneen vähiin.

Ukrainan armeijan puutteet ja heikkoudet kävivät ilmi Yhdysvalloissa vuotaneista huippusalaisista puolustusministeriön asiakirjoista, Times muistutti jutussaan.

Times-lehti toteaakin, että Ukraina on vaarassa menettää ilmatilansa hallinnan, elleivät länsimaat nyt vastaa Ukrainan ”epätoivoiseen pyyntöön hankkia lisää aseita”.

– (Panssarintorjuntaohjuksemme) estivät heitä lähettämästä helikoptereita syvälle meidän alueellemme, koska he pelkäsivät osumaa. Mutta nyt venäläiset tietävät, että ammuksemme ovat vähissä ja he ovat tulleet rohkeammaksi. Joka päivä tulee yhä enemmän helikoptereita ja lentokoneita, ja he alkavat ymmärtää, ettemme voi pysäyttää niitä, sanoi yksi sotilaista.

Brittiraportti: Venäjällä voitonpäivän ohjelmaa supistetaan ”turvallisuussyistä” – oikea syy voi olla toinen

Britannian puolustusministeriön päivittäisessä Ukraina-katsauksessa kerrottiin tänään, että Venäjä on päättänyt perua toisen maailmansodan massiiviset muistomarssit voitonpäivänä 9. toukokuuta.

Venäjän valtionmedioiden mukaan voitonpäivän juhlimiseen perinteisesti kuuluneet marssit on peruttu ”turvallisuussyistä”, raportissa kerrottiin.

Brittitiedustelu uskoo kuitenkin viranomaisten olevan huolissaan siitä, että marsseilla jollain tavalla kiinnitettäisiin huomiota tai korostettaisiin Venäjän epäonnistumisia sotarintamalla Ukrainassa.

Venäjän isoissa kaupungeissa järjestetyissä marsseissa kansalaiset ovat perinteisesti kantaneet valokuvia sukulaisista tai ystävistä, jotka sotivat Neuvostoliiton asevoimissa tai palvelivat maata muilla tavoin toisen maailmansodan aikana.

NY Times: Venäläiset hiv-positiiviset vangit saavat lääkkeitä palkkioksi rintamalle lähdöstä

Venäläiset hiv-positiiviset vangit saavat tehokkaita lääkkeitä palkkioksi pestautumisesta Ukrainan taisteluihin, raportoi puolestaan New York Times. Ukrainaan lähdöstä kieltäytyvät vangit eivät lehden mukaan välttämättä saa kunnollista hiv-lääkitystä.

Jopa joka viides Venäjällä Ukrainaan värvätyistä ja rintamalle lähetetyistä entisistä vangeista on hiv-tartunnan saaneita. Arvio perustuu Ukrainassa sotavangeiksi saatujen Venäjän sotilaiden tartunta-asteeseen.

Eräs sotavanki kertoi amerikkalaislehdelle, että hänet pakotettiin vaihtamaan lääkkeitä vankilassa vastoin tahtoaan ja että hän pelkäsi kuolevansa vuosikymmenen sisällä. Kun hänelle oli luvattu lääkkeitä ja armahdusta vankeustuomiosta, hän liittyi kuudeksi kuukaudeksi palkkasotilaaksi Wagner-ryhmään.

– Ymmärsin, että minulla olisi nopea kuolema tai hidas kuolema. Valitsin nopean kuoleman, hän sanoi.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Ayla Albayrak