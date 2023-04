Venäjä on perustamassa sotilaiden sähköistä kutsuntajärjestelmää, joka estäisi asevelvollisten joukkopaon maasta

Venäjän parlamentin alahuone duuma on hyväksynyt sotilaiden sähköisen kutsuntakirjeen käyttöönoton. Uuden käytännön kerrotaan helpottavan huomattavasti sotilaiden mobilisoimista Ukrainan sotaan sekä estävän asevelvollisten joukkopaon Venäjältä.

Brittilehti Guardianin mukaan tähän mennessä asevelvollisuuspaperit Venäjällä on pitänyt toimittaa saajalle henkilökohtaisesti armeijan paikallisesta kutsuntatoimistosta tai työnantajan kautta. Jos sähköisen kutsuntakirjeen saanut ei ilmoittaudu kutsuntatoimistoon, häneltä kielletään automaattisesti ulkomaille matkustaminen, Guardian kertoo.

Kymmenettuhannet venäläismiehet ovat aiemmin onnistuneet välttämään kutsuntakirjeen ja paenneet ulkomaille.

Ennen voimaan astumistaan lakimuutos etenee vielä parlamentin ylähuoneen jäsenten sekä presidentti Vladimir Putinin hyväksyttäväksi.

Asepalvelus on Venäjällä pakollinen 18–27-vuotiaille miehille. Duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov kertoi AFP:n mukaan televisiossa ennen äänestystä, että uudet säännöt eivät koske ainoastaan varusmiehiä vaan kaikkia asevelvollisia miehiä.

– Kutsuntakirje katsotaan vastaanotetuksi siitä hetkestä lähtien, kun se on lähetetty asevelvollisen henkilökohtaiselle tilille, Kartapolov sanoi.

Kreml kiisti liittyvän sotilaiden mobilisointiin rintamalle

Uutistoimisto Tassin mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti tiistaina uuden järjestelmän liittyvän sotilaiden mobilisointiin rintamalle.

Myöskään uutta liikekannallepanoa ei ole suunnitteilla, hän sanoi.

Peskovin mukaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että Venäjä haluaa ajanmukaistaa sotilaalliset rekisterijärjestelmänsä. Hän kiisti myös asiaa kysyneille toimittajille sen, että uuden järjestelmän käyttöönotto voisi sysätä liikkeelle taas nuorten miesten joukkopaon Venäjältä.

– Ei missään nimessä, (koska) tällä ei ole mitään tekemistä mobilisoinnin kanssa, hän sanoi toimittajille.

Putin määräsi syyskuussa osittaisen liikekannallepanon vahvistaakseen joukkojaan Ukrainassa. Kyseessä oli ensimmäinen liikekannallepano Venäjällä toisen maailmansodan jälkeen.

Brittitiedustelu: Venäjän maahanlaskujoukkoja järjestetään uudelleen

Venäjän maahanlaskujoukot (VDV) ovat järjestäytymässä uudelleen ja samalla ne ovat saaneet uutta kalustoa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Maahanlaskujoukkojen käyttöön on saatu termobaarisia raketinheitinjärjestelmiä eli raskaita raketinheittimiä, joita on jo ollut käytössä Venäjän erikoisjoukoilla.

Termobaariset aseet tuottavat voimakkaan lämpö- ja painevaikutuksen osuma-alueelleen ja ovat hyvin tehokkaita esimerkiksi asutuskeskuksissa käytävissä taisteluissa.

Maahanlaskujoukot ovat puolustusministeriön mukaan kärsineet raskaita tappiota sodan aikana, joten raketinheittimien käyttöönotto viittaa sen mukaan juuri joukkojen järjestämiseen uudelleen.

Ukrainalaisjoukot ”valmistautuvat vastahyökkäykseen”

Venäjän epäonnistuttua tavoitteessaan vallata Luhanskin ja Donetskin alueet kokonaan Itä-Ukrainassa talven aikana, uskotaan ukrainalaisjoukkojen ryhtyvän pian vastahyökkäykseen, kertoo uutistoimisto AFP.

– Olemme valmiita, jos kerran korkea-arvoiset sotilasviranomaisemme sanovat meillä olevan tarpeeksi joukkoja, ammuksia ja kaikkea hyökkäystä varten, sanoi Markiksi esittäytynyt ukrainalaissotilas AFP:lle Donetskin alueella.

Venäjä koki vakavia tappioita sekä pääkaupungissa Kiovassa, Harkovassa että Hersonissa viime vuonna, ja Ukrainan joukkojen on myös onnistunut pitää pintansa Donbassin kaupungeissa. Asiantuntijoiden mukaan Ukrainalla ei kuitenkaan ole paljoa aikaa, jos se haluaa tehdä merkittävän vastaiskun. Ukrainan puolustusministeriön mukaan otollisin aika olisi silloin, kun maa on kuivunut ja kovettunut loskan jäljiltä.

Äskettäin rekrytoidut venäläisjoukot ovat harventuneet hyökkäyksissään, samalla kun Ukraina on varastoinut ammuksia, hankkinut pitkän kantaman tykistöä ja panssarivaunuja länsimaista sekä vahvistanut armeijaansa.

– Kuka tietää, milloin Ukraina saa uudelleen tämän mahdollisuuden, sanoi kiovalaisen tutkimusinstituutin tutkija Mikola Bjeljeskov, joka uskoo vastahyökkäyksen alkavan vasta kesäkuussa tai heinäkuussa. Muut ovat arvioineet huhtikuun loppua tai toukokuun alkua.

– Se on nyt tai ei koskaan, Bjeljeskov sanoi AFP:lle.

Tanskan puolustusministeri: Hävittäjistä päätetään kesään mennessä

Tiistaina Ukrainassa vieraillut Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kertoi myös Tanskan ja liittolaismaiden päättävän kesään mennessä siitä, toimitetaanko hävittäjiä Ukrainalle.

– Tanska ei tee sitä yksin, Lund Poulsen sanoi tanskalaismedioiden mukaan.

– Meidän täytyy tehdä tämä yhdessä useampien maiden kanssa. Meidän täytyy myös keskustella tästä Yhdysvaltojen kanssa, hän sanoi.

Samaan aikaan Puola ja Slovakia aloittivat ensimmäisten, neuvostovalmisteisten MiG-29-hävittäjien lähettämisen Ukrainaan maaliskuun lopulla. Puola on sanonut lähettävänsä kaikki noin 30 hävittäjäänsä Ukrainalle.

Tanskalla on yhteensä 43 yhdysvaltalaista F-16-hävittäjää, joista 30 on aktiivisessa palveluksessa. Tanskan on kuitenkin määrä korvata ne uudenaikaisemmilla F-35-hävittäjillä.

Hävittäjien toimittamista ovat Tanskan lisäksi harkinneet ainakin Hollanti sekä Ranska, ja Britannia on luvannut kouluttaa ukrainalaisia lentäjiä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak