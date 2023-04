Venäläinen oppositioaktivisti Kara-Murza sai 25 vuoden vankeustuomion – ”Kehotan Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet viipymättä”

Venäläinen oppositioaktivisti Vladimir Kara-Murza on saanut 25 vuoden vankeustuomion. Hän on muun muassa arvostellut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tuomio on syyttäjän vaatimuksen mukainen ja pisin mahdollinen.

Kara-Murza tuomittiin maanpetoksesta, väärän tiedon levittämisestä Venäjän asevoimista sekä yhteyksistä ei-toivottuun organisaatioon.

Kara-Murza on sanonut aiemmin, ettei hän kadu toimintaansa. Monesta muusta Kremlin vastustajasta poiketen hän on kieltäytynyt lähtemästä maanpakoon.

Lännessä toimittajaksi kouluttautunut Kara-Murza oli vuonna 2015 ammutun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin ja entisen oligarkin, sittemmin presidentti Vladimir Putinin arvostelijaksi ryhtyneen Mihail Hodorkovskin läheinen liittolainen.

Navalnyi tuomiosta: Yksinkertaisesti fasistinen

Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on tuominnut Kara-Murzan saaman tuomion. Navalnyin kommentit julkaistiin hänen korruptionvastaisen järjestönsä Twitter-tilillä.

– Pidän tätä tuomiota laittomana, häpeilemättömänä ja yksinkertaisesti fasistisena, Navalnyi sanoi.

Navalnyi tuomittiin viime vuoden maaliskuussa yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta. Vankeustuomiotaan istuvan Navalnyin kunto on heikentynyt viime aikoina nopeasti.

Navalnyi yritettiin myrkyttää vuonna 2020, eivätkä hänen asianajajansa ole sulkeneet pois uuden myrkytyksen mahdollisuutta.

Myös Kara-Murzan on kerrottu joutuneen myrkytysten kohteeksi.

Kara-Murza sairastaa monihermosairautta, joka on hänen asianajajiensa mukaan seurausta kahdesta myrkytysyrityksestä vuosina 2015 ja 2017. Asianajajien mukaan Kara-Murzan tila on huonontunut vankeudessa, ja hän ei vointinsa vuoksi kyennyt osallistumaan kaikkiin kuulemisiinsa.

Länsimaissa vaaditaan Kara-Murzan vapauttamista

EU, useat länsimaat sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat vaatineet Kara-Murzan vapauttamista.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türkin mukaan Kara-Murzan syytteet vaikuttivat liittyvän mielipiteenvapautta koskevan oikeuden käyttöön.

– Keneltäkään ei pidä riistää vapautta ihmisoikeuksiensa harjoittamiseen. Kehotan Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet viipymättä, Turk sanoi lausunnossaan.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrellin mukaan tuomio on ”äärettömän ankara” ja osoittaa jälleen Venäjän oikeusjärjestelmän poliittisen väärinkäytön.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Kara-Murza oli jälleen yksi kohde Venäjän ”kiihtyvässä sorron kampanjassa”.

Myös Britannian, Kanadan ja Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläät kritisoivat tuomiota tuoreeltaan.

– Tämänpäiväinen tuomio on surullinen todistus siitä synkästä käänteestä, mihin taistelu demokratiasta on päätynyt, sanoi Kanadan suurlähettiläs Alison LeClaire.