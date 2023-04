Venäläisestä elokuvasta tuli emigrantti – ohjaajia ja näyttelijöitä on paennut Pariisiin, Berliiniin ja Los Angelesiin

Venäjän hyökättyä Ukrainaan monet koulutetut venäläiset ovat paenneet maasta. Yksi ryhmä emigranttien joukossa ovat näyttelijät ja ohjaajat, jotka vähitellen rakentavat uutta elämää – sekä henkilökohtaista että työelämää.

Monet heistä ovat onnellisia pelkästään siitä, että ovat päässeet lähtemään.

– Ehkä en pääse enää punaisille matoille, mutta ainakin olen vapaa, sanoo Maria Shalajeva, 42-vuotias näyttelijä ja ohjaaja.

Shalajeva oli lyhyen aikaa pidätettynä Moskovan sodanvastaisten protestien aikoihin. Hän kertoo uutistoimisto AFP:lle lähteneensä kotimaastaan mukanaan kaksi lasta ja kolme matkalaukkua.

Nyt Shalajeva on Pariisissa, missä hän on huolissaan työnäkymistään. Hän ei kuitenkaan halua puhua laveasti omista ongelmistaan.

– Ne eivät ole mitään verrattuna ukrainalaisten kärsimyksiin.

Shalajevan lyhytelokuva osallistui maaliskuun loppupuolella Pariisissa venäläisen elokuvan tapahtumaan, jossa näytettiin juuri ennen Ukrainan sotaa valmistuneita elokuvia.

Kuvauspaikat menivät uusiksi

Vielä pari vuotta sitten Stalinin aikaa jyrkästi kritisoiva elokuva Kapitan Volkonogov bezhal (Kapteeni Volkogonov on paennut) sai rahoitusta Venäjän valtiolta.

Elokuvan ensi-ilta oli Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2021. Tuolloin sen ohjaajat Aleksei Tshupov ja Natalia Merkulova kertoivat AFP:lle luottavansa siihen, että he voisivat jatkaa työskentelyään Venäjällä. Nyt molemmat ovat maanpaossa Azerbaidzhanissa.

Elokuvan tuottaja, Ranskassa syntynyt Charles-Evrard Tchekhoff arvioi, ettei sillä olisi nykyisellä Venäjällä mitään rahoitusmahdollisuuksia.

Maanpakoon on päätynyt myös Oscar-palkittu ohjaaja Andrei Zvjagintsev, joka asuu nyt Pariisissa. Kaksi lupaavaa nuorta ohjaajaa, Kira Kovalenko ja Kantemir Balagov, ovat asettuneet Los Angelesiin.

Balagovin suunnitelmat seuraavan elokuvansa kuvauspaikasta ovat täysin muuttuneet. Hän oli ajatellut sijoittaa elokuvansa Kabardino-Balkariaan Pohjois-Kaukasiassa, mistä hän itse on kotoisin. Nyt elokuva on tarkoitus tehdä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, missä on kohtalaisen kokoinen venäläistaustainen vähemmistö.

Limonovin rooliin brittinäyttelijä

Ohjaaja Kirill Serebrennikov puolestaan aikoo toteuttaa seuraavan elokuvahankkeensa Venäjän sijasta Latviassa. Maineikas teatteri- ja elokuvaohjaaja joutui viranomaisten hampaisiin jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Hän asuu nykyisin Berliinissä.

– Historian saatossa venäläinen kulttuuri on aina onnistunut pysymään elossa, sanoo Serebrennikov.

Ensi alkuun hyökkäyksen jälkeen monet vastustivat venäläisten näyttelijöiden ja ohjaajien osallistumista eurooppalaisiin kulttuuritapahtumiin. Serebrennikovin valinta Cannesin elokuvajuhlille viime vuonna raivostutti osaa ukrainalaisista.

Ensimmäisen isomman maanpaossa syntyvän venäläiselokuvan päähenkilö on näillä näkymin kirjailija Eduard Limonov (1943–2020). Roolissa on määrä nähdä brittinäyttelijä Ben Whishaw.

– Hänestä (Limonovista) tuli pummi New Yorkissa, sensaatio Ranskassa ja poliittinen antisankari Venäjällä, luonnehtii Serebrennikov.