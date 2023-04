Videopelihahmoon perustuva Super Mario -elokuva rikkoo katsojaennätyksiä

Vuoden 2023 elokuvailmiöksi on nousemassa videopelihahmoon perustuva The Super Mario Bros. Movie. Peliyhtiö Nintendon ja elokuvayhtiöiden Universalin ja Illumination Studiosin animaatioelokuva tienasi Yhdysvalloissa toisena viikonloppunaan 87 miljoonaa dollaria, eli lähes kymmenen kertaa niin paljon kuin toisiksi suosituin Russel Crowen tähdittämä The Pope’s Exorcist 9,1 miljoonalla dollarillaan. Kolmannella sijalla on Keanu Reevesin tähdittämä John Wick: Chapter 4, jonka lippuja myytiin 7,9 miljoonan edestä.

Viikkoa aiemmin Mario rikkoi kaikkien aikojen suosituimman animaatioelokuvan sekä videopelisovituksen avausviikonloppujen ennätykset, kertoi pelialan media Eurogamer.

Yhdysvaltojen kokonaislipunmyynnissä Mario-elokuvan edellä ovat tänä vuonna ainoastaan Avatar 2 ja Black Panther 2, jotka saivat ensi-iltansa viime vuoden puolella. Mario hallitsee myös kansainvälisiä lipunmyyntitilastoja.

Matkalla miljardikerhoon

Super Mario -elokuvan kokonaistulos kahdelta viikolta on arviolta yli 347 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti yli 677 miljoonaa dollaria, kertoo elokuvamaailmaa seuraavan IMDB-sivuston seuranta.

Nykymenolla Super Mario on matkalla miljardikerhoon, johon ylsivät viime vuoden elokuvista Avatar 2, Top Gun: Maverick ja Jurassic World: Dominion.

Suomen elokuvasäätiön mukaan Super Mario on kuluvan vuoden katsotuimpien elokuvien listalla tällä hetkellä sijalla 6 yli 79 000 katsojalla. Kaikki edellä olevat elokuvat ovat olleet teattereissa jo kuukausien ajan.

Suomen katsotuin elokuva tänä vuonna on Avatar 2 yli 195 000 katsojalla ja toisiksi katsotuin Risto Räppääjä ja villi kone yli 175 000 katsojalla. Risto Räppääjä sai ensi-iltansa helmikuussa.

Edellinen Super Mario -elokuva 30 vuoden takaa

Super Mario -elokuvan huikea menestys vuonna 2023 voi tulla monelle vanhemmalle elokuvankatsojalle yllätyksenä, sillä saman pelihahmon pohjalta tehty vuonna 1993 ensi-iltansa saanut näytelty elokuva Super Mario Bros. muistetaan sekä taloudellisena floppina että kriitikoiden sylkykuppina.

Bob Hoskinsin tähdittämä kalkkuna oli vuosikymmenten ajan varoittava esimerkki, jonka pohjalta videopelien pohjalta tehtäviä elokuvia pidettiin tuhoon tuomittuina ajatuksina. Ennustus oli itseään toteuttava, sillä Super Marion jälkeisinä vuosina valkokankaalla nähdyt videopelisovitukset olivat yleensä matalalla budjetilla tehtyjä B-luokan elokuvia.

Videopelielokuvat ovat kuitenkin kokeneet renessanssin viime vuosina, ja ennen uutta Super Mario -elokuvaa yllättävään suosioon nousi myös Nintendon kilpailijan Segan Sonic-hahmon pohjalta tehdyt uudet elokuvat.

Lassi Lapintie