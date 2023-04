Vihreiden puoluesihteeri Liikanen ei hae jatkopestiä, Tynkkynen ei pyri puheenjohtajaksi

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ei hae jatkokautta. Hän kertoo Facebook-sivullaan, että päätöksen takana painavat sekä puolueen tarpeet että arvio omista voimavaroista.

Liikanen muistuttaa sanoneensa jo vaali-iltana, että kantaa osaltaan vastuun musertavasta vaalituloksesta.

– Tämä ei ole helppoa duunia. Kaikkia ei voi pitää tyytyväisinä. Virheitä tehdään. Kriittinen palaute on usein ristiriitaista ja nopeasti muuttuvaa. Välillä voimat ovat olleet aika vähissä, kun koronavuodet, vaalitappiot ja niin kutsuttu työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen veivät veronsa, Liikanen kirjoittaa.

Hän arvioi, että puolueen kannalta on viisasta antaa muutokselle tilaa.

– Vihreillä on edessä jälleenrakennus- ja uudistustyö. Sitä tekee liike yhdessä, uuden puoluejohdon vetämänä. Meillä on edessä puoluesihteerivaali, jossa mukana on uusia innostuneita ja innostavia ehdokkaita.

Liikanen kertoo, että vaalien jälkeisessä keskustelussa on käytetty paljon hyviä ja tarpeellisia puheenvuoroja ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Oras Tynkkynen ei pyri puolueen puheenjohtajaksi

Aikaisemmin tänään kansanedustaja Oras Tynkkynen kertoi, ettei asetu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Hän kertoo niin ikään asiasta Facebook-sivuillaan.

Tynkkynen perustelee päätöstä sillä, että puheenjohtajuutta kohtaan pitäisi tuntea riittävää sisäistä paloa. Hän kirjoittaa, että tuntee tällaista paloa joitakin tehtäviä kohtaan, muttei kaikkia. Muina syinä Tynkkynen mainitsee tämänhetkisen elämäntilanteen, jossa hän asuu kolmella paikkakunnalla, sekä läheisen ihmisen vakavan sairauden.

Tynkkynen kertoo, että hän toivoo voivansa palvella vihreitä varapuheenjohtajana.

Jenni Pitko ei pyri vihreiden puheenjohtajaksi

Vihreiden oululainen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko ei asetu ehdolle tavoittelemaan puolueen puheenjohtajuutta. Pitko ilmoittaa samalla, että hän ei ole käytettävissä myöskään puolueen varapuheenjohtajaksi.

Pitko kirjoittaa blogissaan tuntevansa, että hänellä ei juuri tässä hetkessä ole tarvittavaa paloa tehtävään.

– Vihreät ansaitsee puheenjohtajan, joka jaksaa tehdä sen kovan työn etulinjassa, jotta palautamme luottamuksen äänestäjiin ja saamme taas innostettua kenttämme mukaan, Pitko kirjoittaa.

Hän sanoo kuitenkin olevansa otettu kaikista pyynnöistä tavoitella puheenjohtajuutta.

Liisa Kujala, Nina Törnudd