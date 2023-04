Se on taas Irallista – ”Olen todella otettu, että Vilpas antoi minulle mahdollisuuden”

Vilpas on edennyt voiton päähän Korisliigan mitalipeleistä, vaikka se ei ole pystynyt käyttämään suurinta kilpailuetuaan eli kahden sentterin taktiikkaa.

Pitkäperjantaina Salohallissa Vilpas saattaa saada erikoisaseensa käyttöön, sillä reilut kaksi viikkoa sitten Joensuussa nilkkansa taittanut Ira Lee palaa kokoonpanoon.

– Nilkka on jo paljon parempi, torstaina täysipainoisen harjoittelun aloittanut Lee vakuutti.

Tammikuussa Ranskan kakkossarjasta Vilppaan testiin tullut Lee oli helmi-maaliskuussa yksi Korisliigan tehokkaimmista senttereistä. 11 ottelussa hän teki 22 minuutin peliajalla kovat keskiarvot 15,3 pistettä ja 9,0 levypalloa. Lee voitti energisellä pelitavallaan myös yleisön nopeasti puolelleen.

Reilut kaksi kuukautta Salossa asunut Lee on tykännyt ajastaan pikkukaupungin takatalvessa.

– Fanit on hienoja, rakastan joukkuekavereitani ja valmentajat kohtelevat minua reilusti.

Tämä on tulokaskauteni, joten olen todella otettu, että Vilpas antoi minulle mahdollisuuden.

Sen sijaan kahden ensimmäisen pudotuspeliottelun seuraaminen vaihtopenkiltä on ottanut lujille.

– Se oli todella vaikeaa, varsinkin kun olimme kumpaakin 20 pistettä häviöllä. Mielestäni nousut osoittivat henkisen lujuutemme.

Leellä on maltilliset odotukset perjantain ottelusta.

– Riittää, että puolustan hyvin, otan levypalloja, teen pienet asiat oikein ja löydän sitä kautta pelirytmini. Fokukseni ei ole siis tehdä mahdollisimman paljon pisteitä.

– Ja jos en pysty pelaamaan vielä perjantaina, niin siirrän katseeni jo seuraavaan sarjaan, Lee vakuutti luottavaisena omiensa voittoon.

Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen paljasti torstain viimeistelyharjoituksen jälkeen, että Lee aloittaa perjantain ottelun penkiltä.

Ihannetilanteessa Leen ja Vilppaan toisen sentterin KeyShawn Feazellin minuutit jakautuisivat 15/25, eikä Juho Nenosta tarvitsisi peluuttaa sentterinä.

– Vaikka Lee näyttää liikkuvan hyvin, useamman viikon pelaamattomuus on silti iso kysymysmerkki.

– Eihän hänellä ole kokemusta paikkapuolustusta vastaan pelaamisesta, emmekä voi käyttää siihen liikaa aikaa harjoituksissa, Savolainen pohti.

Leen paluu kuitenkin lähtökohtaisesti selkiyttää ison pään rotaatiota, ja mahdollistaa taas hyvin toimineiden parien muodostamisen eli Feazell ja Lee vitospaikalla ja Nenonen ja Riku Laine nelospaikalla.

– Se selkiyttää erityisesti hyökkäyspäässä, kun meillä on koko ajan korilla uhka. Varsinkin, jos Kouvoilla on vastassa (Veeti) Helakorpi, joka ei ole niin fyysinen kuin (Ilmari) Toikkanen, Savolainen pohti.

Vilpas on keskittynyt tällä viikolla viilaamaan kahdessa ensimmäisessä ottelussa tehtyjä virheitä, jotta joukkue ei jäisi enää pitkälle takamatkalle. Vaikka ihmenousut pönkittävät itseluottamusta ja tuovat uskoa tulevaan ns. ”normivoittoja” enemmän, turvallisimpiakin tapoja voittaa on.

– Niin. Onko Kouvoja vastaan edes mitään turvallista tapaa voittaa, Savolainen naurahtaa.

– Esimerkiksi toisessa ottelussa Kouvot aloitti miespuolustuksessa ja me sähläsimme itse hyökkäyksen jatkumot. Tiesimme, että meillä oli kyllä riittävät tontit (lue: heittopaikat) pitää tilanne tasoissa.

Kouvot on ottanut kahdessa ensimmäisessä ottelussa peräti 27 levypalloa Vilpasta enemmän. Leen paluu oletettavasti tasoittaisi tätä jakaumaa ja toisi Vilppaalle sitä kautta enemmän pallonhallintoja. Kahdessa edellisessä ottelussa Kouvoilla on ollut kummassakin seitsemän pallonhallintaa enemmän.

– Katsoisin pallonhallintojen sijaan enemmän heittomääriä, Savolainen huomauttaa ja on oikeassa.

Kouvot on nimittäin heittänyt 12 pelitilanneheittoa Vilpasta enemmän, mutta Vilpas on heittänyt kummassakin ottelussa neljä vapaaheittoa enemmän.

Normaalirytmissä pelattavassa pudotuspelisarjassa ottelut muuttuvat loppua kohti pienikorisemmiksi. Kouvot–Vilpas-sarjassa avausottelussa tehtiin 164 pistettä (84–80) ja toisessa peräti 188 pistettä (93–95).

– Ihannetilanteessa pystyisimme pitämään Kouvot ensimmäisen ottelun (80) lukemissa. Uskon, että tulemme perjantainakin luomaan paikat noin 90 pisteeseen. Loppu on sitten toteutuksesta kiinni, Savolainen ynnäsi.

3. PUOLIVÄLIERÄ VILPAS–KOUVOT SALOHALLISSA PERJANTAINA KELLO 17

Kaksijakoisuus tuskin jatkuu

Lähtökohdat: Kouvot on ollut ottelusarjassa johtoasemassa 70 ja Vilpas vain seitsemän minuuttia, mutta silti sarja on Vilppaalle 2–0. Vilpas on pystynyt kummassakin ottelussa kuromaan Kouvojen jättijohdon kiinni terävöittämällä kaaripuolustusta ja saamalla edun korien alla. Asetelma on paradoksaalinen, sillä tuloksista huolimatta Kouvojen ei silti tarvitse tai kannata muuttaa mitään pelillisesti – toisaalta heiltä ei löydy muutokseen juurikaan työkaluja.

Seuraa häntä: John Meeks: Kouvojen eleetön vasuri on ollut täysin pitelemätön kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Vieläkö hän pääsee renkaalle asti?

Kokoonpanot:

Vilpas: Quentin Goodin, KeyShawn Feazell, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Onni Mäkynen, Tuukka Juntunen, Niilo Kärkkäinen, Remy Abell, Riku Laine, Ira Lee. Ei poissaoloja.

Kouvot: Deshon Taylor, Austin Butler, Quan Jackson, John Meeks, Ilmari Toikkanen, Veeti Helakorpi, Joona Airenne, Emil Uotila, Joel Mäntynen, Aarni Korkiatupa, Teemu Kristeri. Poissa: Hannes Pöllä ja Henri Permanto.

Tulosennuste: 88–86