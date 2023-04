Vilppaasta välittävä väki villitsee Viikingit vuosi vuodelta välieriin yleisön ylösnousemuksella – Korisliigassa kuilu Karhustakin koostuvasta kärkikolmikosta K-koplaan kasvaa

Vilpas Vikings pelasi melko tasan kahdeksan vuotta sitten Korisliigan runkosarjan päätöskierroksen ottelun Lahdessa. Kotimaiset pelaajat olivat Samu Kaaresvirta, Olli Kanerva, Jesse Virtanen, Sakari Salminen, Ilmari Kallio, Vesa-Pekka Laine ja Sami Ikävalko.

Taakse jäi taas kerran yksi salolaisittain hajuton, mauton ja väritön mutta toisaalta myös velaton kausi. Liigasta ei pudonnut yksikään joukkue, ja kymmenenneksi sijoittuneen Vilppaan viimeiset ottelut olivat pelailua. Namika Lahden päävalmentaja Ilkka Palviainen piti lehdistötilaisuudessa omaa saarnaansa siitä, miksi joukkue joutui aloittamaan pudotuspelit kotiedulla KTP:n Jukka Matisen pelaajalisenssin jäätyä maksamatta.

Konkurssiin kypsymässä ollut Loimaan Bisons pettyi hävittyään VTB-liigan seikkailujen jälkeen kotimaan finaalisarjan Tommi Huolilan yllättäen tähdittämälle Katajalle.

Pitkäperjantaina Vilpas varmisti kuudetta kertaa peräkkäin paikkansa mitalipeleissä. On tultu tilanteeseen, jossa melko selvästi yli tuhannen katsojan yleisökeskiarvo neljännesvuosisadan ikäisessä hallissa tuntuu pieneltä ja paikka neljän parhaan joukossa itsestäänselvyydeltä.

Niinpä erityisen hienoa olikin nähdä pitkästä aikaa parkkipaikkojen täyttyminen puolta tuntia ennen ottelua, Salohallin päädyssä olleet tuolit ja pääsylippujono jo ennen Kouvojen fanibussin saapumista. Ja toki myös viimeisellä minuutilla tapahtunut yleisön ylösnousemus.

Tuhatkunta ihmistä on sitoutunut Vilppaaseen saapumalla paikalle huonojen ja hyvien tulosten hetkellä. Piilevää kiinnostusta on niin paljon, että seura onnistui hyödyntämään täydellisen peliajankohdan.

Täydellisyys on jatkumassa sikäli, että tunnelmaa ja rahaa tuonevat piakkoin Karhubasketin kannattajat.

Kuuteen peräkkäiseen välieräpaikkaan on koko 2000-luvulla pystynyt vain Honka vuosina 1995–2004. Toki Karhubasket tulee samaan saavutukseen todennäköisesti heti lauantaina, jolloin Seagulls varmistanee kuudennen välieräpaikan seitsemän kauden sisällä.

Vilppaan eteneminen taas kerran jatkoon kertoo paljon tämän hetken Korisliigasta. Tulokaspäävalmentaja Jussi Savolainen on saanut ajoittain paljonkin kuvaannollista lokaa Salon Seudun Sanomia myöden. Eikä sikäli syyttä, ettei näin laadukkaan kotimaisen pelaajamateriaalin joukkue pystynyt runkosarjassa positiiviseen voittosuhteeseen.

Pelkästään Savolaisen piikkiin ei mene se, että amerikkalaispelaajat ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin, eikä kukaan heistä ole noussut liigan tähtikategoriaan. Päävalmentaja ansaitsee silti edes hetkellisen positiivisen maininnan siitä, että tulosurheilussa odotuksia heikomman kauden jälkeenkin vähimmäistavoite toteutui.

Yksittäisen joukkueen dominanssi on suhteellisen yleistä suomalaisessa palloilussa. Sen sijaan kärkitrion erottuminen vuosikausiksi muista on jo hyvinkin epätavallista. Pitää muistaa vielä sekin, että samainen kolmikko dominoi myös kautta 2019–2020, joka päättyi koronaan. Ilman sitä mitalipeliputket olisivat todennäköisesti vielä pidemmät.

Eikä mikään viittaa siihen, että suunta olisi muuttumassa. Karhubasket on jo miljoonastatuksensa vuoksi oma lukunsa, eikä Vilppaan ja Seagullsin tilanne sinänsä hyvin erilaisista rahoituspohjista huolimatta näytä ensi kautta ajatellenkaan missään nimessä pahalta. Pelaajarungot ovat yhtäältä Mikko Koiviston, Riku Laineen ja Juho Nenosen, toisaalta Timo Heinosen, Okko Järven ja Rene Rougeaun osalta pysymässä kasassa.

Jos ja kun Karhubasket ja Seagulls menevät välieriin, on koko menestyskolmikolle luvassa vielä ainakin kaksi ja teoreettisesti laskettuna korkeintaan jopa kahdeksan kotiottelua lisää. Kuilu esimerkiksi Karhusta viiden muuhun K-kirjaimella alkavaan liigajoukkueen ”koplaan” siis kasvaa entisestään. Jo tähän mennessä vain Kataja on pystynyt kilpailemaan taloudellisesti, ja yleisökadosta kärsineen Kouvojen tilanne on vähintään arvoituksellinen.