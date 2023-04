Virossa syntyi sopu uudesta hallituksesta – pääministerinä jatkaa Kaja Kallas

Virossa on syntynyt sopu uuden hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen 13 ministeristä seitsemän tulee reformipuolueesta, kolme sosiaalidemokraateista (SDE) ja kolme Eesti 200 -puolueesta.

Pääministerinä jatkaa reformipuolueen Kaja Kallas. Valtiovarainministeriksi tulee reformipuolueen Mart Vorklaev ja puolustusministeriksi Hanno Pevkur.

SDE saa sisäministerin, terveys- ja työministerin sekä alueellisen kehityksen ministerinsalkut. Liberaalista Eesti 200 -puolueesta tulevat ulkoministeri, koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava ministeri sekä elinkeino- ja digiasioista vastaava ministeri.

Viron parlamentin riigikogun puhemiehen paikalle on valittu Eesti 200 -puolueen Lauri Hussar.

Puolueet ovat sopineet myös hallitusohjelmasta, joka pääministerin mukaan varmistaa, että Viro voi jatkaa itsenäisenä ja riippumattomana maana. Sisäministeri, SDE:n Lauri Läänemets kuvailee ohjelmaa vaikeiden keskustelujen tuloksena syntyneeksi kompromissiksi.

Verotuksen keskiöön kierrätys ja päästöt

Vaikka ennen vaaleja ei puhuttu veronkorotuksista, hallitusohjelmasta niitä löytyy. Hallitus aikoo muun muassa poistaa erilaisia verovapauksia ja korottaa sekä arvonlisäveroa että tuloveroa ja yritysten verotusta. Lisäksi ohjelmassa on uutuutena autovero, ja paikallishallinnoille annetaan mahdollisuus asettaa paikallisia veroja.

Hallitus linjaa myös neuvottelevansa ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen kanssa minimipalkasta ja sen nostamisesta keskipalkkaa vauhdikkaammin.

Koalitiohallitus pyrkii kohti budjettitasapainoa, ja se tarkastelee sekä tuloja että menoja etsiessään säästöjä. Ohjelmassa luvataan entistä parempaa läpinäkyvyyttä budjetille ja sanotaan verotuksen keskittyvän aiempaa enemmän kulutukseen ja päästöihin sekä varallisuuteen. Verotuksella suositaan kiertotaloutta ja resurssien kierrätystä ja pyritään vähentämään jätteen määrää.

Puolueet myös painottavat, että luonnon monimuotoisuuden hupenemisen aiheuttamien riskien lieventämiseksi monimuotoisuuden säilyttämisen on oltava keskiössä kaikissa toimissa, jotka vaikuttavat ympäristöön. Hallitusohjelmassa mainitaan myös muun muassa metsien käytön valvonnan parantaminen, metsäkadon verotus ja vesistöjen kunnon parannus.

Lisäksi Viro sanoo vahvistavansa puolustusyhteistyötä Suomen ja Ruotsin kanssa ja antaa maille täyden tukensa sotilasliitto Natoon liittymisessä. Maa haluaa myös kaksinkertaistaa armeijan vapaaehtoisesti käyvien naisten määrän.

Viron kieli kunniaan, opettajille paremmat palkat

Hallitusohjelmassa halutaan myös vahvistaa viron kielen asemaa ja sanotaan korkeakoulutuksen kestävän rahoituksen ja laadun parantamisen olevan tärkeää. Periaatteena on, että ulkomaiset opiskelijat ovat Virolle tärkeitä, mutta niin on myös viron kielen opettaminen ulkomaisille opiskelijoille, jotta he voivat ottaa osaa Viron yhteiskunnan toimintaan.

Hallitusohjelman mukaan kaikki esiopetus Virossa tapahtuu viron kielellä viimeistään vuonna 2027 riippumatta siitä, mitä kieltä lapset puhuvat kotona. Vuoteen 2030 mennessä kaikki perusasteen opetus tapahtuu viron kielellä. Lapsille taataan viron kielen opetusta taitojensa ja kykyjensä mukaisella tasolla.

Opettajille hallitus suunnittelee palkankorotusta 120 prosenttiin Viron keskipalkasta neljän vuoden aikana. Lisäksi peruskoulunsa vuonna 2024 ja sen jälkeen päättävien oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen tai siihen asti, kunnes hallussa on peruskoulun jälkeinen koulutus tai ammattitutkinto.

Ratas syyttää pääministeripuoluetta valehtelusta

Viron keskustapuolueen puheenjohtaja Jüri Ratas on tyytymätön hallituksen taloussuunnitelmiin ja syyttää reformipuoluetta valehtelusta. Ratas kirjoittaa sosiaalisessa mediassa uskovansa, että pääministeripuolue oli hyvin tietoinen taloustilanteesta ennen vaaleja mutta ei puhunut siitä.

– Sen sijaan he valehtelivat, hän sanoo.

Ratas huomauttaa, ettei vaalien alla luvattu verojen korotuksia ja uutta autoveroa.

– Tämä on kovin isku keskiluokalle ja pienipalkkaisille ihmisille. Tämä on huomattava heikennys meidän kaikkien ostovoimassa.