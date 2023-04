Vuokratalojen tila huolettaa

Salon kaupungin vuokrataloyhtiön myllerrys on huolestuttavaa. Salkkari kertoi viime viikolla, että hallituksen puheenjohtaja on syrjäytetty paikaltaan (SSS 6.4.). Valtataistelu hallituksen sisällä ei ole uusi asia, vaan on jatkunut vuoden 2021 kuntavaaleista lähtien. Tuolloin puolueet sopivat, että hallituksen nuija luovutetaan keskustalle. Sopimuksesta ei kuitenkaan pidetty kiinni.

SSS penkoi Vuokratalojen tilaa ja riitelyä, mutta yhtiön sisällä ja ympärillä vallitsee vaikenemisen ilmapiiri. Kuntalaisen kannalta on kaikkein huolestuttavinta, että kukaan ei tunnu tietävän, onko puheenjohtajan vaihdos merkki käänteestä parempaan vai ajautuuko yhtiö yhä syvemmälle kriisiin.

Asia ei ole vähäpätöinen. Salon Vuokratalot Oy ylläpitää 3 500 salolaisen kotia. Lisäksi se on kokonaan veronmaksajien omistama yhtiö, joka hallinnoi Salossa kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöomaisuutta.

Yhtiömuotoinen toiminta vähentää läpinäkyvyyttä. Kaupunkilaisilla on kuitenkin oikeus luottaa, että julkista omaisuutta hoidetaan hyvin. Yhtiön vaitonainen tiedotuslinja ei tätä edistä.

Vuokratalot on kerännyt vähemmän mairittelevia otsikoita viime vuosien aikana. SSS on uutisoinut useaan otteeseen kasvavasta korjausvelasta ja asuntojen rapistuvasta kunnosta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) vakuutti vuosi sitten, että yhtiön hallitus käyttää jokapäiväisessä toiminnassa omistajan ääntä.

On kuitenkin perusteltua kysyä, onko tuo ääni ollut riittävän painokas tai edes yhtenäinen. Vuokratalojen yhtiökokous pidetään lähiviikkoina. Siellä yhtiöön on saatava toimiva hallitus, jolla on kykyä ja halua laittaa kodit kuntoon.