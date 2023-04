Ylöjärven urheilutalolla päättyi FC Halikon kausi sekä todennäköisesti myös pitkä ja merkittävä aikakausi – ”Tästä joukkueesta on muodostunut itselleni niin läheinen ja tärkeä, että luopumisen tuska on kova”

FC Halikon kolmas kausi naisten Futsal-liigassa päättyi lauantaina puolivälierävaiheeseen. Ylöjärven Ilves voitti toisen osaottelun murskaavasti maalein 6–1 ja etenee mitalipeleihin kahdella otteluvoitolla. Päättynyt kausi oli silti FC Halikolle suuri askel eteenpäin, sillä se pääsi ensimmäistä kertaa pelaamaan pudotuspelejä.

Ensimmäisen puoliajan jälkeen Ylöjärven urheilutalon valotaulu näytti jo kotijoukkueen hyväksi selviä lukemia 4–0, josta kolme jälkimmäistä maalia oli Heidi Linjamaan käsialaa. FC Halikko aloitti heti toisen puoliajan alusta pelaamaan viidellä kenttäpelaajalla ja tyhjällä maalilla. Se saikin, joko Ilveksen intressien mukaan tai hyvän paineen ansiosta, Ilveksen vetäytymään omalle alueelleen.

FC Halikon pitkä pyöritys tuotti pienen lohdun, kun iltapäivän ainokaisen kavennusmaalin rokkasi Ronja Salmen mainiosta esityöstä tyhjään verkkoon Katariina Marttila.

Viimeisen sinetin pelin lisäksi ottelusarjalle iski Ilves-maalivahti Emiilia Syvänen, joka sijoitti ilmapotkullaan pelivälineen omasta päästä viidennen kerran FC Halikon maaliin. Syväselle maali oli peräti kauden kahdeksas, mikä on maalivahdille ilmiömäinen määrä lajissa kuin lajissa.

– Oliko kyse rutiinin tai kokemuksen puutteesta, sitä en osaa arvioida. Kun pelataan pudotuspelejä, pelit ratkeavat pieniin virheisiin, FC Halikon päävalmentaja Ari Peltola harmitteli.

Pelin kuva oli FC Halikon kannalta kiittämätön: Ylöjärven Ilves puolusti omaa aluettaan erinomaisella kurinalaisuudella. FC Halikon hyviä haastoja hyökkäyspäässä seurasi useasti Ilveksen osuma toisessa päässä. Ilveksen paikat avautuivat yhtäkkiä ja kotijoukkue rankaisi niistä armottomasti.

Kauden päätyttyä joukkueella on syytä hetken tuulettaa. FC Halikko osoitti, että se kuuluu ehdottomasti liigatasolle ja moni pelaaja otti harppauksia eteenpäin. Edelleen nuori ja kehittyvä joukkue ei varmasti ole lunastanut vielä kaikkea potentiaaliaan.

Puolet vakiokokoonpanon pelaajista on vasta 2004-syntyneitä, ja esimerkiksi joulukuun parhaaksi pelaajaksi valittu FC Halikon pistekuningatar Annika Peippo (16+8=24) tekee läpimurtoa sarjan eliittiin.

– Tippuminen oli kaikkensa antaneille pelaajalle valtava pettymys, ja kopissa vuodatettiin monet kyyneleet. Kauteen kokonaisuudessaan ei voi kuitenkaan olla pettynyt. Joukkueen parhaat vuodet ovat vasta edessä, Peltola ajatteli.

– Nämä olivat jokaiselle ensimmäiset pudotuspelit. Kun kesällä juostaan portaissa tai missä ikinä, tiedämme, miltä tuntuu hävitä pudotuspeleissä. Sitä ei kukaan halua kokea uudelleen, hän jatkoi.

Tämän hetken tiedon mukaan yksikään pelaaja nykyisestä ryhmästä ei olisi lähdössä, joten joukkue tulee pysymään ensi kaudellakin hyvin samanlaisena. Peltolan mukaan muutama pelaaja on osoittanut kiinnostustaan pelata sinipunaisissa ensi kaudella. FC Halikko haluaa harjoittelurinkiinsä lisää leveyttä, jotta harjoitusten laatu ei kärsisi pienistä poissaoloista.

Sen sijaan ensi kauden valmennus on täysin auki. Ansiokkaan työn salolaisen (tai halikkolaisen) futsalin eteen tehnyt Ari Peltola on väistymässä päävalmentajan tontilta. Hän on toiminut joukkueen peräsimessä kuusi vuotta aina sen perustamisesta lähtien.

– Olen kallistumassa siihen, että tämä jää viimeiseksi kaudeksi joukkueen mukana. Tästä joukkueesta on muodostunut itselleni niin läheinen ja tärkeä, että luopumisen tuska on kova. Muutoksia voi vielä tapahtua tilanteiden mukaan, mutta tällä hetkellä on todennäköisintä, etten jatka. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia projektissa mukana olleita, Peltola kertoo.

NAISTEN LIIGAN 2. PUOLIVÄLIERÄ

Ylöjärven Ilves–FC Halikko 6–1 (4–0)

Otteluvoitot 2–0. Ylöjärven Ilves välieriin, FC Halikon kausi päättyi.

FC Halikon maali: 29.29 Katariina Marttila (Ronja Salmi) 4–1. Ylöjärven Ilveksen maalit: Heidi Linjamaa 4, Emiilia Syvänen ja Jenna Häkli 1.

FC Halikon aloituskokoonpano: Pilvi Junnila; Olivia Haapanen, Katariina Marttila, Nella Saukkio, Annika Peippo. Muut pelaajat: Emma Rahko, Silja Luukkainen, Ronja Salmi, Olivia Simula, Emma Rinta-Paavola, Laura Lehtonen.