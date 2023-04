Suomi–Venäjä-seuran Salon osaston puheenjohtaja näkee osaston toiminnan olevan nyt entistäkin tärkeämpää

Suomi–Venäjä-seuran Salon osaston toiminta on jatkunut normaalisti Ukrainan sodasta huolimatta.

– Toimintamme on jatkunut ihan niin kuin ennenkin, koska painopisteemme ovat kieli ja kulttuuri. Näen, että meidän toimintamme on nyt jopa vielä tärkeämpää kuin ennen, sanooSuomi–Venäjä-seuran Salon osaston puheenjohtaja Svetlana Efimenkova.

Suomi–Venäjä-seura on Suomen ja Venäjän välinen ystävyysseura, jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää kansalaisyhteyksiä Suomen ja Venäjän välillä. Sen tarkoituksena on tarjota tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän kieleen, kulttuuriin ja suomalais-ugrilaisiin kansoihin.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, Suomi–Venäjä-seura tuomitsi sodan nopeasti. Seura muutti myös toimintansa painopisteitä, ja nyt sen tärkeisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa ajankohtaisen tiedon tuottaminen Venäjästä, rasisminvastainen työ ja rauhan edistäminen.

Myös Suomi–Venäjä-seuran Salon osastossa toivotaan hartaasti rauhaa. Osaston jäsenet ovat halunneet osoittaa tukensa ukrainalaisia kohtaan muun muassa lahjoittamalla rahaa.

– Olemme tehneet lahjoituksia nimenomaan Ukrainan lasten tukemiseksi, Efimenkova kertoo.

Suomi–Venäjä-seuralla on yhteensä yli 160 paikallisosastoa. Salon osaston toiminta painottuu tällä hetkellä venäjänkielisten lasten ja nuorten kerhotoiminnan järjestämiseen.

Korona aiheutti katkon kerhotoimintaan, mutta tänä keväänä lasten kerho on taas aloittanut säännöllisen kokoontumisensa. Kesällä osasto järjestää perheiden kesäleirin Leirisalossa.

– Olemme edelleen sitä mieltä, että meidän kannattaa fokusoida toimintamme lapsiperheisiin, Efimenkova sanoo.

Lisäksi osasto järjestää retkiä ja matkoja, joiden tavoitteena on tutustua sekä suomalaiseen että venäläiseen kulttuuriin. Huhtikuun lopulla se järjestää perheretken Ähtärin eläinpuistoon. Bussi on tulossa täyteen.

– 55 henkeä on lähdössä. Mukaan on tulossa myös ukrainalainen perhe, joka on asunut Suomessa jo jonkin aikaa. Osastomme jäsenet haluavat, että jatkamme toimintaamme, Efimenkova toteaa.

Tällä hetkellä Suomi–Venäjä-seuran Salon osastossa on noin sata jäsentä. Joukossa on sekä suomen- että venäjänkielisiä. Osa jäsenistä on muuttanut Suomeen entisen Neuvostoliiton alueen maista, ja osalla on siellä sukulaisia tai juuria. Jäseninä on myös Ukrainasta kotoisin olevia.

Vaikka ajat ovat Ukrainan sodan myötä poikkeukselliset ja Suomi–Venäjä-seurasta on eronnut jäseniä, Salon osasto on saanut kuluneen vuoden aikana jopa uusia jäseniä.

– Osastoomme on liittynyt muutamia perheitä lisää, Efimenkova iloitsee.

Sodan vuoksi Suomi–Venäjä-seuran toiminta on saanut osakseen myös epäluuloa. Efimenkova ei kuitenkaan ole kohdannut Salon osastoon kohdistuvaa vihapuhetta.

– En tiedä, onko joku jäsenistämme saanut negatiivisia kommentteja, mutta minun korviini sellaisia ei ole kantautunut. Päinvastoin olen saanut positiivista palautetta siitä, että jatkamme yhä toimintaamme.