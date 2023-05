70-vuotiaat peitot pääsivät pesulle – kesäinen sää houkutteli matonpesupaikoille

Keskiviikkona hätyyteltiin jälleen hellerajaa, kun lämpötila kohosi kesäisiin lukemiin. Lämmin sää houkutteli mattopyykille, ja Satamakadun matonpesupaikalla kävi kova vilske.

– Me tulimme tänään, kun loppuviikoksi on luvattu sadetta, kertoo mattoja pesemään tullut Tarja Miikkulainen.

Miikkulaisella työn alla ovat eteisen ja keittiön matot. Ne puhdistuvat perinteisin konstein: rutkasti vettä, mäntysuopaa ja harjailua juuriharjalla. Pesun jälkeen matot pääsevät mankelin kautta tamppaustelineelle kuivumaan.

Loput kodin matot Miikkulainen aikoo tulla pesemään ensi viikolla, jos sää sallii. Mattopyykillä käyminen on hänelle mieluisa jokavuotinen kesäperinne.

– Mattojen pesu on oikein mukavaa. Tulee oltua auringossa ja samalla tehtyä jotakin hyödyllistä, Miikkulainen kertoo.

Pasi Inberg tuli mattopyykille Miikkulaisen avustajaksi. Inberg kertoo viime kerrasta olevan monta vuosikymmentä aikaa, sillä viimeksi hän on pessyt mattoja lapsena. Peseminen näyttää kuitenkin sujuvan oikein mallikkaasti, ja matot puhdistuvat kuin itsestään.

– Mikäs tässä mattoja pestessä, kun on hieno ilma. Ei ole vielä liian kuumakaan, Inberg toteaa.

Inberg kertoo pesseensä pieniä mattoja aiemmin pesukoneessa. Hän kuitenkin uskoo, että käsinpesu on konepesua parempi vaihtoehto.

– Kyllä matosta tulee erilainen mäntysuovalla pestynä. Se tulee puhtaammaksi ja tuoksuu paremmalle, Inberg arvioi.

Raili Vasamalle mattojen pesu on puolestaan tuttua puuhaa. Hän on mattopyykillä jo toista kertaa tänä kesänä. Tällä kertaa työn alla ovat perheen nuorison matot, jotka Vasama tarjoutui pesemään kiireisten lapsiperheen vanhempien puolesta.

– Vanhalla mammalla on aikaa tulla matonpesulle, Vasama naurahtaa.

Vasama on erityisen tyytyväinen matonpesupaikkaan. Hän kiittää kaupunkia palvelun järjestämisestä.

– Täällä on kaikki tarvittava. Miten tällaisia isoja mattoja kotona oikein pesisi? Vasama pohtii.

Matonpesupaikalla ahkeroi myös Maija Tanhua. Hän ei kuitenkaan ole tullut paikalle pesemään mattoja, vaan käsittelyssä on kaksi 70 vuotta vanhaa peittoa. Käsintehdyt peitot löytyivät vanhalta vintiltä, ja nyt Vasama aikoo ottaa ne uudelleen käyttöön.

– Kyllä näitä vähän kävi sääli. Ei niitä raaskinut laittaa energiajätteeseen, Tanhua miettii.

Käsintehtyjen peittojen pesussa pitää Vasaman mukaan olla erityisen varovainen.

– Nämä pitää pestä käsin. Käytän pesemiseen marseille-saippuaa ja oliiviöljysaippuaa, Tanhua kertoo.

Salossa on useampi kaupungin ylläpitämä matonpesupaikka. Ne ovat auki syyskuun puolivälin tienoille. Matonpesupaikkojen käyttö on maksutonta.