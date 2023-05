Aina ei tule uutta mahdollisuutta – Vilppaalla on ollut iso rooli Tuomas Iisalon menestystarinassa

Telekom Basket Bonnin päävalmentaja Tuomas Iisalo aloitti Mestarien liigan finaalin jälkeisen lehdistötilaisuuden Malagassa väittämällä, että hän on kerrankin sanaton.

Hän oli väärässä ja aloitti kertomalla tarinan.

Viime joulukuussa Iisalon perhe katsoi jalkapallon MM-finaalia. Ottelun jälkeen Iisalon lapsi kysyi, miksi finaalin hävinneen Ranskan tähtipelaaja Kylian Mbappe itkee. Iisalon vaimo Tiina muistutti, että Mbappe on vielä nuori (24-vuotias) ja hänelle tulee vielä monta mahdollisuutta voittaa.

Siinä vaiheessa isän oli pakko puuttua keskusteluun.

– Olin tunnelmanpilaaja ja sanoin, että on todennäköisempää, ettei Mbappe saa enää koskaan vastaavaa mahdollisuutta. Kilpailu on niin kovaa.

Keskustelu jäi Iisalon mieleen ja hän otti sen esille seuraavana päivänä Bonnin harjoituksissa. Iisalo oli aistinut jo varhain syksyllä, että tämän kauden Bonn on täysin uniikki. Nyt hänen oli sanottava se myös joukkueelle.

– Tämä kausi on meille ainutkertainen mahdollisuus. Meidän on tehtävä kaikkemme joka päivä, ettei meille jää mitään jossiteltavaa, Iisalo sanoi joukkueelleen.

Sen keskustelun jälkeen Bonn eteni Mestarien liigan voittoon ja aloittaa tällä viikolla Saksan Bundesliigan pudotuspelit paalupaikalta runkosarjan voittajana.

Saavutus on jo nyt kovin, johon suomalainen koripallovalmentaja on seurajoukkuetasolla yltänyt.

Iisalo tuntee totisesti sattuman.

Hän lopetti pelaajauransa keväällä 2014 ja hyppäsi suoraan Tapiolan Hongan päävalmentajaksi. Voiton päähän Vilppaasta jäänyt Honka putosi Korisliigasta ja seuran taustayhtiö haettiin konkurssiin.

Iisalo jatkoi juniorivalmentajana ja maaliskuussa 2016 hän sai lievästi sanottuna yllättävän pestin Saksan Bundesliigan putoamistaistelussa olleen Crailsheim Merlinsin päävalmentajaksi. Sekin kausi päättyi putoamiseen.

Iisalo nosti Crailsheimin nopeasti takaisin Bundesliigaan. Keväällä 2019 Crailsheim säilytti sarjapaikkansa satumaisesti päätöskierroksella.

Crailsheim joutui pelaamaan oman päätöskierroksen kotiottelunsa Oldenburgia vastaan 100 kilometrin päässä Würzburgissa, koska Crailsheimin omassa hallissa järjestettiin samaan aikaan tatuointimessut! Crailsheim voitti oman ottelunsa ja kun putoamistaistelussa olleen Bremerhavenin viimeisen sekunnin kolmonen meni ohi, Crailsheim säilytti paikkansa Bundesliigassa täpärimmällä mahdollisella tavalla.

Siitä rautaan kolahtaneesta kolmosesta lähtien Iisalon ura on ollut yhtä jyrkkää nousua.

Kaudella 2019–2020 Tuomas sai apuvalmentajakseen pikkuveljensä Joonaksen Vilppaasta. Kaksikko rakensi Bundesliigan pienimmällä budjetilla sensaation.

Maaliskuussa 2020 Crailsheim kaatoi Euroliigassa pelaavan Alba Berlinin ja nousi sarjakolmoseksi. Alba-voiton jälkeen kausi keskeytettiin koronapandemian vuoksi.

Korona oli kuitenkin vain hidaste. Seuraavalla kaudella Crailsheim jatkoi isompiensa kaatamista ja sijoittui Bundesliigassa viidenneksi. Euroopan suurseurojen kiinnostus heräsi. Iisalot siirtyivät kaksi pykälää suurempaan Bonniin.

Viime kaudella Iisalojen Bonn sijoittui Bundesliigassa kolmanneksi ja Tuomas valittiin Bundesliigan vuoden valmentajaksi. Joonas siirtyi kauden päätteeksi Heidelbergin päävalmentajaksi.

Tällä kaudella Bonn on noussut lopullisesti eurokoriksen eliittiin.

Joukkue on pelannut Bundesliigassa ja Mestarien liigassa yhteensä 48 ottelua, joista se on voittanut 44. Iisalo valittiin toistamiseen Bundesliigan vuoden valmentajaksi ja myös Mestarien liigan vuoden valmentajaksi.

Iisalon menestystarinassa on monta mielenkiintoista yksityiskohtaa.

Hän on useaan kertaan korostanut kollektiivin merkitystä. Miten kukaan hänen pelaajistaan ei ole kiinnostunut itsestään vain toisista ja miten he nauttivat kilpailla toistensa kanssa, toista tukien.

– Parhaita asioita valmentajana on se, että saat valita, keiden kanssa teet töitä. Valitsimme joukkueeseen ensisijaisesti hyviä ihmisiä, Iisalo kertoi Merlinsin koronakaudesta kertovassa dokumentissa.

Mutta ei riitä, että on ”hyvä ihminen”. On myös oltava hyvä koripalloilija. Niitä Iisalo on hankkinut Korisliigasta ja erityisesti Vilppaasta.

Merlinsissä Iisalon joukkueessa pelasivat Vilppaasta tutut Javontae Hawkins, Aaron Jones, Tim Coleman ja Jamuni McNeace sekä Seagullsissa loistanut Trae Bell-Haynes ja Kouvoissa loistanut Jeremy Morgan.

Heistä lähes nälkäpalkalla Korisliigassa pelanneet Hawkins ja Morgan ovat seuranneet Iisaloa myös Bonniin. Tälle kaudelle Iisalo hankki Karhubasketista tutun yleispelaajan Collin Malcolmin.

Iisalo on rakentanut näiden ”halpahallihankintojen” ympärille kollektiivinsa, ja ruokkinut sitä ankaralla vaatimustasolla.

– Jos minä en haasta omia pelaajiani harjoituksissa, sitten pelissä vastustajan valmentaja haastaa minun pelaajiani, ja se on huomattavasti huonompi vaihtoehto, Iisalo kertoi Elmon haastattelussa.

Toinen Iisalon joukkueissa silmiinpistävä asia on ollut pelintekijä. Iisalo on antanut – jos ei nyt uutta elämää – niin ainakin täydet hallintaoikeudet alimittaisille turbotakamiehille.

Viime kaudella hän oli Parker Jackson-Cartwright (178 cm) ja tällä kaudella Crailsheimista hankittu TJ Shorts II (175 cm). Kumpikin valittiin Bundesliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Heidän johdollaan Iisalon Bonn on jalostanut Crailsheimista tuttua korkean intensiteetin koripalloa, jonka kulmakivenä on ”tägääminen” eli koko viisikon hyökkäyslevypallopelaaminen. Samalla siitä on tullut eurokoriksen kuumin taktinen trendi, johon perustui myös Janne Koskimiehen Karhubasketin menestys eurokentillä.

Bonn aloittaa keskiviikkona Bundesliigan pudotuspelit Chemnitziä vastaan. Bonnilla on tänä keväänä ainutkertainen mahdollisuus voittaa seurahistorian ensimmäinen Saksan mestaruus.

Ainutkertainen siksi, että seuran pääsponsori Telekom Deutschland on ilmoittanut supistavansa tukeaan miljoonalla eurolla.

Näyttääkin todennäköiseltä, että Iisalon matka jatkuu kesällä Bonnista vielä suurempiin ympyröihin. Mediat ovat liittäneet hänet niin Euroliigassa pelaavaan Bayern Müncheniin kuin Euroliigaan hamuavaan Paris Basketballiin.

– Odotan innolla, kun kokoonnumme joukkueen kanssa 20 vuoden päästä humalassa Bahamalla, Iisalo nauratti mestaruuden jälkeen kansainvälistä lehdistöä.