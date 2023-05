Äitienpäivänä palkittavalle Johanna Vuorelle lapset ja lapsenlapset ovat kaikki kaikessa – ”Äitiyttä hienompaa asiaa ei olekaan”

Somerolainen Johanna Vuori oli 18-vuotias, kun hänen ensimmäinen lapsensa syntyi. Äidiksi tuleminen nuorella iällä ei jännittänyt, vaan oli haaveen täyttymys. Vuori oli tottunut viettämään aikaa lasten kanssa ja toiminut lastenhoitajana tuttavien, ystävien ja sukulaisten lapsille jo nuorena tyttönä.

Nyt, reilut neljäkymmentä vuotta myöhemmin 59-vuotias Vuori on äiti neljälle, bonusäiti yhdelle ja mamma seitsemälle, syksyllä kahdeksalle lapselle. Pian hänestä on tulossa myös isomamma, kun yksi lapsenlapsista on tulossa isäksi.

Johanna Vuori on valittu tänä vuonna yhdeksi äitienpäivän kunniamerkin saajaksi. Tasavallan presidentti palkitsee hänet ja 38 muuta äitiä tänään valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein.

Vuori kertoo olevansa otettu ja kiitollinen saamastaan kunniasta. Hän kuitenkin korostaa, että moni äiti tekee hyvää ja arvokasta työtä oman perheensä hyväksi.

– Oma isoäitini teki aikoinaan aina parhaansa lastensa eteen. Samoin tekevät myös äitini, tyttäreni ja miniäni. Moni muukin ansaitsisi saman kunnian, joka nyt minun kohdalleni osui.

Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan tärkeimmät kriteerit äitienpäivän kunniamerkin saamiselle ovat ansioitunut ja esimerkillinen kasvatustyö sekä yhteisvastuullinen työ ydinperheen ulkopuolella. Johanna Vuoren kohdalla nämä kriteerit täyttyivät selvästi.

Erityisen aktiivinen Vuori on ollut aikoinaan lastensa harrastuksissa. Hän kannusti lapsiaan urheiluharrastusten pariin ja toimi itse joukkueenjohtajana useammassa eri urheilujoukkueessa. Jasse-pojan jääkiekkojoukkuetta hän johti 12 vuoden ajan.

– Jos lapset harrastavat, niin samalla siinä sitten tekee itsekin jotakin, Vuori toteaa.

Vuori kertoo olleensa monelle urheilujoukkueen lapselle ja nuorelle läheinen ja tärkeä aikuinen, eräänlainen äitihahmo. Hänellä riitti aina huomiota, aikaa ja kärsivällisyyttä kaikille joukkueen jäsenille. Vaikka joukkueen pelaajat ovat nyt jo aikuisia, kertoo Vuori olevansa edelleen yhteydessä heihin ja järjestävänsä yhteisiä tapaamisia.

Lasten harrastusten parissa toimimisen lisäksi Vuori on tehnyt yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Hän on toiminut keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja vastannut kuntavaaleista sekä valtiollisista vaaleista nyt kymmenen vuoden ajan.

Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan äitienpäivän kunniamerkin saajia voivat ehdottaa omat lapset sekä kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt. Vuorta palkinnonsaajaksi esitti hänen oma työyhteisönsä Someron kaupungilla. Henkilöstöjaoston päätös ehdottaa Vuorta tuli yllätyksenä.

– Olin kyllä todella otettu.

Kunniamerkin saaminen varmistui huhtikuussa, kun kirje valituksi tulemisesta saapui. Ensimmäisenä Vuori käveli hautausmaalle ja meni kertomaan asiasta isoäidilleen.

– Mammalla oli kasvattilapsia ja kesälapsia. Luulen, että lapsirakkaus on tullut verenperintönä häneltä.

Kaikki Johanna Vuoren lapsista ovat muuttaneet jo omilleen. Hän kertoo, että lasten poismuutto oli haikeaa ja että hän ikävöi perhettään usein. Samalla hän kuitenkin iloitsee, kun saa olla osa kaikkien perheenjäsentensä elämää ja nähdä lastensa ja lastenlastensa kasvavan.

– Ei ole väliä, kuinka vanhoja lapset ja lapsenlapset ovat tai kuinka aikuisiksi he kasvavat. Haluan aina olla osa heidän elämäänsä.

Vuori haluaa olla äitinä ja isoäitinä sellainen, jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa ja jonka kotiin jokainen on tervetullut. Hänelle on tärkeää olla läsnä ja aidosti kiinnostunut lastensa ja lastenlastensa tekemisistä.

– Haluan olla lapsille ja lapsenlapsille tuki ja turva, aina saatavilla.

Vuoren kotiin ovat olleet aina tervetulleita perheenjäsenten lisäksi myös ystävät. Nyt jo aikuisten lasten ystävät käyvät edelleen mielellään kylässä “mammalassa”.

– Tammikuussa kutsuin 12 Jasnan kaveria tänne kylään. He ovat nyt jo 25-vuotiaita.

Vuoren tyttäret Janika Helenius , Jelena Viitanen ja Jasna Viitanen kuvailevat tätä lempeäksi äidiksi ja mammaksi, jolle jokainen perheenjäsen on yhtä tärkeä. Jelena Viitasen mukaan kukin lapsi ja lapsenlapsi saa yhtä paljon aikaa ja huomiota. Vuoren tyttäret kertovat, että myös yllätysten ja juhlien järjestäminen lapsille ja lastenlapsille on heidän äidilleen tärkeää.

– Äiti on sydämellinen ja empaattinen. Oikeastaan en löydä edes oikeita sanoja kuvailemaan häntä, Janika Helenius kertoo.

– Tänne on kaikkien aina kiva tulla. Täällä saa olla oma itsensä, Jasna Viitanen kertoo.

Johanna Vuorelle itselleen lapset ja lapsenlapset ovat kaikki kaikessa. Äitiyden ja isoäitiyden merkitys on hänelle valtavan suuri.

– Olen onnellinen, että omat tyttärenikin saavat kokea äitiyden. Sen hienompaa asiaa ei olekaan.