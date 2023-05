Aktia: Suomalaiset lyhentävät asuntolainojaan nyt poikkeuksellisen nopeasti

Suomalaiset kotitaloudet maksavat nyt asuntolainojaan pois niin nopeasti, ettei vastaavaa tahtia ole nähty kertaakaan 20:n viime vuoden aikana, todetaan Aktian asuntomarkkinakatsauksessa. Kiinnostus nostaa uusia asuntolainoja on alhaista, ja uusia lainoja nostettiin tammi-maaliskuussa vain kolmen miljardin euron edestä. Se oli alin määrä sitten vuoden 2004.

Seuraus on, että kotitalouksien velkaantumisaste laskee tänä vuonna, ennakoi Aktian pääekonomisti Lasse Corin. Nykyisin velkaantumisaste on Suomessa 134 prosenttia. Suurempiin lainoihin ja pidempiin laina-aikoihin tottuneissa naapurimaissa luvut ovat toista luokkaa. Ruotsissa velkaantuneisuusaste on 192 prosenttia ja Tanskassa lähes 200 prosenttia.

Samalla kun velkamäärät laskevat, painuvat myös asuntojen hinnat, Corin toteaa. Asunnot ovat edelleen suomalaisten suurin varallisuuserä, jonka arvo oli vuonna 2021 kaikkiaan 342 miljardia euroa.

– Edellisen kerran asunto-omaisuuden arvo vuositasolla pieneni vuosina 2009–10 finanssikriisin jälkeen. Asuntojen arvon lasku osuu kaikkiin tuloluokkiin riippumatta siitä, onko asunnonomistajalla asuntolainaa vai ei, Corin toteaa tiedotteessa.

Kaikista kotitalouksista vain 31 prosentilla on asuntolainaa. Asumiseen liittyvää velkaa oli viime vuoden lopulla kaikkiaan 131 miljardia euroa, josta asuntolainoja oli 109 miljardia ja loput taloyhtiölainoja. Määrä vastaa kolmea neljännestä kotitalouksien koko velkamäärästä.

Asuntomarkkinoiden alavire näkyy etenkin sijoittajien toiminnassa. Sijoittajien suosimassa Helsingissä yksiöiden hinnoista on vuoden aikana huvennut yli kymmenen prosenttia, kun muualla lasku on jäänyt vajaaseen yhdeksään prosenttiin. Sijoitusasuntoja varten myönnettyjen lainojen määrä on laskenut selvästi enemmän kuin omaa kotia varten hankittujen lainojen.

Nina Törnudd