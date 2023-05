Alkoholin kokonaiskulutus väheni 1,2 prosenttia viime vuonna

Alkoholin kokonaiskulutus väheni viime vuonna 1,2 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli viime vuonna sataprosenttisena alkoholina 8,9 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna alkoholin kokonaiskulutus on pääsääntöisesti vähentynyt vuodesta 2007 lähtien, THL kertoo.

Alkoholijuomien vähittäiskulutus putosi viime vuonna noin kymmenen prosenttia. Tilastoimaton kulutus puolestaan kasvoi noin 49 prosenttia ja anniskelukulutus 34 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Koska vähittäiskulutus muodostaa kaikesta Suomessa arvioidusti juodusta alkoholista noin 75 prosenttia, kymmenen prosentin pudotus siinä riittää pudottamaan myös kokonaiskulutusta.

Tilastoidusta kulutuksesta vähittäiskulutus muodosti viime vuonna 88 prosenttia. Toisin sanoen ylivoimainen valtaosa alkoholista Suomessa juodaan jossain muualla kuin ravintoloissa.

Lisäksi ravintola-anniskelun määrä on ollut trendinomaisessa pudotuksessa koko 2000-luvun. Kun anniskelukulutus muutetaan sataprosenttiseksi alkoholiksi, anniskelukulutus oli vielä 2000-luvun alussa noin kaksi litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Nyt se on enää noin litran.

Pandemia selittää suuret muutokset

Isot muutokset edelliseen vuoteen verrattuna selittyvät pääosin koronapandemialla ja rajoituksilla, joita oli vuonna 2021 runsaasti mutta vuonna 2022 ei enää juurikaan.

Kun ulkomaanmatkailua ja ravintoloiden toimintaa rajoitettiin tai ne pantiin kokonaan kiinni vuosien 2020 ja 2021 aikana, alkoholijuomien ostaminen päivittäistavarakaupoista, verkkokaupoista ja Alkosta lisääntyi. Rajoitukset poistettiin vuoden 2022 aikana, mikä näkyi sekä anniskelukulutuksen että matkustajatuonnin voimakkaana kasvuna, THL kertoo.

Alkoholin kokonaiskulutus koostuu sekä tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Tilastoimaton kulutus pitää sisällään matkustajatuonnin ja ulkomaisista verkkokaupoista tilatun alkoholin. Tilastoimaton kulutus oli viime vuonna arviolta 14 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Juomaryhmistä selvästi suosituin oli viime vuonna yhä olut. Tilastoidusta kulutuksesta olut muodosti noin 46 prosenttia. Sen ylivoima on kuitenkin rapautunut pikkuhiljaa, sillä vuonna 1995 oluen osuus tilastoidusta kulutuksesta oli noin 54 prosenttia. Samalla mietojen viinien suosi on vähitellen kasvanut. Kun niiden osuus vuonna 1995 oli noin kymmenen prosenttia, on se viime vuodet ollut noin 20 prosenttia.

Pekka Torvinen