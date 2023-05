Hallitusneuvottelijat eivät pukahda Tunnin junasta – Annika Saarikko: Orpolta kova lupaus saada juna hallitusohjelmaan

TYÖRYHMÄ: Sari Sarelius, Asko Lehtonen, Jari Heino

Turun Tunnin junasta ei kuulu hallitusneuvotteluista mitään. Näin voi kuvata tilannetta, kun Turun Sanomat ja Salon Seudun Sanomat tiedustelivat neuvotteluissa mukana olevilta kansanedustajilta, uskovatko he rakentamispäätöksen kirjaamiseen hallitusohjelmaan.

Heiltä kysyttiin myös käsitystä Salon ja Turun välisen kaksoisraiteen rakentamispäätöksen kirjaamisesta hallitusohjelmaan. Samat kysymykset esitettiin myös muutamalle maakunnan kansanedustajalle, joiden puolue ei osallistu hallitusneuvotteluihin.

Toimitusministeristön valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että Tunnin juna kirjaaminen hallitusohjelmaan on hallitusneuvotteluja vetävältä kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta todella kova lupaus.

– Onkin syytä muistaa, että Tunnin junan toteuttaminen on miljardiluokan lupaus, jota esimerkiksi valtiovarainministeriö ei kannata, Saarikko kirjoittaa sähköpostissa.

Saarikon kanta miljardien ratahankkeisiin on sama kuin ennen vaaleja: ne tulee laittaa nyt jäihin, ja satsaukset tulee tehdä olemassa olevan raide- ja tieverkon kunnostamiseen.

– Maakunnassamme on satojen miljoonien eurojen paine myös tieverkon kunnostamiseen, hän sanoo.

Turku–Salo-kaksoisraide on Saarikonkin mielestä yhteys, jota kansanedustajat voivat edistää yhdessä, mutta muiden maakunnalle tärkeiden liikennehankkeiden edistämistäkään ei saa unohtaa.

– Ajattelen niin, että Turku–Salo-kaksoisraiteen osuudet kehittäisivät paitsi Turku-Helsinki välistä yhteyttä myös maakunnan sisäistä liikennettä sekä mahdollista lähijunaliikennettä.

Taloudellisesti tarkastellen olisi realistisempaa parantaa ja kehittää rantarataa, sanoo Saarikko.

– Keskusta puhui jo vaalien alla siitä, että uusien raiteiden rakentamisen sijaan satsaukset tulee tehdä jo olemassa oleviin teihin ja raiteisiin.

Huolestuneisuutensa ilmaisee suoraan vasemmistoliiton puheenjohtaja, turkulainen Li Andersson.

– En ole kuullut sanaakaan sanottavan Tunnin junasta hallitusneuvotteluissa, en julkisuudesta enkä muuten. Se tuntuu huolestuttavalta. Perussuomalaiset ja Rkp eivät kuulu Tunnin junan kannattajiin. Rkp:n piirissä on vastustusta, koska monet haluavat pitää yhteyden rantaradalla. Perussuomalaiset ovat yleisesti nihkeitä suurille ratahankkeille.

– Kokoomuksessa Petteri Orpo on ottanut kantaa Tunnin junan puolesta. Puolueessa on kuitenkin vaikutusvaltaisia tahoja, jotka kannattavat muiden junayhteyksien toteuttamista.

Andersson ei innostu pelkästä Turku–Salo-kaksoisraiteesta.

– Sellainen kirjaus vain viivästyttäisi koko Tunnin junaa, mutta kuitenkin tuokin osuus maksaisi aika paljon. En ymmärrä mitä lisäarvoa sellainen ratkaisu toisi. Fiksumpaa olisi tehdä Tunnin juna kokonaan. Koko tämä asia on pitkälti Petteri Orpon vastuulla. Jos hän asettaa arvovaltansa peliin, hän varmaan saa Tunnin junan aikaiseksi.

Naantalilainen kansanedustaja, perussuomalaisten Vilhelm Junnila toteaa, että hän on itse liikenneasioiden neuvottelukunnassa, joten hän ei voi kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

– En voi kertoa, onko Tunnin juna ollut esillä. En voi kommentoida sitäkään, onko puhetta ollut Turku-Salo -kaksoisraiteesta. Itse olen ollut aina Tunnin junan kannattaja. Katsotaan sitten juhannuksena.

Salolainen Mikko Lundén (ps.) osallistuu hallitusneuvotteluihin asuminen ja liikenne -pöydässä. Lundén ei kerro, millä tavalla Tunnin juna, muut raidehankkeet tai liikenne ylipäätään ovat tähän mennessä olleet esillä neuvotteluissa. Salon kaupunginhallituksen jäsen Lundén on vastustanut koko ajan oikoradan rakentamista ja Salon osallistumista radan hankeyhtiöön.

Turku–Salo-kaksoiraiteeseen hän suhtautuu myönteisemmin.

– Kaksoisraide voidaan rakentaa, jos rahaa riittää.

Lundén korostaa, että tämäkin mielipide on henkilökohtainen.

Hallitusmuodostajan, kokoomuksen puheenjohtajan, turkulaisen Petteri Orpon avustaja vastaa sähköpostitse, ettei kysymyksiin vastata neuvotteluiden ollessa kesken.

Turkulainen kansanedustaja, asuminen ja liikenne -pöydässä istuva Saara-Sofia Sirén (kok.) ei myöskään hiisku mitään, kun neuvottelut ovat kesken.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa Sirén vastasi olevansa täysin samaa mieltä Tunnin junan rakentamispäätöksen kirjaamisesta hallitusohjelmaan. Orpo puolestaan vastasi astetta lievemmin eli samaa mieltä.

Myöskään paraislainen Sandra Bergvist (r.) ei kommentoi hallitusneuvotteluasioita mitenkään. Vaalikoneessa hänen kantansa toteuttamispäätöksen kirjaamisesta hallitusohjelmaan oli neutraali.

Salolainen Saku Nikkanen (sd.) sanoo kannattavansa sellaista raideratkaisua, jolla pystytään parantamaan luotettavuutta. Hän ei usko, että Tunnin junaa edes kirjataan hallitusohjelmaan.

– Kaksoisraiteella saadaan aikaan luotettavuutta, vaikka maksaa sekin aika lailla. Sitä kohtaan ei ole kuitenkaan suoranaista vastustusta.

Nikkanen kertoi mielipiteensä Tunnin junasta ja hallitusohjelmasta jo ennen vaaleja. Hän teki näkemyksensä selväksi myös vaalien jälkeen maakunnan kansanedustajien ensimmäisessä tapaamisessa.

– Menosäästöjä haetaan joka paikasta. Ja vaikka radassa on kyse investoinnista, se on myös kustannuskysymys. Tie- ja raideinfrassa on korjausvelkaa miljardikaupalla.

Nikkanen valittiin kansanedustajaryhmän varapuheenjohtajaksi. Hänen mielestään edustajien kannattaa keskittyä ajamaan hankkeita, joista löytyy yksituumaisuus.

Nikkanen on Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hän ei vaalien alla tyrmännyt uutta rataa kokonaan. Sen linjaus vain pitäisi siirtää Salon alueella noudattamaan E18-moottoritietä.

Kaarinalainen Sofia Virta (vihr.) ei ole hallitusohjelmakirjauksesta yhtä luottavainen kuin aiemmin.

– Talouden vakava tilanne on nyt niin vahvasti tapetilla, että voin vain toivoa että kokoomus Orpon johdolla edistää Tunnin junaa.

Kaksoisraideasiaan Virta ei ota kantaa.​