Arabimaiden ulkoministerit: syyrialaispakolaisten turvallinen kotiinpaluu ensisijainen tavoite

Syyrian, Jordanian, Saudi-Arabian, Irakin ja Egyptin ulkoministerit hyväksyivät maanantaina lausunnon, jonka mukaan syyrialaispakolaisten turvallinen kotiinpaluu on ensisijainen tavoite. Ulkoministerit tapasivat maanantaina Jordanian pääkaupungissa Ammanissa.

Syyrian jo 12 vuotta riehunutta sisällissotaa on YK:n mukaan paennut noin 5,5 miljoonaa ihmistä Libanoniin, Jordaniaan, Turkkiin, Irakiin ja Egyptiin. Lausunnossa sanottiin, että pakolaisia vastaanottaneiden maiden ja YK:n on lisättävä yhteistyötä Syyrian kanssa, jotta pakolaisten paluu kotiin voidaan järjestää.

Ulkoministerit sanoivat tukevansa Syyriaa sen pyrkimyksissä vahvistaa alueidensa hallintaa ja laillista järjestystä. He myös antoivat tukensa Syyrialle aseellisten ryhmien vastaisissa toimissa sekä ulkomaiden Syyrian asioihin sekaantumisen torjunnassa.

Syyria pääsemässä takaisin arabimaiden yhteisöön

Syyrian sisällissodassa on kuollut yli puoli miljoonaa ihmistä ja lähes puolet maan 23 miljoonasta asukkaasta on joutunut pakenemaan kodeistaan joko maan sisäisesti tai ulkomaille. Vaikka presidentti Bashar al-Assad on ottanut sisällissodassa menettämiään alueita takaisin hallintaansa, suuri osa Syyrian pinta-alasta on yhä al-Assadin hallinnan ulkopuolella.

Venäjän ja Iranin tukema Syyria erotettiin Arabiliitosta vuonna 2011 sen jälkeen, kun al-Assadin hallinto alkoi julmasti tukahduttaa demokratiaa vaatineita mielenosoituksia. Vaikka al-Assad on ollut vuosia poliittisesti eristettynä, viime aikoina on alkanut näkyä toisenlaista diplomaattista liikehdintää. Alkusysäyksenä olivat Saudi-Arabian maaliskuussa Iranin kanssa uudelleen solmimat diplomaattisuhteet, jotka muuttivat Lähi-idän alueellisia suhteita.

Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi kertoi, että Ammanin kokous oli jatkoa Saudi-Arabiassa viime kuussa pidetystä konsultaatiokokouksesta. Tuolloin yhdeksän arabimaan edustajat tapasivat Saudi-Arabian Jeddassa ja keskustelivat Syyrian mahdollisesta paluusta takaisin Arabiliiton jäseneksi.

”Syyrian nykyinen tilanne ei voi jatkua”

Safadin mukaan Ammanin tapaaminen oli hyvä ja positiivinen.

– Keskityimme pakolaiskysymykseen ja hyväksyimme mekanismin, jonka avulla pakolaisten vapaaehtoinen paluu voidaan aloittaa yhteistyössä YK:n kanssa, Safadi sanoi.

– Nykyinen tilanne Syyriassa ei voi jatkua ja aiemmat lähestymistavat kriisin hallintaan ei ole johtanut eikä johda muuhun kuin suurempaan tuhoon.

Ulkoministerien lausunnossa vaadittiin Syyriaa parantamaan julkista palvelua alueilla, joille pakolaiset palaisivat. Lisäksi Syyriaa kehotettiin suunnittelemaan toimia, joilla pakolaisten turvallisuus varmistetaan.