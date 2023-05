Autoilija kiittää auttajaa

Kyllä Suomen kansa presidentti Niinistön johdolla vei meidät Natoon. Sanna Marin vielä viime vuonna ilmoitti, ettei Suomi hae Naton jäsennyyttä hänen hallituskaudellaan. Ettei totuus unohtuisi

Suurkiitos Kaisa-kanttorille ja bändille upeasta virsikonsertista Uskelan kirkossa. Kuljetusjärjestelyt toimivat myös mainiosti. Ilo olla mukana

Ylimielinen on kaupunginvaltuutettu, jonka mielestä hänen kanssaan eri mieltä olevat ovat haitallisia valittajia. Lain suoma oikeus

Tuli jossain vaiheessa laitettua viestiä, että koiria on enemmän kuin lapsia. No nyt siitä on tehty uutinenkin. Tässä välissä olen huomannut, että 2–3 koiran perheet lisääntyvät. Voi olla, että yhdellä koiralla on yksinäiset päivät, mutta kahdesta on toisilleen seuraa. Meidän rivitalossamme on kohta enemmän koiria kuin ihmisiä. Ihan positiivista pohdiskelua

Pääsikö Sanna Marin sentään huippukokouksen eteiseen asti? Vieraslista

Taas on Suomi ennakkosuosikki Euroviisuissa, niinkuin monesti aiemminkin ja hehkutus on kova. Ettei taas vaan petyttäisi pahasti. Karsinta on ensiksi selvitettävä ensi tiistaina. Cha, Cha, Cha

Eikö Ukrainalla ole kerjuuden rajaa? Mikään ei näytä riittävän? Saisivat hävetä. Raja kiinni

Lämmin kiitos avusta Halikon risteyksen avustajille kun autoni lakkasi käymästä. Vanha ukko ja auto

Saamme siis hallintojohtajan konkurssiin menneestä KymiRingistä. Meriitti sekin

Nimimerkille: Koiratarhat ovat muualla: Koirani ei räksytä lenkillä, ei ole flexiä käytössä ja korjaan jätökset. Koirapuistoissa emme käy jatkossakaan ja lenkkeilemme siellä missä sinäkin. Valivali

Suomi on maailman onnellisin maa ja paras maa rikollisille. Suomessa ei ainakaan väkivaltarikollisten tarvitse pelätä mitään kovempia rangaistuksia. Rikosten uhrit sen sijaan saavat viettää unettomia öitä ja pelätä tappouhkauksia. Kaduilla ei myöskään uskalla kulkea yksinään, eikä oleilla skeittipuistoissa skeittailemassa. Voi joutua mitä julmimman väkivallan kohteeksi. Poliisillekin kukkoillaan. Meillä kukkoillaan

Valhojanmäkeen, Vanutehtaankadulle tutka, kadulla ajetaan törkeitä ylinopeuksien, niin ylös kuin alaspäin ajaessa! Tutka

Talven turhake on latukone. En ole koskaan ymmärtänyt koneella tehtävää latua. Se tulee, kun hiihtää suksilla. Oman latuni hiihtäjä

Päätöksenteko Klippulasta ei ole avointa ja läpinäkyvää. Tekniset seikat, kuten sauna ja majoitustilojen määrä olisi ollut selvitettävissä ennakkoon. Pitää reilusti sanoa, että kohde halutaan myydä, eikä piiloutua palautusten taakse. Klippula