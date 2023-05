Avustus pelastaa Halikon nuorisoseuran konkurssilta – seurantalojen energia-avustuksia jaettiin seudulla 20 hakijalle

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt energia-avustuksia seurantaloja omistaville yhteisöille yhteensä yli 2,2 miljoonan euron edestä. Avustuksia jaettiin kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten vuoksi.

Salossa ja sen lähikunnissa avustusta sai yhteensä 20 yhteisöä, muun muassa Halikon nuorisoseura.

– Tämä tuki on kaltaisillemme seuroille korvaamaton. Seurantaloja ylläpitävät seurat ovat yleensä pieniä seuroja, joista monille ainoa tulonlähde on talon vuokratulot. Ja kun viime vuosina vuokrausrintamalla on ollut sattuneesta syystä aika hiljaista, tuen merkitys on valtava, sanoo Halikon nuorisoseuran puheenjohtaja Arto Lehtovirta.

Avustus kohdentuu viime talvikaudella, loka-huhtikuussa, syntyneisiin energiakustannuksiin. Halikon nuorisoseura anoi 3 000 euron avustusta ja sai sen täysimääräisenä. Tuella seura kattaa Halikon nuorisoseurantalon viime talven öljy- ja sähkökuluja.

– Avustuksen avulla pystymme välttämään konkurssin ainakin tänä vuonna. Se pelastaa meidät, että voimme jatkaa toimintaamme syksyllä, Lehtovirta toteaa.

Halikon nuorisoseurantalosta puolet lämpiää sähköllä ja puolet öljyllä. Seuralla on talossa vuodenvaihteessa solmittu määräaikainen sähkösopimus, jonka kilowattituntihinta on yli 20 senttiä.

– Silloin kun teimme sopimuksen, kerrottiin, että pörssisähkö nousee euroon, mutta se ei koskaan toteutunut. Olemme sidottuja sopimukseen vielä puolitoista vuotta, ellei järjestelmässä tapahdu muutosta, Lehtovirta huokaa ja miettii, miten seura sinnittelee läpi ensi talvesta.

Talon vuokraus ei ole Lehtovirran mukaan merkittävästi lisääntynyt, vaikka korona-ajasta onkin selvitty.

– Jonkin verran on tullut yksityistilaisuuksia ja rippijuhlia, mutta ne ovat kolmen tunnin tilaisuuksia, joista saatavat tulot ovat 100 euroa. Niitä täytyy olla paljon, jotta kulut saadaan peittoon. Emmekä voi siirtää energiakuluja suoraan vuokrahintoihin, koska sitten emme saa varauksia.

Halikon nuorisoseurantalo on rakennettu vuonna 1980, kun vanha tuhoutui tulipalossa vuonna 1978. Vielä 1980- ja 90-luvuilla talolla oli runsaasti käyttöä, mutta ei enää.

– Tänä päivänä tällaista taloa ei kannattaisi enää rakentaa, koska sille ei löydy tarpeeksi käyttäjäkuntaa. Tämä sopii tanssimiseen ja erilaisiin tilaisuuksiin, mutta ei esimerkiksi urheilemiseen. Vain pieniä jumpparyhmiä talossa on kokoontunut. Ja häidenpitopaikkana emme pysty kilpailemaan esimerkiksi kartanomiljöiden kanssa, vaikka hintamme ovatkin edulliset, Lehtovirta toteaa.

– Yllättävän monelle paikalliselle talomme on myös aivan vieras paikka, hän lisää.

Energia-avustusta haki 813 yhteisöä, joista avustuksen sai 783. Avustuspäätökset tehtiin noin kolme kuukautta sen jälkeen, kun eduskunta myönsi määrärahan maaliskuussa.

– Keskeisinä myöntökriteereinä ovat olleet kokoontumis- ja harrastustilojen pinta-ala, energian hinnan nousun vaikutukset talon toimintaan sekä hakijan toimet energian säästämiseksi, kertoo Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo liiton tiedotteessa.

– Hakijoita oli erittäin paljon, vielä enemmän kuin seurantalojen korona-avustushakijoita muutama vuosi sitten. Avustukselle on selvästi erittäin suuri tarve, sanoo hakemukset käsitellyt energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli.

Salossa suurimman tukisumman sai Uskelan Maamiesseura, joka ylläpitää vuonna 1924 suojeluskuntataloksi rakennettua Sinistä taloa. Seura sai energiatukea 8 850 euroa.

– Haimme vielä enemmän, mutta tämäkin on hyvä apu. Tällä on meille iso merkitys, sanoo Uskelan Maamiesseuran rahastonhoitaja Lasse Kara.

Sinisessä talossa on ilma-vesilämpöpumppu ja öljylämmitys. Sähkösopimus loppui viime syksynä, ja seura joutui solmimaan uuden sopimuksen tilanteessa, jossa sähkönhinnan odotettiin ensin putoavan ja sitten sen ennustettiin nousevan pilviin.

Seuran oli pakko tehdä ratkaisu, ja se solmi puolen vuoden yrityssopimuksen, jossa hinta oli reilusti yli 20 senttiä kilowattitunnilta. Valtavista laskuista selvittiin Karan mukaan säästöjä syömällä.

– Nyt saamme toivottavasti solmittua uuden 10 sentin tai sitä alhaisemman sopimuksen. Ensi talvesta tulee siis helpompi.

Kara arvioi, että Uskelan Maamiesseura on paremmassa tilanteessa kuin moni muu seurantaloa ylläpitävä seura, koska sillä on vakituisia vuokralaisia. Niihin kuuluvat Salon Taitokeskus ja Turun Seudun Tanssioppilaitos, joka pitää Sinisessä talossa harjoituksia. Myös juhlatilan vuokrauksia on jälleen enemmän.

– Olemme samassa tilanteessa kuin ennen koronaa, mutta emme ollenkaan sillä tasolla kuin Nokian aikana. Maailma on muuttunut, Kara toteaa.

– Emme ole kaatumassa, mutta ei tätä ole kauhean hääviä tehdä. Saamme hoidettua taloa välillä isolla ja välillä vähän pienemmällä tappiolla. Ja remonttiakin pitäisi tehdä isommalla kädellä: maalausta tarvittaisiin ja kattoremontti, hän summaa.

Salon seudun avustukset

SALO

Halikon nuorisoseura ry, 3 000 euroa

Kaukurin rukoushuoneyhdistys ry, 1 300 euroa

Kiikalan Nuorisoseura ry, 2 200 euroa

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry, 800 euroa

Perniön vapaaehtoinen palokunta ry, 800 euroa

Tieksmäki-Metola kyläyhdistys ry, 750 euroa

Uskelan Maamiesseura ry, 8 850 euroa

Vaskion Nuorisoseura ry, 4 000 euroa

SOMERO

Someron Pitkäjärven maa- ja kotitalousseura ry, 2 600 euroa

KEMIÖNSAARI

Andelslaget Folkets Hus, 4 150 euroa

Dragsfjräds Ungdomsförening r.f., 9 500 euroa

Hembygdens vänner i Hitis, 4 550 euroa

Kemiön Sisu ry, 4 400 euroa

Kimito Ungdomsförening r.f., 5 000 euroa

Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle, 2 500 euroa

Vestlax Byaförening rf, 2 200 euroa

2 200 euroa Västanfjärds Ungdomsförening rf, 8 100 euroa

KOSKI

Kosken Tl Työväentalon kannatusyhdistys ry, 1 500 euroa

MARTTILA

Marttilan Nuorisoseura ry, 3 800 euroa

SAUVO

Sauvon Työväenyhdistys ry, 1 800 euroa

Lähde: Suomen Kotiseutuliitto