Biodynaaminen pioneeri aloitti Muurlan Suoramyynnin tiloissa – puutarhayritys muutti pääkaupunkiseudulta Muurlaan

Ensin muuttivat yrittäjät, perässä tuli firma.

– Ihastuimme Ruotsalan kylän kummulla myynnissä olevaan taloon. Ja muuton jälkeen ihmettelimme, miksi yritys on pääkaupunkiseudulla, mutta me täällä? kertoo Hanna Seppäläinen noin puolentoista vuoden takaisista ajatuksista.

Vieressä nyökyttelee avopuoliso ja liikekumppani Esa Jussila.

Yrittäjät kuulivat tiettävästi 1700-luvulla rakennetun perinnetalonsa naapurissa olevan tyhjillään liiketilaa ja ostivat riittävän isoksi osoittautuneen kiinteistön viime syksynä. Nyt pariskunnan vuonna 1990 perustettu yritys Esabau Oy on muuttanut tukkuliikkeensä ja varastonsa Muurlan Suoramyyntinä seudulla yhä muistettavan kaupan tiloihin Muurlan ja 110-tien viereen. Avajaisia vietettiin huhtikuun lopulla.

Vuonna 1992 aloittanut Muurlan Suoramyynti ehti olla täysin tyhjillään muutamia vuosia sen ainoan yrityksen Luonnonmaan Kalakaupan lopetettua syksyllä 2021.

Esabau toimii perustajansa Jussilan mukaan keittiö- ja puutarha-alalla, ja keskittyy siinä nimen omaan biodynaamista viljelyä tukevien tuotteiden tukku- ja vähittäismyyntiin.

– Yrityksen kantavana ideana on laittaa biojätteet kiertoon ja multana tai lannoitteena takaisin maahan uutta kasvattamaan, Hanna Seppäläinen sanoo.

– On kaikenlaisia probiootteja ja mikrobeja, joista kasvit tykkäävät, Jussila lisää.

Esa Jussila kertoo, että aloittaessaan 1987 luonnonmukaisten tuotteiden kanssa, ei käsitettä Suomessa oikein tunnettu. Luonnonmukaisten lannoitteiden kauppaamisesta seurasi ankaraa ja vakavaakin vääntöä viranomaisten kanssa, sillä lainsäädäntö ei tuntenut käsitettä luonnonmukainen lannoite.

– Voi aidosti sanoa, että olemme olleet alan pioneereja Suomessa. Olemme yhä innovatiivinen yritys, Esa Jussila sanoo.

Yrityksellä on hyllyissään noin tuhat erilaista tuotetta kukista fermentoivista bokashi-kompostoreista, luonnonmukaisiin lannoitteisiin ja kastelua helpottaviin tihkuruukkuihin tai lampaanvillaiseen Pihavillaan.

– Se on kevään hittituote. Puutarhakauppiaat ry on valinnut BioProffan Pihavillan vuoden 2023 puutarhatuotteeksi, Esa Jussila kertoo.

Tuotekirjon määrä konkretisoituu, kun pääsee kurkistamaan Muurlan Suoramyynnin entisiin myyntitiloihin, jossa vanhat myyntikojut lähes katoavat kattoon kohoavien lavojen ja laatikoiden alle. Varaston perällä on myös Suomesta ostettua ylijäämälampaanvillaa, joka pääsee aikanaan suojaamaan ja lannoittamaan kasveja kasvimaille ja perennapenkeille. Yksi omista tuotemerkeistä on BioProffa. Yrityksellä on oma Eurogarden-niminen nettikauppa.

– Eurogarden on nimenä vähän harhaanjohtava. Tuotamme kyllä paljon tavaroita Keski-Euroopasta, mutta olemme kuitenkin pieni, kuusi työntekijää työllistävä perheyhtiö. Ja nykyisin salolainen perheyhtiö, Hanna Seppäläinen sanoo.

Jussilan mukaan Esabau on 99 prosenttisesti tukkuliike, jonka tuotteita löytyy K- ja S-ryhmien kaupoista, Tokmannilta, Bauhausilta, Puuilosta, Stockmannilta…

Mutta on myös vähittäismyynti tuttua: Espoossa yrityksellä on ollut neljäkin myymälää.

Nyt ainoa vähittäiskauppa löytyy Salon Muurlasta.

– Tässä oli myymälätilat valmiina, joten ajattelimme, miksipä ei pitää täällä myös pientä kauppaa paikkakuntalaisille, Jussila kertoo.

Jussilan mukaan Muurlan kaupan etuna suuriin ketjuihin on se, että Muurlasta löytyy koko tuotevalikoima.

Aukioloajat eivät tosin ole ihan isojen ketjujen tasolla. Muurlan myymälä on virallisesti auki perjantaisin puolestapäivästä viiteen iltapäivällä.

– Käytännössä olemme auki muulloinkin. Aina voi soittaa, tai jos näkyy liikettä ja ovi on auki, on myös kauppa auki.

Saloon kotiutuneilla uusilla yrittäjillä on puutarha-alan kokemusta yhteensä 67 vuotta. Esa Jussila kertoo toimineensa alalla 40 vuotta, Seppäläinen 27.

– Tämä on maailman ihanin ala, uusi muurlalainen yrittäjä Hanna Seppäläinen vakuuttaa, ja iloisesta hymystä päätellen on asian suhteen tosissaan.

Presidentti Kallion tyttären poikain Muurlan Suoramyynti aloitti vuonna 1992

Kaikki vanhat salolaiset muistanevat Muurlan Suoramyynnin, josta sai monenlaista tuoretta ja paikallista. Kauppa oli ikään kuin Reko-lähiruokatoiminnan edeltäjä, kauppahalli maaseudulla.

Muurlan Suoramyynnin perustivat vuonna 1992 Perniön Paarskylän kartanon Ilkka Kaarlonen ja Juha Kaarlonen.

Tätä kautta Muurlan Suoramyynnillä on lähes suora yhteys Suomen poliittiseen historiaan. Kartanon emäntänä ollut Kaarlosten äiti Katri Kaarlonen oli ensimmäinen Salon seudun naiskansanedustaja, ja hänen isänsä oli presidentti Kyösti Kallio.

Kaarloset vuokrasivat Muurlan Suoramyynnin liiketoiminnan vuonna 2007 yrittäjälle, kiinteistö jäi Kaarlosten haltuun.

Yrittäjä Jaana Salminen luopui liiketoiminnasta vuonna 2015 ja suurin osa liiketilasta jäi tyhjilleen.

Ainoaksi kiinteistön yrittäjäksi jäi Luonnonmaan kalakaupan yrittäjä Sauli Leppänen.

Leppänen ilahtuu kuullessaan, että taloon on tullut uutta elämään.

– Tyhjää tilaa oli paljon, hiiret pitivät tanssejaan. Hienoa, että tiloihin tulee puutarhayrittäjä.

Leppänen muistelee laittaneensa pillit pussiin syksyllä 2021. Syynä lopettamiseen ei Leppäsen mukaan ollut asiakaskato.

– Olin tehnyt kalahommia jo kymmenen vuotta. Laitoin putiikin kiinni ja lähdin Espanjaan talveksi. Ensi syksynä on aika siirtyä eläkkeelle, 40 vuoden yrittämisen jälkeen. Vieläkin joku soittelee ja kyselee tuoretta kalaa, Leppänen kertoo.

Kaarloset myivät Muurlan Suoramyynnin kiinteistöt Esabau Oy:lle viime syyskuussa.