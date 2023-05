Brasilian ex-presidentti Bolsonaro oli poliisin kuultavana ja vakuutti syyttömyyttään epäillyssä rokotustodistusväärennöstapauksessa

Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro oli tiistaina poliisien kuultavana tutkinnassa, jossa selvitetään epäilyksiä siitä, että rokotekriittisyydestään tunnetulle Bolsonarolle ja hänen lähipiirilleen olisi väärennetty rokotustodistuksia koronaviruspandemian aikana.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että Bolsonaron avustaja Mauro Cid käytti hyväksi kontaktejaan maan terveydenhuoltojärjestelmässä, jotta muun muassa Bolsonarolle ja tämän perheelle saataisiin hankittua väärennetyt rokotustodistukset esimerkiksi matkustusrajoitusten kiertämiseksi. Poliisin mukaan sillä on todisteita siitä, että Bolsonaro on ollut tietoinen väärien tietojen syöttämisestä terveysministeriön sähköiseen rokotusrekisteriin.

Uutistoimisto AFP:n valokuvaajan mukaan Bolsonaro lähti poliisiasemalta Brasiliassa puhumatta toimittajille.

Bolsonaron avustaja Fabio Wajngarten kertoo Twitterissä kuulemisen kestäneen noin kolme tuntia. Wajngarten sanoo Bolsonaron vastanneen kaikkiin kysymyksiin ja painottaneen jälleen kerran, ettei hänellä ole mitään tekemistä väitetyn huijauksen kanssa.

Aiemmin tässä kuussa poliisi teki ratsian Bolsonaron kotiin ja takavarikoi tämän puhelimen ja käsiaseen.

Bolsonaroa arvosteltiin pandemian hoitamisesta

Bolsonaro on aiemminkin kiistänyt syytökset ja väittänyt viranomaisten tehtailevan tekaistua oikeusjuttua häntä vastaan. Ex-presidentti on kertonut, ettei häntä ole rokotettu.

Bolsonaroa arvosteltiin ankarasti tämän presidentinkaudella koronaviruspandemian heikosta hoitamisesta. Pandemiassa vei Brasiliassa yli 700 000 ihmisen hengen.

Rokotekriittisyyden ohella Bolsonaro muun muassa kannusti malarialääke hydroksiklorokiinin käyttöön koronaviruksen vastaisena lääkkeenä, vaikka aineen tehosta koronavirusta vastaan ei ole tieteellisiä todisteita.