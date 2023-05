Cannes antoi Johnny Deppille puolustautumisalustan

Cannesin elokuvajuhlat alkoivat tiistaina. Tänä vuonna kilpasarjassa nähdään etenkin pitkäaikaisten Cannesin suosikkien elokuvia. Kuolleet lehdet -elokuvallaan osallistuvan Aki Kaurismäen kilpakumppaneita ovat esimerkiksi Wes Andersonin Asteroid City, Hirokazu Kore-edan Monster ja Catherine Breillatin The Last Summer. Kultaisesta palmusta kisaavat uusilla teoksillaan myös Marco Bellochio, Wim Wenders ja Ken Loach, jotka ovat saaneet ensimmäiset elokuvansa Cannesiin jo 1970-luvulla.

Festivaalin avajaiselokuva ei aina osallistu varsinaiseen kilpasarjaan. Niin on tänäkin vuonna, ja avajaiselokuvasta on harvoin käyty näin kiivasta keskustelua – jo ennen kuin se tiistai-iltana nähtiin.

Keskeinen kiihdyttäjä on ohjaaja Maiwennin valinta ottaa Johnny Depp elokuvansa Jeanne Du Barry toiseen pääosaan Ludwig XV:ksi. Deppille rooli on ensimmäinen iso elokuvatyö, jonka hän on saanut sen jälkeen, kun hänen ja Amber Heardin avioero-oikeudenkäynnissä julkisesti setvityt parisuhdeväkivaltasyytökset tulivat esiin vuonna 2018. Depp sai potkut sekä Pirates of the Caribbean- että Fantastic Beasts-elokuvasarjoista.

Jeanne Du Barryn lehdistötilaisuus muuttui Deppin puolustusnäytelmäksi. Näyttelijä luonnehti potkujaan epäreiluiksi. Välillä hänellä oli selviä vaikeuksia sanoa kokonaisia lauseita.

– Tunnenko nyt olevani Hollywoodin boikotoima, en. En ajattele sitä. En tarvitse Hollywoodia, Depp sanoi.

Seitsemän elokuvan ja kahden oopperan aihe

Maiwenn on paitsi ohjannut Jeanne Du Barryn, myös näyttelee pääosaa. Tapahtumat sijoittuvat pääosin Versaillesiin, jossa elokuvaa on myös saatu kuvata harvinaisen paljon.

Madame Du Barry (1743-1793) oli työläistaustainen kurtisaani, jonka elämästä on aiemmin kerrottu seitsemässä elokuvassa ja kahdessa oopperassa. Maiwennin tulkinnassa päähenkilö on nainen, joka tietää olevansa esine ja kauppatavaraa ja elää oveluudella sen mukaisesti. Turvalliseen asemaan hän pääsee vasta kuninkaan suosikkina. Kuningattaren kuoltua rakastajattaresta tulee elävä ja jatkuva skandaali, hovin tärkein ja samalla vihatuin nainen.

– En halunnut tehdä elämäkertaelokuvaa, jossa käydään läpi elämän avainkohtaukset, vaan keskittyä rakkaustarinaan, Maiwenn sanoi.

Elokuva tuli samana päivänä eli tiistaina koko Ranskassa valkokangaslevitykseen.

– Paineet olivat siksi kaksinkertaiset, Maiwenn kuvaili.

Lehdistötilaisuuden kulku oli erikoinen, sillä se alkoi puoli tuntia myöhässä ja Depp saapui paikalle vasta varttia sen jälkeen. Siinä välissä Maiwenn kehui Deppiä vuolaasti.

– Hänen ei tarvinnut opetella Ranskan historiaa, hän tiesi Ludwig XV:sta enemmän kuin minä, ohjaaja kertoi.

Metoo-kysymyksiä

Ranskassa Jeanne Du Barryn valinta Cannesin avajaiselokuvaksi on monien mielestä kuvaavaa. Maan elokuvateollisuudessa ei ole reagoitu metoo-liikkeeseen niin vakavasti kuin anglosaksisessa maailmassa tai vaikkapa Pohjoismaissa. Cannes taas on elokuvan kotimaassa kulttuurin ja viihteen supertapahtuma, josta on suoria televisiolähetyksiä joka ilta.

Toisaalta myös suhtautuminen Deppiin on erilaista kuin Yhdysvalloissa, jossa teollisuuden bisneslehti The Hollywood Reporter kutsui häntä vuonna 2020 ”ei-toivotuksi henkilöksi” ja ”radioaktiiviseksi”. Ranskassa näyttelijä on ollut kohujen läpi muun muassa Diorin partaveden mainoskasvo.

Depp tähdensi, ettei hän tee comebackia, koska hän ei koskaan mennyt pois. Näyttelijä myös kritisoi mediaa, joka on kertonut paitsi parisuhdeväkivallasta, myös hurjasta alkoholi- ja huumeongelmasta.

– Suurin osa teistä, jotka olette lukeneet juttuja minusta ja elämästäni viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana, suurin osa mitä olette lukeneet on satumaista, kauheaa fiktiota, Depp sanoi.

Kalle Kinnunen