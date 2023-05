Cannesissa on esillä muutakin suomalaisuutta kuin Kaurismäki

Cannesin kilpasarja on elokuvamaailman tavoitelluin festivaalipaikka. Aki Kaurismäki, 66, ei oikeastaan ole tämänvuotisessa kilpailussa edes veteraanisarjaa. Maanantaina esitettävä Kuolleet lehdet on toki jo hänen neljäs elokuvansa kilpasarjassa, mutta mukana on peräti viisi aiempaa Kultaisen palmun vastaanottajaa. Wim Wenders, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan ja Hirokazu Kore-eda ovat voittaneet kerran, Ken Loach kahdesti.

Tuttuja nimiä ovat myös Wes Anderson, Todd Haynes ja Catherine Breillat. Seitsemän kilpasarjan 21 elokuvasta on naisen ohjaamia. Se on Cannesille ennätys.

Toisaalta on kuvaavaa, että ne kilpasarjan seitsemän elokuvaa, joille on jo varmistunut Suomessa levittäjä, ovat kaikki miesten ohjaamia. Edes festivaalipalkintoja jo useilla elokuvillaan keränneeltä Alice Rohrwacherilta ei ole vielä saatu yhtään teosta kaupalliseen jakeluun Suomessa.

Syyskussa Suomen valkokankaille saapuva Kuolleet lehdet on Cannesin ainoa virallisen ohjelmiston pohjoismainen elokuva. Suomalaisuutta on tosin toisessakin elokuvassa. Un certain regard -esityssarjassa Stéphanie de Giuston ohjaama Rosalie kertoo 1800-luvun lopun Ranskassa eläneestä parrakkaasta naisesta. Pääosaa näyttelee Ranskassa tähdeksi nopeasti noussut suomalais-puolalainen Nadia Tereszkiewicz.

Vanhoja suosikkeja

Keskiviikkona ensi-iltansa sai yksi odotetuimmista kilpailun ulkopuolisista teoksista, Pedro Almodóvarin puolituntinen queer-lännenelokuva Strange Way of Life. Rakastavaisia entisiä revolverisankareita näyttelevät Ethan Hawke ja Pedro Pascal. Suomeen elokuva on sen kestosta johtuen tiettävästi tulossa jakeluun ensisijaisesti suoratoistoon.

Almodóvarin elokuvan vastaanotto oli vaihteleva, mutta ennen kaikkea positiivinen. Arvosteluissa sitä on kuvailtu ohjaajan tyylille ominaiseksi kunnianosoitukseksi klassisille lännenelokuville. Tuttuutta tuovat Sergio Leonenkin westerneistä tutut Almerian maisemat.

Kilpasarjan ulkopuolella ensi-iltansa saavat myös sarjansa viides seikkailu Indiana Jones and the Dial of Destiny ja Martin Scorsesen uusi Killers of the Flower Moon. Steven Spielbergin aiemmin luotsaama Indy sai päätöselokuvaansa uuden ohjaajan, James Mangoldin, mutta 80-vuotias Harrison Ford nähdään toki nimiroolissa.

Scorsesen elokuvan Leonardo di Caprio ja Robert De Niro kuuluvat tänä vuonna Croisettella nähtävien näyttelijöiden tähtikärkeen. Killers of the Flower Moon on suoratoistopalvelu Apple+:n tuotanto, mutta se nähdään Suomessakin ensin valkokankailla syksyllä.

Netflixin elokuvia ei Cannesissa nähdä tänäkään vuonna. Ranskan elokuva-alan lobbaama vaatimus paikallisesta teatterilevityksestä kaikille festivaalin elokuville ei sovi yhteen Netflixin toimintalogiikan kanssa.

Tuomariston johtajana veijari

Palkinnot jaetaan lauantaina 27. toukokuuta. Sihen asti arvaillaan tuomariston päätöksiä myös sen perusteella, millainen maku puheenjohtajalla on. Tänä vuonna tehtävän sai kaksinkertainen Kultaisen palmun voittaja ja showmies Ruben Östlund.

– En halua olla auktoriteetti, muuten kuin että saan viimeisen sanan kun puhun elokuvista, veijari sanoi AFP:n haastattelussa.

Östlund on ensimmäinen ruotsalainen juryn puheenjohtaja 50 vuoteen. Edellinen oli Ingmar Bergman.

Tuomaristoon on päässyt suomalainen ainoastaan kerran. Peter von Bagh oli jäsenenä Quentin Tarantinon johtamassa juryssa, joka antoi pääpalkinnon Michael Mooren Fahrenheit 9/11:lle vuonna 2004.

Östlund on toivonut tutuilta tekijöiltä uudistumiskykyä. Sitä voisi edustaa yksi jo nähdyistä kilpasarjan elokuvista. Kore-edan Monster on näkökulmia vaihtava kertomus nuorison salaisesta maailmasta ja japanilaisesta kulttuurista, jossa vaikeneminen tukee hierarkioita. Trillerimäinen elokuva on ainakin uutta Kore-edaa.

Ukrainan sota näkyy festivaaleilla

Cannes reagoi Venäjän hyökkäyssotaan tiukasti jo viime vuonna. Venäläisiä elokuvia ei päästetty ohjelmistoon, ja linja pitää. Toisaalta kansainvälisesti kiinnostavien elokuvien tekeminen Venäjällä on käytännössä loppunutkin kokonaan, eivätkä maasta lähteneet venäläisohjaajat ole vielä ehtineet saada muualla aloittamiaan hankkeita valmiiksi. Niistä odotetaan tänä vuonna valmistuvaksi ainakin Kirill Serebrennikovin elokuvaa Eduard Limonovista.

Cannesin festivaalipomo Thierry Fremaux on pitänyt Ukrainan esillä puheissaan. Un certain regard -esityssarjan avajaisnäytöksessä nähtiin yllättäen myös raju tietoisku Venäjän lapsikaappauksista. Sen irrallisuus kaikesta muusta elokuvataiteen ylistyksestä tuntui sitäkin merkityksellisemmältä ja aidosti ajankohtaiselta.

Kalle Kinnunen