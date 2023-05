Cha cha cha -hype hyppää silmille Liverpoolissa – Käärijä-paitainen Karina matkusti viisuihin Australiasta asti

Suomen euroviisuedustajaa ympäröivä innostus ei ole pelkkää suomalaisten kuvitelmaa. Se käy selväksi viimeistään Liverpoolin viisuareenan lähellä joenranta-alueella, jossa parveilee viisuturisteja tiistai-iltapäivänä ennen Euroviisujen ensimmäistä semifinaalia.

Paikalle on parkkeerattu myös Liverpooliin tuotu saunarekka. Kun Käärijä eli Jere Pöyhönen ilmestyy sieltä ulos tekemään tv-haastattelua, ympärille kerääntyy pian kymmenittäin ihmisiä. Neonvihreä bolero on piilossa mustan toppatakin alla, mutta viisufanit tunnistavat kyllä Käärijän, ja pian ilmassa on lukuisia puhelimia ikuistamassa tapahtumia.

Haastattelu päättyy, ja ympärille kerääntynyt ihmisjoukko puhkeaa suosionosoituksiin ja Käärijä-huutoihin. Hymyilevä artisti vetäisee porukan iloksi pienet tanssiliikkeet ennen seuraavaa haastattelua.

Väkijoukosta löytyvät myös viisufaneiksi tunnustautuvat siskokset Ally ja Karina Bodnaruk. He ovat lähteneet viisureissulle Australian Sydneystä asti.

Käärijä-paitaan ja neonvihreisiin asusteisiin pukeutuneen Karinan suosikkia ei tarvitse arvailla. Ensikuulemalla Cha cha cha oli hänestä ”ihan kiva”, mutta esityksen näkeminen teki Karinasta fanin.

– Näin videoklipin ja ajattelin, että tämä on hulvatonta.

Kenraaliharjoitus antoi luottoa Käärijän menestykseen

Bodnarukit ovat olleet juuri katsomassa semifinaalin viimeistä kenraaliharjoitusta, ja yleisön reaktion perusteella he uskovat, että Käärijällä on hyvä mahdollisuus voittoon. Monen muun tapaan siskokset veikkaavat, että taistelu viisuvoitosta käydään Suomen ja Ruotsin välillä.

– He olivat ne kaksi, jotka saivat todella suuren yleisöreaktion.

Bodnarukit ovat olleet viisufaneja lapsesta asti, ja viisujen katsominen on ollut tärkeä perhetraditio.

Australiassa viisuharrastus vaatii jo vähän omistautumista.

– Viisut alkavat aamuviideltä. Noustaan aamulla, katsotaan viisut ja sitten lähdetään ulos aamupalalle, Ally kertoo perheen perinteistä.

Viisureissu Liverpooliin on Allylle ja Karinalle 15 vuoden unelman täyttymys.

– Tähän reissuun on kulunut paljon säästöjä, mutta se on todella sen arvoista. Täällä on ollut maagista, Karina sanoo.

Maiju Ylipiessa