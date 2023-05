Coitus Int 50 Revival -yhtyeen kiertue saapuu syyskuussa Saloon

50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Coitus Int saapuu juhlakiertueellaan Saloon 22. syyskuuta.

Maaliskuussa julkistettiin, että Coitus Int -yhtyeen alkuperäisjäsenet Mikko Alatalo, Pena Penninkilampi ja Harri Rinne julkaisevat yhdessä Hauli Bros -yhtyeen kanssa juhlalevyn nimeltä Coitus Int 50 Revival. Useat syksylle sovituista juhlakeikoista myytiin loppuun vain parissa päivässa, ja suuren kysynnän vuoksi juhlakiertue laajenee. Yhteensä manserockin pioneeriyhtyeen kappaleita kuullaan 14 konsertissa.

– Tarkoituksenamme oli tehdä vain muutamia keikkoja, mutta kyselyitä tuli lopulta niin paljon, että päätimme tehdä lisäkonsertteja eri puolilla maata. On todella hienoa, että legendaarisen bändin tuotanto kiinnostaa edelleen ihmisiä. Kertaluonteiseksi projektiksi tämä on kuitenkin tarkoitus jättää, kertovat Mikko Alatalo ja Hauli Brosin solisti Juri Lindeman tiedotteessa.

Salon konsertissa Rock Hotel Salossa tullaan näkemään ainakin Mikko Alatalo (laulu, huuliharppu, kazoo), Pena Penninkilampi (laulu), Juri Lindeman (laulu), Kalle Alatalo (kitarat, laulu), Ari ”Selkä” Pulkkinen (basso, laulu), Harri ”Oinari” Vainionpää (rummut) ja Tero Kaario (koskettimet).

Coitus Int 50 Revival -keikoilla kuullaan kappaleita Coitus Intin kahdelta albumilta: Juice Leskinen & Coitus Int (1973) ja Per Vers, runoilija (1974). Levyt sisältävät monia ikonisia kappaleita, kuten Heinolassa Jyrää, Hengitä sisko, Hän hymyilee kuin lapsi, Juankoski Here I Come, Elämässä pitää olla runkkua sekä kakkoslevyn nimikkokappaleen Per Vers, runoilija.

Juhlakeikkojen lisäksi Coitus Int 50 Revival julkaisee 2. kesäkuuta samannimisen albumin, joka sisältää uusia tulkintoja alkuperäisen yhtyeen kappaleista.

Coitus Int 50 Revival -kiertue Rock Hotel Salossa (Asemakatu 5) 22. syyskuuta.