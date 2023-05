Demarit jarruttivat neljä vuotta – VR:n monopoli joutuu viimein syyniin

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut arviomuistion Suomen henkilöjunaliikenteen muutostarpeista. Virkamiestyönä tehdyssä muistiossa todetaan, että VR:llä on tällä hetkellä käytännössä monopoliasema Suomen raiteilla, eikä se edesauta junaliikenteen kehittämistä.

Tämä on mielenkiintoista, sillä vasta viime vuonna sama ministeriö solmi VR:n kanssa yhdeksän vuoden ostoliikennesopimuksen. Se käytännössä sinetöi nyt kritisoidun monopoliaseman. Sopimus tehtiin tarpeettoman pitkäksi, sillä valtionyhtiölle haluttiin antaa aikaa rauhassa valmistautua tulevaan kilpailutilanteeseen. EU edellyttää raideliikenteeseen aitoa kilpailua ja pitkällä sopimuksella Suomi varjelee monopolia.

Suomessa raideliikenteeseen on joka tapauksessa hankala järjestää kilpailua. Markkina-alue on verrattain pieni ja Suomen raideleveys eroaa monista muista Euroopan maista. Sopivaa kalustoa on vähän tarjolla.

Siksi LVM:n muistiossa esitetään jälleen ajatus valtion kalustoyhtiön perustamisesta. Valtio siis omistaisi junat ja operaattorit voisivat kilpailla siitä, kuka ajaa niillä halvimmalla. Tämä edellyttäisi nykyisen VR:n pilkkomista.

Ajatus on loikkayhdenvaalikauden taa. Sipilän hallituksen aikaan liikenneministeri Anne Berner (kesk.) ajoi kalustoyhtiön perustamista tarmokkaasti. Taustalla oli nimenomaan kilpailun avaaminen. VR ja raidealan ammattiliitot vastustivat hanketta jyrkästi.

Bernerin työ jäi kesken ja seuraava hallitus hautasi suunnitelmat välittömästi. Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut neljä vuotta demarien hallussa. Ensin ministeriötä johti Sanna Marin ja sitten Timo Harakka. Demarit pitivät huolen, että VR:n asemaan ei kajota.

Samalla rautatieliikenteen todellinen kehittäminen on jäänyt junnaamaan paikalleen. Esimerkiksi keskustelu lähijunaliikenteestä on osoittanut, että uusiin avauksiin ei tahdo löytyä aitoa intoa.

Kalustoyhtiön perustamista on syytä selvittää. Malli ei ole ongelmaton, mutta sitä ei ole nykytilannekaan. Henkilöjunien kilpailutuksesta on maailmalla sekä rohkaisevia että huonoja kokemuksia.

Joka tapauksessa avoimen kilpailun ratkaisuja on etsittävä ajoissa, jotta ensi vuosikymmenen alussa ei taas päädytä hätäpäissään sementoimaan nykytilannetta. Lähijunaliikenne Varsinais-Suomessa voisi näyttää esimerkkiä.