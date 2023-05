DN: Ruotsin poliisi on yrittänyt estää Rasmus Paludania polttamasta koraania tuomioistuinten kielloista huolimatta – poliisi kertoo kokeneensa poliittista painostusta

Ruotsissa poliisi on yrittänyt estää tanskalais-ruotsalaista äärioikeistolaista poliitikkoa polttamasta koraania tuomioistuinten antamista määräyksistä huolimatta, kertoo Dagens Nyheter. Eri tuomioistuimet ovat torpanneet poliisin pyrkimykset estää Rasmus Paludania järjestämästä julkista kokoontumista yhteensä kymmenen kertaa.

Lehden selvityksen mukaan poliisi on kuitenkin jättänyt tuomioistuinten päätöksiä huomioimatta ja yrittänyt estää kokoontumisia. Poliisin ratkaisu jättää tuomioistuinten päätöksiä huomiotta on herättänyt reaktioita poliisin sisällä.

– Paludanin persoona ja hänen kiihotukseen pyrkivä tyylinsä hämärtävät kokonaiskuvaa. Silloin, ei havaitse mistä tässä on kyse, ruotsalainen sananvapaus on uhattuna, sanoo dialogipoliisi Fredrik Jonson, joka oli yksi harvoista mielipiteensä lehdelle avoimesti kommentoineista.

Dialogipoliisin tehtävä on toimia linkkinä poliisijohdon ja mielenosoitusten järjestäjien välillä. Dialogipoliisin tehtävän lähtökohtana on suojella lakisääteistä mielenosoitusvapautta.

Poliisilähde: painostuksen alla pidettävä kiinni lakikirjasta

Poliisin mukaan sen ratkaisujen takana on ollut useiden tahojen poliittinen painostus. Lehden poliisilähteiden mukaan viranomaiset ovat tunteneet kohdanneensa painostusta yhteiskunnassa toimivien muslimiryhmien ja hallituspoliitikkojen tahoilta.

– Juuri tällaisissa tilanteissa, joissa paine on kovaa ja poliittiset tuulet puhaltavat, meidän on pidettävä kovasti kiinni lakikirjasta. Ja juuri niin me emme tehneet, yksi DN:n poliisilähde sanoo.

Muslimiryhmien ohella poliittisen painostuksen takana olivat niin edellinen sosiaalidemokraattinen hallitus kuin nykyinen porvarijohtoinen hallituskin.

Sosiaalidemokraattisen hallituksen oikeusministeri Morgan Johansson sekä porvarihallituksen ulkoministeri Tobias Billström ja oikeusministeri Gunnar Strömmer ovat kiistäneet DN:lle painostuksen.

