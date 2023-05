Ei olutterasseja ja mökämusiikkia

Mikä nimi hallitukselle? Petterin enkelit. Charlie

Työttömille olisi parempi tarjota kesäksi työtä kuin olutterasseja ja mökämusiikkia ajankuluksi. Korona-aikanakin joillakin oli suurin hätä, kuinka pubit pärjäävät. Työtä ja tervettä elämää

En yhtään ihmettele, ettei hoitoalalla viihdytä. Esimiehiä ja kehittäjiä kyllä riittää. Esim. kotihoidossa työt suunnittelee ihminen, kuka ei edes asiakastyötä suorita. Asiakastyötä tekevät hoitajat kyllä osaisivat itsekin työt laittaa järjestykseen. Nämäkin resurssit voisi ohjata asiakastyöhön. Työ

Ei voi kuin kauhistella, miksi vasta nyt salolaisnuori sai vankilatuomion pahoinpitelyistä? Liikaa sai tämä nuori aiheuttaa kärsimystä kanssaihmisille. Eikö tällainen häiriökäyttäytyjä kuuluisi jo aiemmin telkien taakse? Kyllä saisivat tuomiot todella koventua Suomessa. Lepsua on

Pääministeri Marinin johdolla toteutettiin sote, selvittiin koronasta ja liityttiin Natoon. Joillakin mielessä vain nahkatakki. Kovat saavutukset

Samaa mieltä myrkyn nielleen kanssa Marinin kaudesta. Velalla oli mukava mällätä, nyt krapula taitaa kiristää. Rakentava oppositiopolitiikka olisi toivottavaa. Suomi kuntoon

Kaupunginvaltuutettu ja lautakunnan jäsen lehdessä kertoi, että Klippulan asia pitää palauttaa pöydälle valmisteluun. Nyt kun olisi juuri alkanut kesäsesonki, ja paikkaa olisi saatu vuokrattua! Koko vuosi on ollut aikaa sitä selvitellä, miksi ei ole tehty mitään? Aikaa on ollut ainakin viime syksystä alkaen? Täysin käsittämätöntä saamattomuutta. Vaihtoon tuollaiset turhat valtuutetut. Nimet on muistissa

Suurkiitokset mahtavasta ja voimaannuttavasta konsertista Musinessa torstai-iltana. Hyvät Salon musiikkiopiston laulajat ja bändi. Musiikkia

Annetaan tulevalle hallitukselle työrauha. Uusi hallitus on erittäin haastavan tilanteen edessä ja joutuu tekemään tiukkoja päätöksiä. Varmasti kaikki joudumme talkoisiin mukaan, ja se on tasapuolista. Pitää muistaa, että uusi hallitus joutuu nyt korjaamaan edellisen hallituksen liian tuhlailevaa rahan käyttöä. Lopetetaan vihanpito kiitos

Voiko polttavan wc:n hajusta valittaa ja jos voi niin minne? Naapuri

Toivottavasti saadaan sellainen hallitus, joka keskittyy yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Varmasti sopeutukset tulevat koskettamaan jokaista suomalaista. Velanotto täytyy saada loppumaan ja saada myös työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Onneksi meillä on nyt osaava hallituksen vetäjä. Jooseppi