EKP takoo tehottomalla lekallaan – asuntovelallista hirvittää

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä toukokuun alussa (SSS 5.5.). Koronnostojen sarja on kestänyt kohta vuoden ja EKP on sinä aikana nostanut korkoa yhteensä 3,75 prosenttiyksiköllä. Nollakoron ajat ovat toistaiseksi ohi. Ainakin asuntovelallisilla se aiheuttaa hampaidenkiristelyä.

Pankkien stressitestit on tehty vieläkin kovempien korkojen varalta. Harva kotitalous on kuitenkaan mitoittanut elintasoaan sen mukaan, että lainakuluihin olisi tarvittaessa varaa heittää ylimääräisiä saturaisia tai jopa tuhalappusia. Korontarkistusten myötä sellainen tilanne on kuitenkin tullut tai tulee pian eteen monille.

Suomen yleisin asuntolainan viitekorko, 12 kuukauden euribor on tällä hetkellä 3,77 prosenttia. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten se oli melkein puoli prosenttiyksikköä miinuksella.

Keskuspankkien käyttämä korkoinstrumentti on hankala työväline. Talouteen vaikuttavat lukemattomat eri tekijät, mutta korkopolitiikka toimii kuin vasara. Toisella päällä naulaa lyödään syvemmälle, toisella sitä revitään irti. Korkoa joko nostetaan tai lasketaan. Kotitalouksissa EKP:n pienikin naputus tuntuu vähintään pajavasaran paukutukselta.

Nykyinen inflaatiovauhti on perua ulkoisista talouteen kohdistuneista kriiseistä. Ensin iski korona ja sitten Venäjä.

Ukrainan sodan myötä energian kallistuminen vaikutti nopealla tahdilla kaikkiin hintoihin. Pankkiirin sormenheristely ei paljon vaikuta, kun kodit pitää lämmittää joka tapauksessa.

Koronakriisin hoidossa Eurooppa toimi rivakasti ja avokätiset tukipaketit rauhoittivat markkinoita. Nyt kuitenkin kärsitään niiden jälkiaalloista. Käytännössä keskuspankki yrittää vähentää rahan määrää markkinoilla samaan aikaan kun komissio edelleen jakaa massiivisen 800 miljardin euron elpymispaketin tukiaisia.

EKP:n tavoitteena on pitää inflaatio pitkällä aikavälillä kahdessa prosentissa. Käytännössä vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien inflaatio on elänyt omaa elämäänsä. EKP:n vipuvoima toimii vähän ja viiveellä.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagardelta ei ole herunut kovin paljon sympatiaa asuntovelallisille. Kotitalouksien kannattaa varautua siihen, että korot nousevat edelleen.

Toisaalta tyypilliset asuntolainat ovat nykyään 20 vuoden pituisia tai pidempiäkin. Tuollaiseen ajanjaksoon ehtii mahtua vielä matalienkin korkojen kausia.