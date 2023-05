Ennen kaikki oli paremmin

Kyllä ne ammukset Venäjälläkin loppuvat. Motivaatio näkyy jo heikkenevän, uho lisääntyy kun kiristyy naru kaulassa. Nyt kunnon valeuutinen ja Venäjällä alkaa sisäiset selvitykset miten jatkossa pidetään kansa ruodussa. Kun se räjähtää loppu on nopeammin kuin arvatankaan. Puhdistus

Horneteista olisi pitänyt keskustella ennen kuin liityimme Natoon. Nyt voidaan vain katsella mitä isot tekee ja päättää. Kahlittu muihin. Ruotsi voi vielä tehdä itsenäisiä päätöksiä. Raja

Persujen logiikka kiteyttää maailman välinpitämättömyyden: antaa kuivuuden, nälänhädän ja pakolaismassojen kasvaa, kunhan on halpaa bensaa. Hassua että samaan aikaan vastustavat maahanmuuttoa. Surullista

Axselson kirjoitti niin totta, se on Salossa juuri näin. Hyvä M

Minkälaisia ihmisiä oikein on valittu eduskuntaan? Puhumisen taito puuttuu täysin kun lauseeseen pitää sekoittaa naisten kehonosien nimiä. Pystyn puhumaan kouluja käymättömänä ilman näitä sanoja myöskään niinku välisanaa en tarvitse Bam

Ilmastopolitiikan ja sanktiomaksujen tarkoitus on vähentää kulutusta. Inflaatio auttaa tässä hyvin ja omalla kohdalla Älä osta mitään on hyvässä vauhdissa. Perustarpeiden ostaminen on jo melko matalalla tasolla. Älä osta mitään olisi pysyvä tila tästä eteenpäin. Muutoksen tuulet

EHYT on paras eläinlääkäriasema. Pave ja kumppanit

Ajaessani alas Perniöntietä liikenneympyrään minulle selvisi mitä tarkoittaa kaupungin uraputki? Rakennusmestari

Ajankuva. Olet aivan oikein jäljillä. Me olemme kuolemassa sukupuuttoon valitettavasti. Aikoinaan meitä oli paljon, mutta ny on käynyt niin että suurin osa on nukkunut pois! Hyvää kevättä kaikille lukijoille! Mummu

Näin menee. Miksi oman maan kustannuksella. Jokainen saman osaisi

Aamulehtien tilaajamäärät vähenevät kuten kirjepostikin. Samassa suhteessa pienenee myös jakelijoiden pääluku ja jakelureittejä pidennetään. Autokantaa vaihdetaan sähköautoihin, jotka ovat korkeampia kuin polttomoottoriautot. Tässä syitä miksi laatikkoa pyydetään siirtämään korottamaan tai varhaisjakelulle on laitettava erillinen laatikko päätien varteen. Varhaisjakelu ja Posti erillisiä yrityksiä, molemmilla omat jakelureitit. Jakelusta

Ennen kaikki oli paremmin. Ei ollut asfalttiteitä, niin ei myöskään sepeli haitannut kulkua. Koiranpaskatkin maatuivat pietareilla huomaamatta. Tosin koiriakin oli vähemmän kun ei ollut varaa pitää. Paremmin?

Paras kattoo ny kuis käy. Kääriikö pisteitä vai saako kääriä kamppeensa kasaan ja poistua taka-alalle? Orotellaan

Nm. Ajankuva, kehoittaisin mennä silmälääkärille, ikä tuo näönheikkenemistä. Puistoinsinöörejä kyllä riittää. Ei välttämättä räsypekkoja. Muoti on muuttunut, rikkinäisissä farkuissa kulkeminen on tätäpäivää. Päivänkuva

Olisin enemmän huolestunut merenpinnan noususta. On veikkailtu että merenpinta voi nousta metritolkulla jo alle sadassa vuodessa. Se aika menee nopeasti. Mitäs sitten. Alankomaa

Talkoilla? Mikä estää nykyään lenkkeilemästä Perhepuistolta Vähäjoen vartta Salmenrannan ja Ratapolun kautta joelle? Matkaan vaan

Kokoomus oli kovaäänisesti vaatimassa miljoonien yritystukia korona-aikaan. Koronan jälkeen kova poru kun otettiin velkaa. Peili

Kyllä moni nuorempi olisi ollut jo lataamossa. Ihana kiitos työkavereilta jäädessäni eläkkeelle. Standaari