Espoon kaupunginjohtaja: Ei vielä selvillä, onko syytä sulkea muita siltoja

Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän mukaan ei ole vielä selvillä, onko muita siltoja syytä sulkea siltä varalta, että niissä saattaisi olla Tapiolan sillan kaltainen turmariski. Mäkelä kommentoi tilannetta kello 13:n jälkeen STT:lle.

Mäkelän mukaan nyt on ensisijainen tehtävä varmistaa, ettei Tapiolassa tapahtuneen sillan romahduksen kaltaisia onnettomuuksia pääse sattumaan enempää. Kaikissa tilanteissa, joissa on riski jostakin vastaavasta Espoossa tai muualla, on hänen mukaansa syytä ryhtyä toimiin vahinkojen estämiseksi.

Espoon kaupunginjohtaja totesi, että tänään tapahtunut sillan romahtaminen Tapiolassa tuli täytenä yllätyksenä.

Mäkelän mukaan on käytävä perusteellisesti läpi esimerkiksi se, onko nyt sortuneessa sillassa havaittu tai epäilty turvallisuuspuutteita. Asiaa selvittävät hänen mukaansa sekä rakennusvalvonta, kaupunkiympäristön toimiala että kaupunkitekniikka.

Mäkelä lisäsi, että ensimmäinen tilanneraportti saataneen myös Espoon osalta kello 15, kun Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää onnettomuuteen liittyvän tiedotustilaisuuden.

Mäkelä esitti Espoon kaupungin puolesta syvän pahoittelun siltaturmassa loukkaantuneille ja heidän omaisilleen.

Sortunut silta on kaupungin vastuulla

Tänään sortunut silta on Espoon kaupungin vastuulla, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Sillan suunnittelu ja toteutus on tilattu telinetoimittajalta.

– Silloille tehdään säännölliset viikkotarkastukset. Viimeisin tarkastus on tehty perjantaina 5.5., ja siitä on kirjattu tarkastuspöytäkirja, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunki aikoo tiedotteen mukaan varmistaa, että kaikki alueen sillat tarkastetaan viipymättä.

Pertti Mattila, Minna Pulli