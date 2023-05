Etla ennustaa Suomen kilpailukyvyn pysyvän lähivuosina vakaana

Suomen kilpailukyky pysyy lähivuosina melko vakaana, ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Työvoimakustannusten kehitys parantaa kustannuskilpailukykyä tänä vuonna, mutta toisaalta valuuttakurssimuutokset heikentävät sitä.

Työvoimakustannukset ja palkansaajien ostovoima ovat reaalisesti laskeneet, kun inflaatio on ollut suurempi kuin palkankorotukset.

Kilpailijamaihin verrattuna Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde paranee hiukan tänä vuonna, mutta heikkenee taas ensi vuoden puolella.

Kilpailukyvyn paraneminen yhdellä prosentilla kasvattaa Suomen tavaraviennin määrää 0,95 prosenttia, Etla arvioi. Luku perustuu vuosien 1995–2019 kehitykseen. Vientimarkkinoilla taas yhden prosentin kasvu puolestaan nosti vientiä 1,02 prosenttia.

Talouskasvu ja työllisyys riippuvat viennistä

Etlan kilpailukykyennusteen laatinut tutkija Ville Kaitila lähetti terveisiä hallitusneuvottelijoille. Kustannuskilpailukyvyn seuraaminen on tärkeää, koska kilpailukyky tukee vientiä ja sen myötä talouskasvua ja työllisyyttä, hän painotti.

– Kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jotta Suomen vienti pääsee kasvu-uralle heti, kun tämänhetkinen heikko tilanne väistyy ja vientimarkkinat piristyvät. Kun monet tulevan hallituskauden tärkeät tavoitteetkin riippuvat talouskasvun ja työllisyyden paranemisesta, on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta kilpailukyvystä, ettemme putoa kilpailijamaiden vauhdista, Kaitila sanoi tiedotteessa.

Ennusteessa on vertailtu kansantalouksien nimellisiä yksikkötyökustannuksia Suomen ja keskeisten kilpailijamaiden välillä. Suhteessa Ruotsiin Suomen kilpailukyky on heikentynyt Ruotsin kruunun rajun heikkenemisen myötä. Euroalueen ja Saksaan verrattuna on tapahtunut pientä vahvistumista, kun taas Suomen asema on vahvistunut verrattuna työmarkkinoiden ylikuumenemisestä kärsineeseen Yhdysvaltoihin.

Nina Törnudd