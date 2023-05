EU-parlamentti haluaa estää Unkarin lähestyvän puheenjohtajuuden, Orbanin hallinto närkästyi

Unkari esitti torstaina vastalauseensa Euroopan parlamentissa äänestykseen tulevalle esitykselle, jonka mukaan pääministeri Viktor Orbanin Unkari ei sovi EU:n puheenjohtajamaaksi.

Esityksen mukaan syynä tälle ovat Unkarin oikeusvaltio-ongelmat. Esityksessä kehotetaan jäsenmaita löytämään keino, jolla Unkarin lähestyvä puheenjohtajuus voitaisiin välttää. EU:n kalenterikierron mukaan puolen vuoden puheenjohtajuus siirtyisi Unkarille ensi vuoden loppupuoliskolla.

– Jos käy niin, että Orban todella ottaa haltuunsa neuvoston puheenjohtajuuden vuonna 2024, on Euroopan parlamentin harkittava porttikiellon antamista hänelle. Emme neuvottele lainsäädännöstä autokraattien kanssa, totesi Unkarin kärkäs kriitikko europarlamentissa, Saksan vihreä meppi Daniel Freund Twitterissä.

”Unkarin-vastainen aloite”

Unkarin oikeusministeri Judit Varga arvosteli esitystä ja kutsui sitä ”Unkarin-vastaiseksi aloitteeksi”.

– Tehdään tämä nyt selväksi: EU:n puheenjohtajuus ei ole oikeus, vaan velvoite. Kuten olemme luvanneet, me suoritamme velvollisuutemme, kukaan ei voi viedä sitä meiltä, Varga sanoi Facebook-kirjoituksessa.

Pääministeri Orbanin esikuntapäällikkö Gergely Gulyas sanoi aikaisemmin, ettei EU:n ole laillisesti mahdollista estää Unkaria nousemasta puheenjohtajaksi.

– Jos Euroopan parlamentti tekisi tällaisen päätöksen, se olisi yhtä sitova kuin jos Azerbaidzhanin parlamentti tekisi sen, Gulyas sanoi toimittajille.

Totta onkin, että Euroopan parlamentti ei voi päättää siitä, miten EU:n neuvoston eli jäsenmaiden puheenjohtajuudet kiertävät.

Orbanin johtama Unkari on lyönyt säröjä EU-maiden yhteiseen rintamaan hyökkäyssodalta puolustautuvan Ukrainan tukemisessa. Orban on kieltäytynyt antamasta sotilasapua Ukrainalle ja on vastustanut Venäjän vastaisia pakotteita.

Oikeusvaltio-ongelmia ja toistuvia rettelöitä

Unkarin oikeusvaltio-ongelmien ja korruptiohuolten vuoksi EU on tällä hetkellä jäädyttänyt miljardien eurojen edestä Unkarille osoitettua rahoitusta.

Unkarin pitäisi tehdä lukuisia uudistuksia, jotta se saisi 22 miljardia euroa sille kaavailtuja niin sanottuja koheesiorahoja vuosina 2021–2027. Koheesiorahasto on tarkoitettu valtioille, joiden bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Uudistukset ovat olleet ehtona myös Unkarille kuuluvalle 5,8 miljardin euron rahoitukselle koronapandemian elpymisrahoista.

Unkarille asetetut vaatimukset liittyvät korruptionvastaisiin sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja oikeuksien toteutumista koskeviin uudistuksiin. Komissiolla on myös vireillä EU-tuomioistuimessa kanne, koska Unkari on kieltänyt homo- ja transihmisistä kertomisen kouluissa ja mediassa.

Venäjä-politiikka hiertää

Unkarin arvot ovat tällä hetkellä pahasti ristissä käytännössä kaikkien muiden EU-maiden kanssa myös unionin Venäjää eristävässä politiikassa, jossa Unkari on ollut jatkuvasti päätösten jarruna.

Viime aikoina Unkari on ollut yhtenä esteenä tuoreimmalle Venäjää vastaan suunnatulle pakotepaketille. Kyse on pakotteista, joiden tehtävänä olisi ennen kaikkea estää kiertämästä jo aiemmin Venäjälle hyökkäyssodan takia langetettuja pakotteita.

Niin ikään Unkari on jarruttanut puolen miljardin Ukraina-tuen vapauttamista EU:n rauhanrahastosta asetoimituksia varten. Ukrainan ja Unkarin keskinäiset kiistat ovat valuneet EU-pöytiin.

Myös Unkarin taloudelliset kytkökset Venäjään ovat mittavat, eikä merkkejä kurssin kääntymisestä ole näkyvillä. Unkari muun muassa on ilmoittanut aikovansa jatkaa ydinvoimalansa laajennusprojektia Venäjän valtiollisen ydinenergiayhtiön Rosatomin kanssa.

Lähteenä myös AFP.

—

Juttua korjattu kello 7.05: saksalaismeppi Freundin sitaatti käsitteli EU:n neuvostoa, ei Eurooppa-neuvostoa, kuten aiemmin kerrottiin.

Juttua korjattu kello 12.33: Ydinvoimalan laajennusprojektia Rosatomin kanssa jatkaa Unkari, ei Ukraina, kuten jutussa virheellisesti kirjoitettiin.