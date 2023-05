Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on käynnissä – Käärijää ennakoitu illan voittajaksi

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali on käynnistynyt Britannian Liverpoolissa. Suomea edustava Käärijä nousee viisulavalle illan viimeisenä esiintyjänä.

Vedonlyöjät ovat ennustaneet Käärijää semifinaalinsa voittajaksi.

Illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista finaaliin pääsee yleisöäänestyksen perusteella kymmenen.

Käärijä nousee tänä iltana Liverpoolin viisulavalle kilpailun ensimmäisen semifinaalin viimeisenä esiintyjänä.

Jos yleisön reaktioista voi päätellä jotain, artistin ei tarvitse huolehtia jatkoon pääsystä. Semifinaalin kahdessa yleisökenraaliharjoituksessa Cha cha chata on säestänyt areenalla valtava mylvintä.

Käärijä eli Jere Pöyhönen saapuu STT:n haastatteluun lähes suoraan semifinaalin viimeisestä läpimenosta. Euroviisulavalla yleisön edessä on ollut Pöyhösen mukaan mahtavaa.

– Fiilis herää ihan eri tavalla henkiin, kun yleisö tulee sinne, hän kuvailee.

– Kyllä se antaa paljon voimaa ja energiaa ja iloa tekemiseen.

Artisti ei myönnä, että yleisön mukanaolo erityisesti lisäisi paineita. Pieni jännitys toki kuuluu asiaan.

– Vaikka lavalla sattuisikin jotain, niin mitä sitten. Pää ylös ja eteenpäin.

”Mennään näyttämään, mikä homma”

Viisuharjoituksia Liverpoolissa ovat ajoittain vaivanneet käytännön ongelmat, muun muassa korvamonitorien rikkoutuminen.

– Totta kai silloin, kun ongelmat iskivät, siinä oli semmoinen pieni jännitys, että voi hemmetti, nyt kaikki vähän joudutaan aloittamaan uudestaan, Pöyhönen sanoo.

Nyt kaikki on kuitenkin hoidossa ja homma toimii, artisti vakuuttaa.

– Mennään nauttimaan tekemisestä, ei tässä aleta stressaamaan liikaa tai panikoimaan. Olemme tehneet kaiken voitavamme ja nyt mennään näyttämään, mikä homma.

Juuri ennen lavalle menoa viisujen lavasteissa kajahtaa huuto ”Peliä!”, ja Cha cha cha -porukka heittää ylävitoset.

Kovatasoinen semifinaali

Illan ensimmäisessä semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista finaaliin pääsee yleisöäänestyksen perusteella kymmenen.

Ensimmäistä semifinaalia pidetään tänä vuonna kahdesta semifinaalista kovatasoisempana, sillä siinä kilpailee monta artistia, joille on veikattu korkeita sijoituksia. Lavalle nousee tänään Käärijän lisäksi muun muassa koko viisujen suurin ennakkosuosikki, Ruotsin Loreen.

Paikasta finaaliin kilpailee myös moni muu fanien suosikki. Norjan Alessandran Queen of Kings nousi alkuvuodesta hitiksi Tiktokissa. Israelin Noa Kirel puolestaan on kotimaassaan supertähti ja erottuu muista tämän vuoden artisteista näyttävällä tanssikohtauksella.

Kroatiaa edustaa kotimaassaan provokatiivisista esityksistä tunnettu yhtye Let 3. Sodanvastainen kappale Mama SC! pilkkaa diktaattoreja, ja sitä säestää kenties koko viisujen erikoisin lavashow. Yhtye on joskus esiintynyt myös alasti, mutta on jättänyt viisulavalla sentään kalsarit jalkaan.

Myös Maltalta ja Serbialta on luvassa näyttävät, tosin keskenään hyvin erilaiset lavaesitykset: Malta tuo lavalle pirteää hyväntuulista poppia, Serbia puolestaan dramaattista, jopa dystooppista tunnelmaa.

Semifinaalien jatkoon pääsijät valitaan tänä vuonna pelkästään yleisöäänestyksellä. Finaalin lopputulos ratkaistaan yleisöäänestyksen ja ammattilaisraatien pisteiden perusteella.

Torstain toisessa semifinaalissa finaaliin äänestetään niin ikään kymmenen maata. Semifinaalien sijoitukset kerrotaan vasta lauantain finaalin jälkeen.

Suoraan finaaliin pääsevät Euroviisujen suuret rahoittajamaat Britannia, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa sekä viime vuoden voittaja Ukraina.

Britannia isännöi viisuja viime vuoden voittajan Ukrainan puolesta.

Maiju Ylipiessa