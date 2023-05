EU:ssa halutaan estää Unkarin lähestyvä puheenjohtajuus, Orbanin hallinto närkästyi

Unkari esitti torstaina vastalauseensa Euroopan parlamentissa äänestykseen tulevalle esitykselle, jonka mukaan pääministeri Viktor Orbanin Unkari ei sovi EU:n puheenjohtajamaaksi.

Esityksen mukaan syynä tälle ovat Unkarin oikeusvaltio-ongelmat. Esityksessä kehotetaan jäsenmaita löytämään keino, jolla Unkarin lähestyvä puheenjohtajuus voitaisiin välttää. EU:n kalenterikierron mukaan puolen vuoden puheenjohtajuus siirtyisi Unkarille ensi vuoden loppupuoliskolla.

– Jos käy niin, että Orban todella ottaa haltuunsa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden vuonna 2024, on Euroopan parlamentin harkittava porttikiellon antamista hänelle. Emme neuvottele lainsäädännöstä autokraattien kanssa, totesi Unkarin kärkäs kriitikko europarlamentissa, Saksan vihreä meppi Daniel Freund Twitterissä.

”Unkarin-vastainen aloite”

Unkarin oikeusministeri Judit Varga arvosteli esitystä ja kutsui sitä ”Unkarin-vastaiseksi aloitteeksi”.

– Tehdään tämä nyt selväksi: EU:n puheenjohtajuus ei ole oikeus, vaan velvoite. Kuten olemme luvanneet, me suoritamme velvollisuutemme, kukaan ei voi viedä sitä meiltä, Varga sanoi Facebook-kirjoituksessa.

Pääministeri Orbanin esikuntapäällikkö Gergely Gulyas sanoi aikaisemmin, ettei EU:n ole laillisesti mahdollista estää Unkaria nousemasta puheenjohtajaksi.

– Jos Euroopan parlamentti tekisi tällaisen päätöksen, se olisi yhtä sitova kuin jos Azerbaidzhanin parlamentti tekisi sen, Gulyas sanoi toimittajille.

Orbanin johtama Unkari on lyönyt säröjä EU-maiden yhteiseen rintamaan hyökkäyssodalta puolustautuvan Ukrainan tukemisessa. Orban on kieltäytynyt antamasta sotilasapua Ukrainalle ja on vastustanut Venäjän vastaisia pakotteita.

Unkarin oikeusvaltio-ongelmien ja korruptiohuolten vuoksi EU on jäädyttänyt miljardien eurojen edestä Unkarille osoitettua rahoitusta.