Federiko Federikolla on suuri syliväli ja suuret odotukset

– Meillä ei koskaan ole ollut tuollaista pelaajatyyppiä, koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi Helsingissä julkistaessaan alkukesän leiritykseen kutsutut pelaajat.

Tuovi puhui Federiko Federikosta, pituudeltaan 211-senttisestä ja syliväliltään 225-senttisestä sentteristä. Federiko on puolustuksessa ulottuva korivahti, joka pystyy vaihtamaan vartioitavaa kaukana korista ja jolle voidaan hyökkäyksessä heittää alley oop -syöttöjä korirenkaan liepeillä.

– Pituuteni, sylivälini ja nopeuteni takia olen rim protector (korivahti). Odotuksia on paljon, yritän saada paikan MM-jengissä, Federiko itse kuvaili.

Tuovin mukaan Federiko muuttaa sen, miten maajoukkue voi puolustaa.

– Modernia korista pelataan myös renkaan päällä, mutta syliväli on olennaisin asia. Siinä me olemme kasvaneet, ja me peitämme aika paljon enemmän syöttötilaa kuin aiemmin. Puolustuksessa Fede mahdollistaa sen, että yhdelle pelaajalle pystytään jättämään enemmän vastuuta, Tuovi ennakoi.

Federiko ei ole koskaan pelannut Lauri Markkasen kanssa, mutta jos hänen tavoitteensa toteutuu, tämä kaksikko muodostaa Suomen isokokoisen eturivin ytimen elokuun lopulla alkavissa MM-kisoissa.

– Suomen vahvuus on ollut, että me olemme tehneet asioita eri tavalla. Nyt meillä on aikamoiset palikat, jos uskaltaa olla erilainen. Meillä on isommat palikat kuin aiemmin. Nyt kannattaa olla hoksottimet päällä, jengi kyllä kertoo, mitkä kombinaatiot ovat toimivimmat, Tuovi sanoi.

”Äiti pakotti lopettamaan jalkapallon”

Viime kausi oli Federikolle kolmas Yhdysvalloissa mutta vasta ensimmäinen yliopistokoripalloilun ensimmäisessä divisioonassa. Federiko keräsi Pittsburghin yliopistossa keskimäärin 6,6 pistettä, 5,7 levypalloa ja 1,7 torjuntaa ottelua kohti.

Hän esitti erinomaisia otteita kovimpia vastustajia kohdatessaan, kuten helmikuun alussa, jolloin hän pelasi 29 minuuttia vieraissa North Carolinaa vastaan, upotti pelitilanneheittonsa tarkkuudella 4/5 ja blokkasi kolme heittoa.

– Aluksi olin aika jännittynyt, kun menin niihin peleihin. Olin katsonut isoja nimiä televisiosta, mutta kun pääsin kentälle, tajusin että minä olen heidän tasollaan. Eivät he ole parempia. Opin puolustamaan heitä vastaan, vaikka aluksi se oli vaikeaa. Kun totuin siihen fyysisyyden tasoon, pärjäsin, Federiko kertoi.

Federikon vanhemmat ovat Sudanista, ja hän syntyi Kairossa toukokuussa 2001 – runsaat kolme kuukautta ennen kuin Suomen paras naiskoripalloilija Awak Kuier näki päivänvalon samassa kaupungissa. Federikon vanhemmat saivat turvapaikan Suomesta, missä Federikon ensimmäinen urheilulaji oli jalkapallo.

– Äiti pakotti lopettamaan jalkapallon, kun aloin kasvaa. Minut vietiin koripalloon, kokeilin sitä ja rakastuin siihen, Federiko kertoi.

Federiko aloitti vantaalaisessa Rekolan Urheilijoissa ja siirtyi toiseen vantaalaisseuraan Pussihukkiin ennen kuin vaihtoi viimeisiksi kahdeksi juniorivuodekseen valmentaja Justice Grahamin johtamiin GTA:han ja Omniaan. Hän pelasi yhden kauden miesten I divisioona B:tä Hyvinkäällä ja yhden kauden I divisioona A:ta ToPossa ennen kuin lähti Yhdysvaltoihin 2020.

– Minulla on aina ollut jenkkeihin lähteminen unelmana. Olen iso jenkkileffojen ja -sarjojen katsoja. Junnusta asti olen halunnut sinne.

Kesäkoulua etänä

Federiko pelasi viimeisen lukiovuotensa First Love Christian Academyssa ennen kuin aloitti yliopistopelinsä Northern Oklahoma -junior collegessa kaudella 2021–2022. Northern Oklahomassa Federiko keräsi 11,7 pistetä, 8,6 levypalloa ja 1,9 blokkia ottelua kohti, mikä avasi ovat Pittsburghiin. Federiko kehuu suhdettaan Pittsburghin valmentajaan Jeff Capeliin.

– Sain hyvän yhteyden valmentajan kanssa. Hänen kanssaan on helppo puhua.

Federikon mukaan Capel on kannustanut häntä pelaamaan Suomen maajoukkueeseen. Yliopistovalmentajat haluavat pelaajiensa suorittavan opintoja myös kesälukukaudella, jotta pelikauden aikana suoritettavia kursseja olisi vähemmän, mikä on vaikeuttanut joidenkin suomalaisten yliopistopelaajien osallistumista maajoukkueen kesäleiritykseen.

Federiko aikoo olla koko kesän maajoukkueen mukana tähtäämässä MM-kisoihin.

– Olen kesäkoulussa, mutta etänä. Tällä hetkellä minulla meneillään vain yksi kurssi, matikkaa. Opettajat ovat hyvät ja kesäkoulun pystyy hoitamaan, Federiko kertoi.

Federikon pääaine on liiketalous.

– Minusta tulee rahastonhoitaja, hän hymyili.

Raiko Häyrinen