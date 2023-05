FIS piti venäläisten ja valkovenäläisten pannan toistaiseksi voimassa, mutta asiaa käsitellään syksyllä luultavasti uudemman kerran

Kansainvälinen hiihto- ja lumilautaliitto FIS päätti keskiviikkona jatkaa toistaiseksi venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkua FIS:n alaisissa kilpailussa. Päätöksen asiasta teki FIS:n hallitus.

FIS linjaa asiasta todennäköisesti vielä uudemman kerran lähempänä tulevan maailmancup-kauden alkua. FIS:n varapääsihteeri Niklas Carlsson vihjaili asiasta keskiviikkona Expressenille, ja samassa käsityksessä on myös Suomen hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

– Käsittääkseni asiaa käsitellään uudelleen syksyllä. Luulisin, että asia osuu Zürichin kokoukseen syys-lokakuun vaihteessa, torstaina etäyhteydellä FIS:n kongressiin osallistunut Hämäläinen kertoi puhelimitse.

– Toistaiseksi tämä (päätös) tarkoittaa sitä, että kilpailujen järjestäjillä on niin sanotusti työrauha siinä mielessä, ettei heidän tarvitse tässä vaiheessa käydä läpi maailmanpolitiikan isoja asioita. On erittäin hyvä, että FIS jatkaa tässä asiassa samassa linjassa Suomen valtion ja olympiakomitean kanssa.

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n hallitus siirsi maaliskuun lopulla vastuun venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailuoikeuksista kansainvälisille lajiliitoille. Tänä keväänä kansainvälisistä liitoista ainakin miekkailu, judo ja taekwondo ovat päättäneet sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osanoton KOK:n kriteerien mukaisesti.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat suljettiin FIS:n lajeista pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

Lahti 2029 näyttää suuntaa

FIS:n hallitus linjasi, että miehet ja naiset kilpailevat maastohiihdon maailmancupissa viime kauden tapaan samanpituisilla kilpailumatkoilla. Muutos yltää jatkossa myös MM-kisoihin ja todennäköisesti myös olympialaisiin.

Suomessa järjestettävät pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup-kisat pysyvät tutuilla paikoillaan myös ensi kaudella. Maailmancup alkaa marraskuun lopulla Rukalla, ja Salpausselän kisat järjestetään Lahdessa maaliskuun alussa.

– Meidän tavoitteenamme on koko ajan ollut se, että saisimme pidettyä Rukan ja Lahden tietyillä vakiopaikoilla. Lahden kisojen ajankohta on viime vuosina heilunut hieman enemmän arvokisojen takia. Meille on tärkeää, että kisoissa on mukana kaikki kolme lajia (maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty) ja että kokonaisuus on urheilijoiden liikkumisen kannalta järkevä, Hämäläinen kuvaili kisakalenteria Suomen osalta.

Lahden MM-isännyys 2029 on sinettiä vaille varma, sillä kilpailevia kisahakemuksia ei ilmaantunut määräaikaan mennessä. FIS:n on määrä siunata Lahden MM-hiihdot ensi toukokuun kongressissaan.

– Lahti on Suomen talviurheilun pääkaupunki, Salpausselän kisat täyttivät sata vuotta, ja lisäksi Lahti on investoinut mielettömästi olosuhteisiin ja mahdollistanut huippu-urheilupuolen ja kansalaisten liikuttamisen. 2029 näyttää tietä siihen, että meillä Lahdessa säilyy kaikki maailmancupin lajit vuosittain, Hämäläinen kommentoi.

Paavali Pastila