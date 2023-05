Halikkolaisen karaten EM-juniorimitalistin haave urheilujohtamisesta toteutui kolmekymppisenä – ”Meillä on liitossa dynaaminen duo”

Ann-Marie Lairolahti (s. Nummila) sanoo urheilujohtamisen olleen jo pitkään hänen tavoitteenaan. 31-vuotias halikkolainen onkin kivunnut suomalaista sporttia porras portaalta ylöspäin.

Edelleen Halikossa asuva Lairolahti eteni paikalliselta tasolta eli Salon Palloilijoiden jalkapallon junioripäällikkyydestä ja Marttilan Murron seuratyöntekijän pestistä valtakunnallisiin työtehtäviin. Aiemman oman lajin eli karaten jälkeen tuli vastaan hanke Voimisteluliitossa.

Kun kyseinen hanke päättyi, avautui uusi ovi Sulkapalloliitosta. Nyt Lairolahti on Suomen urheilussa suhteellisen merkittävän tahon toiminnanjohtaja.

Järjestöpäällikön tehtävät vaihtuivat noin kuukausi sitten toiminnanjohtajuuteen, mutta työt säilyivät käytännössä samoina kuin jo syksyllä.

– Yksikään päivä ei ole samanlainen. Huippu-urheilu on vahvasti läsnä joka päivä, samoin seuratoiminta. Ollaan paljon yhteyksissä seuroihin, ja lisäksi mukana ovat yhteistyöt Olympiakomitean, eri järjestöjen ja sidosryhmien kanssa, Lairolahti kertoo.

Kontaktipinta seuratyöhön on sikälikin lähellä, että Lairolahti asuu varsin lähellä Halikon liikuntahallia. Siellä harjoittelee Salon suurin sulkapalloseura Halikon Sulkis.

– Teen töitä niin sanotusti hybridimallilla. Jonain viikkona saatan olla Helsingin Sporttitalossa yhtenä päivänä, välillä joka päivä viikonloppua myöden. Se riippuu pitkälti siitä, mitä milläkin viikolla tapahtuu.

Tavoitteen lisäksi urheilujohtaminen oli Lairolahdelle jo lapsuuden haave.

– Kun saan työskennellä urheilun parissa, ei muuta voi toivoa, hän tiivistää.

Lairolahti kertoo aloittaneensa sulkapallon pelaamisen melko hiljattain.

– Meillä on liitossa ”dynaaminen duo”, kun puheenjohtajana on myös nuori nainen. Tulemme molemmat lajin ulkopuolelta, mutta kummallakin on näkemystä huippu-urheilusta.

Puheenjohtaja Tytti Saarinen on työskennellyt muun muassa Palloliiton liittohallituksessa. Päävalmentaja on puolestaan etenkin olympialaisista tuttu Ville Lång ja nuorten päävalmentaja Timo Koljonen, joka oli mukana SalPan miesten edustusjoukkueen valmennustiimissä vuonna 2017.

Maailman toiseksi suurimmaksi lajiksi mainittu sulkapallo on Suomessa lisenssipelaajien määrän osalta keskikokoa. Lisenssi löytyy noin kymmeneltätuhannelta, ja määrä on pysynyt läpi korona-ajankin melko vakiona.

– Yksi iso tavoite on auttaa nostamaan seurojen jäsenmääriä, Lairolahti linjaa.

Hän ei koe viime vuosien nousukaslajia eli padelia sulkapallon kilpailijana.

– Ne ovat lajeina kuitenkin niin erilaisia keskenään. Sulkapallon etu on se, että sitä voi pelata esimerkiksi koulun liikuntatunneilla helposti saleissa. Kovin moneen muuhun mailapeliin se ei päde.

Lähinnä olympialaisissa esillä olevan lajin näkyvyyden kannalta keulakuvat ovat tärkeitä. Sellaisia olivat aiemmin Lång ja maailmanlistalla parhaimmillaan peräti sijalla 13 ollut Anu Nieminen, nyttemmin miesten EM-pronssimitalisti Kalle Koljonen. Jos kaikki menee toivotusti, nousee tähän kategoriaan seuraavaksi Nella Nyqvist.

– Nella on poikkeuksellinen lahjakkuus. Siitä kertoo 14-vuotiaana saavutettu 19-vuotiaiden EM-mitali. Jos hän pystyy harjoittelemaan jatkossakin terveenä, on kaikki mahdollista, kuvailee Lairolahti hiljattain 17 vuotta täyttänyttä Nyqvistiä.

Lairolahden pitkä kokemus löytyy siis karatesta, jossa hän saavutti muun muassa nuorten EM-pronssin lukuisten yleisen sarjan Suomen mestaruuksien lisäksi.

– Huippu-urheilu antaa kaikkeen elämään tosi loistavan pohjan. Siinä kun tarvitaan periksiantamattomuutta ja sinnikkyyttä. En vaihtaisi päivääkään pois urheilu-urasta.

Kuntoilu on kahden lapsen perheessä edelleen keskeinen osa elämää.

– Karatea on ole hetkeen tehnyt muuta kuin tuomarin roolissa. Mutta peruskuntourheilua kylläkin – käyn välillä kokeilemassa rajojani esimerkiksi puolimaratonilla, Lairolahti mainitsee.

ANN-MARIE LAIROLAHDEN TYÖHISTORIAA

2017–2018 SalPan jalkapallon junioripäällikkö.

2018–2019 Marttilan Murron seuratyöntekijä.

2019–2021 Karateliiton järjestösihteeri.

Tammikuu 2022–syyskuu 2022 Voimisteluliiton viestintäkoordinaattori.

Syyskuu 2022–maaliskuu 2023 Sulkapalloliiton järjestöpäällikkö.

2023/4 Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja.

Poikkeukselliset palkintorahat

Suomalainen sulkapalloilu näyttäytyy poikkeuksellisen suurten tapahtumien järjestänä. Koronapandemian jyllätessä Vantaalla järjestettiin syksyllä 2021 sekajoukkueiden MM-turnaus, johon osallistuivat jokseenkin kaikki maailman parhaat pelaajat.

Samaa kategoriaa on luvassa lokakuussa, jolloin pelataan Arctic Open. Kuusipäiväinen tapahtuma aloittaa maailmankiertueen olympiakarsintojen osalta. Useiden satojen tuhansien eurojen palkintopotti on aivan suomalaisten urheilutapahtumien kärkiluokkaa.

Järjestelyjä hoitaa Sulkapalloliiton kaupallisesta toiminnasta vastaava Badminton Management -yhtiö, ja palkintorahat mahdollistavat osaltaan yhteistyökumppanit. Pääsponsorina on peliyhtiö Supercell.

– Tällaisella turnauksella on tietysti aivan valtava merkitys koko kotimaiselle sulkapallolle. Pyrimme tietysti siihen, että kisa herättäisi laajaa kiinnostusta ja ihmiset saisivat käsityksen siitä, kuinka valtava laji sulkapallo maailmalla on, painottaa Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja Ann-Marie Lairolahti.