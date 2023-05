Halikonlahden haju ei tule koirista

Tunnin Junan yleisötilaisuudessa kerrottiin yksityiskiinteistöihin suunniteltavista täsmätoimista, joilla minimoidaan melu-, tärinä- ym. haittoja. Suojarakenteiden osalta esillä eivät valitettavasti vielä olleet toteutus-, ylläpito-, korjaus- ja uusimiskustannuksista sopiminen. Mikäänhän ei ole ikuista

Voihan kevät, kyllä on salolaisilla ongelma: koiran kakat. Halikonlahden altailla suurin häiriötekijä epämiellyttävä haju, joka ei tule koirista vaan jätevedenpuhdistamon toimesta. Annetaan koirillekin omistajineen ulkoilumahdollisuudet eikä räksytetä heti. Tietysti koiranomistajien on toimittava vastuullisesti. Koirien ystävä

Miten voi olla, että oikeuslaitos ottaa huomioon aikaisemmat tuomiot niin, että vähentää sitten tulevaa tuomiota? Eikö sen pitäisi olla päinvastoin? Ei ihme, että rikollisuus Suomessa on Pohjolan suurinta. Lepsu oikeuslaitos

Pavelle ja kumppaneille, vauvasta asti olemme käyneet Evidenssiassa. Olemme saaneet 10+ hoitoa, niin lääkäreiltä kuin hoitajiltakin. Sini-koira kiittää

Kun perussuomalaiset ovat jossain mukana, niin keitto on kovin sakeaa. Onska

On se hienoa, että hallitusneuvotteluissa on eräs iso puolue, joka on Isänmaallinen ja ajattelee omien kansalaisten parasta. Epra

Pieni hallitukseen pyrkivä marginaalipuolue lisäisi huomattavasti kehitysavun määrää. Ei juuri kiinnosta tätä puoluetta suomalaisten vähävaraisten toimeentulo. Jooseppi

Nimimerkille Näinkö se menee, kun on politiikko ja pääministeri, muitakin taitoja tarvitaan eli osaamista. Ei yksin lainaamista ja rahan jakamista. Säästöjäkin olisi pitänyt osata tehdä. Ei pelkällä tyylillä

En kyllä ymmärrä miksi perusvihreän Ollikainen otetaan mukaan aina ainakin tv:n ajankohtaisohjelmiin. Muitakin ilmastoasiantuntijoita voi välillä pyytää. Ihmettelen todella kun Nasan raportissa sanotaan, että Suomi on hiilinielu ja myös Ruotsi. Mutta nämät viisaat eivät välitä. Suomi alas niin maailma pelastuu

Peili, no niin nyt tämä Suomen huono tilanne laitetaankin kokoomuksen syyksi. Voi aikoja, voi tapoja. Marinin fanitus jatkuu

Onko Fortumin johto kykenemätön, kun Uniperin kanssa saivat aikaan miljarditappiot, vaikka saksalaiset saivat jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä miljardien voitot? Pitäisi johto vaihtaa. Aivan turha maksaa huomattavia palkkoja ja korvauksia. Herännäisyyttä turha odottaa. Korvausvastuuseen tunarit

Opiskelijat ottavat nykyään enemmän lainaa kuin aiemmin, siis joutuvat ottamaan. Tämähän säädettiin näin. Valtio säästää