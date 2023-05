Hallitusneuvotteluissa eletään ratkaisujen aikoja, sanoo Orpo – perjantain takaraja ei ehdoton

Hallitusneuvotteluissa eletään ratkaisujen aikoja, sanoo hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.). Orpo sanoi toimittajille keskiviikkoaamuna neuvotteluiden olevan siinä vaiheessa, että pitkät päivät otetaan käyttöön.

Orpo linjasi eilen odottavansa, että maahanmuutto- ja ilmastokysymyksistä neuvotellaan päälinjat perjantaihin mennessä. Hän täsmensi tänään, että lisäajan ottaminen on mahdollista, jos siihen mennessä teemoissa on päästy pitkälle. Hänen mukaansa tänään ja huomenna nähdään, onko perjantai realistinen aikataulu.

– Pitää olla sellaiset päälinjat löytynyt, että voidaan jatkaa, että siihen on uskoa, Orpo sanoi.

Teemoihin keskitytään neuvotteluissa lähipäivät perussuomalaisten esityksestä.

Orpo näpäytti perussuomalaisia

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra uskoo hallitusneuvotteluiden helpottuvan huomattavasti, jos maahanmuutto- ja ilmastoasioissa päästään tällä viikolla yhteisymmärrykseen. Hän piti Orpon asettamaa perjantain aikarajaa kuitenkin tiukkana ja arveli, että kiire todennäköisesti tulee.

Maahanmuuttoa käsittelevä neuvotteluryhmä ei kuitenkaan kokoontunut lainkaan vielä eilen. Orpo vieritti syyn avoimesti perussuomalaisten niskoille.

– Taisi olla syy se, että perussuomalaiset oli järjestänyt päivälle muita kokouksia niin, että aamupäivän aikana se ei ollut mahdollista ja iltapäivällä oli eduskunnan työtä. Se johtui tästä, hallituksen muodostaja sanoi.

Purra ei halunnut kommentoida, johtuiko viivästys perussuomalaisista.

– Kaikki on mennyt ihan niin kuin kuuluukin mennä ja työskennelty on, hän vastasi.

Purra toisti jälleen, että maahanmuutto- ja ilmastolinjaukset ratkaisevat perussuomalaisten jatkon neuvotteluissa.

– Luulisi, että neuvottelijat myös muissa ryhmissä ovat tyytyväisiä siihen, että saadaan konkreettisia asioita edistettyä. Ei ole mitään järkeä tuhlata ihmisten aikaa, mikäli edellytyksiä oikeasti yhteiseen hallitusohjelmaan ei ole.

Purra sanoi myös, että esimerkiksi Ylen ja kehitysyhteistyön rahoituksesta ei ole päästy vielä sopuun, vaikka molemmista onkin kirjauksia jo valmiina.

Ilmastokysymyksissä on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan jo eilen kokoonnuttu ja tehty töitä koko ilta.

”Varsinainen työ alkaa tänään”

Perussuomalaiset on asettanut maahanmuuttopolitiikan kiristämisen kynnyskysymykseksi hallitukseen osallistumiselle. Puolue on kritisoinut myös vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta, johon RKP puolestaan on sitoutunut omana kynnyskysymyksenään.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi uskovansa, että varsinainen työ alkaa toden teolla tänään.

– Eihän tämä helppo tilanne ole, mutta yleensä on niin, että jos löytyy tahtoa, löytyy ratkaisuja, Henriksson sanoi.

Kristillisdemokraattien Essayah arvioi, että hallitusneuvotteluissa voidaan lopulta edetä nopeammin muissakin asioissa, kun maahanmuutto- ja ilmastokysymykset on ensin saatu käsiteltyä.

Jo viime viikolla oli tiedossa, että näistä teemoista neuvoteltaisiin tällä viikolla. Perussuomalaisten toiveesta neuvottelut kuitenkin keskitettiin näihin kahteen teemaan, Orpo sanoi.

MT: Maa- ja metsätalouteen varmistumassa noin 80 miljoonan leikkaukset

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan maa- ja metsätalouteen on varmistumassa noin 80 miljoonan euron leikkaukset. MT:n lähteet kertovat, että säästöistä vajaat 30 miljoonaa kohdistuisi metsään ja noin 50 miljoonaa maatalouteen.

Neuvottelut maa- ja metsätaloudesta ovat lehden mukaan loppusuoralla. MT:n tietojen mukaan säästönäkemys pöydässä on yksimielinen.

Metsässä säästöjä haetaan MT:n mukaan esimerkiksi yksityisten metsänomistajien kemeratuesta ja Metsäkeskukselta.

Maataloudessa säästökohteita on useita, mutta MT:n mukaan neuvotteluissa on yritetty välttää sitä, että suorat tuotantotuet tai luonnonhaittakorvaukset vaarantuisivat.

MT:n mukaan myös maa- ja metsätalousministeriön ympäristöhankkeista etsitään säästöjä.

Hallitusneuvotteluissa on käynnissä neljäs viikko. Eduskuntavaaleista on kulunut yli 50 päivää.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula