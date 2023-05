Havis Amandan siirtotyöt Helsingissä alkavat huomenna – valmistelut aloitetaan jo varhaisaamusta

Havis Amandan patsaan siirtotyöt Helsingissä alkavat huomenna varhain aamulla, kertoo projektinjohtaja Lasse Toivanen Helsingin kaupungilta.

– Alustavat työt alkavat puoli kuudelta, hän kertoi tiistaiaamuna siirron aikataulusta.

Patsaan varsinainen nosto ja siirto tehdään valmistelutöiden jälkeen.

Esplanadin puiston ja Kauppatorin välissä Helsingissä sijaitseva patsas on tarkoitus palauttaa suihkulähdeaukiolle vuoden kuluttua, mutta mahdollisten arkeologisten kaivausten vuoksi tarkkaa aikataulua on mahdoton sanoa.

Havis Amandan patsaan ohella konservoitaviksi lähtevät suihkulähteen reunalla olevat merileijonapatsaat. Myös suihkulähteen ympäristö peruskorjataan, Helsingin kaupunki kertoi maaliskuussa tiedotteessa.

Ensimmäiset perusteelliset korjaustyöt

Vuonna 1908 valmistuneet Havis Amanda -pronssipatsas ja suihkulähde ovat taiteilija Ville Vallgrenin suunnittelemat. Taiteellisen arvonsa lisäksi suihkulähdekokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti erityisen merkittävä. Vallgren asui ja työskenteli Pariisissa teosta suunnitellessaan.

Havis Amandan patsaan lakitus on yksi tärkeimmistä vapun juhlaperinteistä Helsingissä. Myös Mantaksi kutsutun patsaan päälle on kiivetty vuosien varrella useissa kansanjuhlissa. Lisäksi suolainen ja tuulinen meri-ilmasto on kuluttanut veistoksen pintaa, Helsingin kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

– Havis Amanda on ollut säännöllisesti pienempien ylläpitotoimenpiteiden kohteena, mutta tämä on ensimmäinen tilaisuus tehdä perusteellisia korjaus- ja konservointitoimenpiteitä, julkisen taiteen konservaattori Polina Semenova Helsingin taidemuseosta sanoi maaliskuun tiedotteessa.

Hän kertoi tiedotteessa myös, että korjaushankkeessa patsaan kallistumaa pyritään oikaisemaan ja naisfiguurin jalustan rakennetta vahvistamaan. Tiedotteen mukaan pronssissa olevia halkeamia ja reikiä korjataan ja patinoidaan. Konservaattori tekee pronssiosille myös pintakonservoinnin.

—-

Korjattu aiempaa uutista kello 9.54: Patsaan siirtotyöt alkavat kokonaisuudessaan huomenna, eivät tänään, toisin kuin Helsingin kaupungilta aiemmin kerrottiin.

Markus Puolakanaho