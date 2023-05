Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisun Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion miehelle, jota syytetään lukuisista eri naisiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Mika Moringia, 51, syytetään Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa raiskauksista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli uhreina on seitsemän naista.

Syytteiden mukaan Moring oli muun muassa luvannut ajaa naisen Helsingissä Kalliosta Mannerheimintielle, mutta olikin sen sijaan kuljettanut autoon sammuneen uhrin yli 250 kilometrin päähän Etelä-Savoon Juvalle, missä hänellä oli mökki vuokrattuna. Syyttäjän mukaan vapaudenriisto kesti yli kolme vuorokautta ja sen aikana Moring pahoinpiteli naista sekä raiskasi tämän useasti.

Moring on kiistänyt kaikki syytteet.

Epäillään myös henkirikoksista

Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta, mutta tänään annettava käräjätuomio ei liity näihin epäilyihin.

Henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa kadonnutta 28-vuotiasta naista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta naista. Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi.

Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin. Myös STT on julkaissut Moringin nimen jo esitutkintavaiheessa mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimen julkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moringia vastaan on vireillä myös kaksi raiskaussyytettä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeus käsittelee syytteitä tällä viikolla.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.

Maria Rosvall