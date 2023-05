Henriksson torjuu Purran näkemyksen RKP:n ja perussuomalaisten molemminpuolisesta nokittelusta

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson torjuu perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran näkemyksen molemminpuolisesta nokittelusta puolueiden välillä. Hänen mukaansa RKP:n edustajat eivät ole kirjoittaneet vastaavia kirjoituksia kuin perussuomalaisten kansanedustaja ja toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas viikonloppuna.

– Hän hyvin alentavassa sävyssä ilmaisee itseään toista nyt hallitusta muodostavaa puoluetta kohtaan. Tällaisia en ole nähnyt, että RKP:n edustajat tai neuvottelijat olisivat kirjoittaneet, Henriksson sanoi Säätytalolla.

Purra sanoi aiemmin tänään, että RKP on jo ennen Säätytalolle tulemista todennut useamman kansanedustajan suulla, että puolue pitäisi parempana sinipunahallitusta. Tämä on hänestä näkynyt melko selvästi sosiaalisessa mediassa.

– Eräänlaista nokittelua kyllä tapahtuu molempiin suuntiin, hän sanoi.

Henrikssonin mukaan Peltokankaan kommenttia ei voi verrata keskusteluihin, joita RKP:ssä on käyty aikaisemmin hallituspohjasta.

– Puhutaan kahdesta hyvin erilaisesta asiasta.

Orpo: Neuvotteluita ei käydä sosiaalisen median välityksellä

Lauantaina aamuyöllä perussuomalaisten Peltokangas kirjoitti Facebookissa tekstin, jossa hän sanoi ”kettuuntuneensa” siitä, että vaalivoittajat eivät neuvottele hallitusohjelmaa, vaan asioita sekoittavat ”erään aina Suomessa marginaalipuolueena olleen puolueen äänekkäimmät vihervasemmistoon kallellaan olevat maailmanhalaajatahot”.

Peltokangas viittasi todennäköisimmin RKP:hen, sillä kirjoituksessa mainittiin ”samma på svenska”, joka tarkoittaa ”sama ruotsiksi”.

Jo perjantaina hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden puheenjohtajat kävivät pelisääntökeskustelua sosiaalisen median roolista.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoi maanantaina, että hallitusneuvottelujen pelisääntökeskustelu tullaan käymään uudelleen, astetta vakavammalla otteella. Hän korosti Säätytalolle tullessaan, että hallitusneuvotteluita ei käydä sosiaalisen median välityksellä.

– Sanoisin nyt kaikille, että nyt töihin, nyt neuvottelemaan. Puretaan tarmo niihin neuvotteluihin ja sen yhteisen ohjelman rakentamiseen, hän sanoi.

”Turhautumisen osoitukset kertovat jostakin”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että turhautumisen osoitukset kertovat jostakin. Hän kuitenkin korosti, että puolue pyrkii välttämään sellaisia.

– Lähdemme siitä, että neuvotteluja käydään täällä ja turhautumiset hoidetaan omassa porukassa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pisti perussuomalaisten some-ulostuloja osittain kokemattomuuden piikkiin. Hän huomautti, että esimerkiksi kristillisdemokraateilla on enemmän hallitusneuvotteluveteraaneja mukana kuin perussuomalaisilla.

– Kokemus varmasti vaikuttaa siihen, millä tavalla hallitusneuvotteluissa ylipäätänsä edetään.

Essayahin mielestä jokainen puheenjohtaja harjatkoot omansa, mutta puheenjohtajien on nyt syytä keskustella vielä yhdessä.

Purra peräänkuulutti suurille enemmän painoarvoa

Purra totesi, että suurempien puolueiden pitää saada hallitusneuvotteluissa enemmän painoarvoa kuin pienten.

– Täällä on neljä puoluetta neuvottelemassa. Kaksi on suurta ja kaksi on pientä. Sen täytyy näkyä neuvotteluprosessissa ja itse tuloksessa, Purra sanoi.

Essayahin mielestä kyse on vääristä ennakko-odotuksista.

– Se on ihan selvä, että jos joku on ajatellut, että esimerkiksi reformipöydissä äänestettäisiin vaikkapa sen mukaan, kuinka paljon on neuvottelijoita paikalla tai puolueiden suuruusjärjestyksen mukaan, silloin on ollut väärät ennakko-odotukset tavasta, jolla hallitusneuvotteluita viedään eteenpäin, hän sanoi.

Essayah muistutti, että hallitusneuvottelut ovat monitahoinen palapeli, jossa monet asiat vaikuttavat lopputulokseen.

Henriksson puolestaan huomautti, että enemmistöhallitukseen tarvitaan enemmän kuin kaksi puoluetta.

– RKP:tä tarvitaan, jotta saadaan enemmistöhallitus. Se on fakta.

Hallitusneuvotteluissa alkoi tänään toinen viikko.

– Nyt ryhdytään oikeasti jo neuvottelemaan. Varmasti mennään hyvin pitkällekin asioissa. Kun lopetellaan tämä viikko, olemme paljon viisaampia siitä, mihin näiden sisältöjen kanssa päästään, Petteri Orpo sanoi.

Orpo piti toivottavana, että talousasioita käsittelevä ryhmä saa alustavan talousraamin valmiiksi tänään, mutta viimeistään huomenna. Hän korosti, että itse neuvotteluissa on hyvä ja ratkaisukeskeinen henki.

Tynkkynen: Poliitikot päättävät Yle-laista

Viime viikon pelisääntökeskustelun taustalla olivat perussuomalaisten kolmannen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Sebastian Tynkkysen kirjoitukset Yleen liittyvistä asioista. Hän oli muun muassa kysellyt Twitter-seuraajiltaan, mitkä Ylen kanavat tai mikä sisältö ei enää olisi välttämätöntä.

Tynkkynen myös arvosteli Orpon Yle-puheita torstaina illalla julkaistussa Facebook-kirjoituksessaan.

– Orpo meni tekemään ison virheen linjaamalla omin valtuuksin, että Ylen sisällöntuotantoon ei koskettaisi, hän kirjoitti.

Tynkkynen johtaa hallitusneuvotteluissa ryhmää, johon kuuluvat viestintä ja digitalisaatio sekä media-asiat, kuten Yle.

Maanantaina aamulla Tynkkynen kävi selittämässä some-kirjoituksiaan medialle, mutta jatkokysymyksiin hän ei jäänyt vastaamaan.

Tynkkysen mukaan kukaan poliitikko ei ole esittänyt, että poliitikot voisivat puuttua journalistisiin sisältöihin.

– Täysin toinen asia on sitten se, että esimerkiksi Ylen sisällöntuotanto, mitä linjataan virikkeellisestä viihteestä tai vaikkapa ulkomaisista viihdeostoista. Ne ovat taas sellaisia asioita, että poliitikot päättävät Yle-laista, Tynkkynen sanoi.

Hän sanoi, ettei ota kantaa siihen, mitä aiheesta on linjattu, koska se on hallitusneuvotteluiden oma asia.

– Tämä työ ei ole lähtenyt vielä edes käyntiin, vaan vasta tällä viikolla.

Soini: Tynkkynen toimii kuin tamagotchi

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kommentoi Tynkkysen ja Peltokankaan roolia blogissaan.

– Sebu Tynkkynen ja Mauri Peltokangas ovat puolueen varapuheenjohtajia. Takametsien mekatähtiä. Ei rivimiehiä. He eivät noudata sovinnollisia normaaleja politiikan pelisääntöjä, koska he eivät ole normipoliitikkoja, Soini kirjoitti.

Hänen mukaansa Tynkkynen toimii kuin tamagotchi, elää niin kauan kuin joku klikkaa.

Tamagotchi on virtuaalilemmikki, jota pitää hoitaa tai se kuolee.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula