Henrikssonin mukaan hallitusneuvotteluissa on paljon isoja asioita vielä ratkottavana – ”Tilanne ei ole helppo”

RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallitusneuvotteluissa on ratkottavana vielä paljon isoja asioita.

– Tilanne ei ole mitenkään helppo, hän sanoi tiistaina aamulla.

Henriksson nosti keskeneräisinä asioina esiin muun muassa sote-asiat, kehitysavun, työllisyystoimet ja kuntien tilanteen.

Hän sanoi toivovansa, että kaikissa puolueissa on ymmärretty, että yhdessä eteenpäin pääseminen vaatii yhteishenkeä ja toisten kuuntelemista, puolueen koosta riippumatta.

– Kun tehdään yhdessä, niin tehdään yhdessä. Valmistellaan papereita, keskustellaan. Tehdään sellaisia kirjauksia, joista ollaan neljän puolueen kanssa sovittu yhteisesti. Niin yksinkertaista se on, hän sanoi.

Henriksson lisäsi toivovansa, että viime viikonlopun maahanmuutto- ja ilmastoasioita koskeneesta erittäin vaikeasta tilanteesta on otettu opiksi.

– Prosessien on oltava sellaisia, että ne osallistavat kaikkia ja että näkökohtia kuunnellaan laajasti.

Henriksson ennakoi, että seuraavat päivät ja viikot näyttävät, syntyykö Suomeen toimintakykyinen hallitus hallitusneuvotteluissa nyt olevien puolueiden pohjalta.

Hän toisti näkemyksensä siitä, että mikään ei ole valmista ennen kuin kaikesta on sovittu.

Kehitysavun leikkaus on erittäin vaikea asia

Yksi erittäin vaikea asia ratkaistavaksi näyttää olevan kehitysavun taso ja siihen mahdollisesti tehtävät leikkaukset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiistaina aamulla, että kehitysapu on edelleen täysin riitainen asia.

– Mitä enemmän pitää leikata muualta, mitä suurempia säästöjä vaaditaan, mitä enemmän niitä (leikkauksia) tulee julkisuuteen, että niitä tehdään eri kohteista, niin yhä voimakkaammin me olemme sitä mieltä, että niitä pitää tehdä myös Suomen kehitysapuun, hän sanoi.

Myös RKP:n Henriksson totesi, että näkemykset ovat puolueiden välillä hyvin erilaiset. Hän sanoi puolueensa lähtevän siitä, että myös tässä asiassa joudutaan tekemään hankalia päätöksiä. Hän kuitenkin korosti, että kehitysavussa kyse on demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, kansainvälisen vastuun kantamisesta sekä hädänalaisten ihmisten auttamisesta siellä, missä he ovat.

– Ei tämä ole mikään mustavalkoinen asia. Tämä on asia, joka koskettaa meidän kansainvälistä asemaamme. Kyse on myös meidän maineestamme maailmalla. Ja kyse on myös siitä, missä haluamme ihmisiä auttaa.

RKP:n Biaudet jatkaa neuvotteluissa

Myös RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoo jatkavansa hallitusneuvotteluissa huolimatta pitkään jatkuneesta kipuilustaan neuvotteluryhmässään. Biaudet istuu muun muassa sisäistä turvallisuutta käsittelevässä jaostossa, jossa ei hänen mukaansa ole enää paljon töitä jäljellä. Työryhmässä neuvotellaan muun muassa maahanmuuttokysymyksistä.

– Täytyy aloittaa uusi viikko ja jaksaa, jaksaa, jaksaa, Biaudet kommentoi medialle Säätytalossa tiistaina aamulla.

– Ei tässä, tehdään nyt loppuun.

Biaudet’lta kysyttiin, siintääkö hänen silmissään ministerin salkku.

– No ei todellakaan, kuului naurulla höystetty vastaus.

Biaudet kertoi maanantaina Demokraatille, että hän on tarjonnut paikkaansa neuvotteluissa pois lukuisia kertoja.

– Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita (korvaajia), Biaudet sanoi lehdelle.

Biaudet vastusti alun perinkin neuvotteluihin lähtemistä perussuomalaisten kanssa.

Konkreettisia vaikeuskertoimia

Hallitusneuvotteluita vetävä Petteri Orpo (kok.) on luvannut muuttaa neuvottelujen toimintatapaa siten, että kaikki puolueet huomioidaan paremmin.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ei vielä tiistaina osannut sanoa, onko Orpon lupaus alkanut näkyä.

– Nyt on viikonlopun jälkeen toinen päivä, toivottavasti rupeaa näkymään.

Adlercreutzin mukaan vaikeaa neuvotteluissa on tällä hetkellä muun muassa talouden sopeutuskohteista sopiminen.

– Talouskuva on haastava ja pöydissä yritetään päästä yksityiskohtiin kiinni. Se tarkoittaa tietenkin muutoksia ja säätöjä ja valintoja. Se aiheuttaa ihan konkreettisia vaikeuskertoimia, hän vastasi.

Hallitusneuvotteluissa yritetään löytää keinoja, joilla taloutta voidaan sopeuttaa kuuden miljardin euron edestä.

