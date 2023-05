Hermannin koulun musiikkivideo herättää tunteita – ”Myönnän, että purskahdin lohduttomaan itkuun”

Opiskelua, jalkapallon pelailua, hymyilemistä sulassa sovussa ja tietenkin laulamista. Näitä elementtejä löytyy vastikään julkaistusta musiikkivideosta, jonka päätähtinä esiintyvät Hermannin koulun valmistavan opetuksen ryhmän (valmo) oppilaat.

– Fiilis on todella hyvä. Saavutimme sen, minkä halusimmekin, valmo-ryhmän musiikin opetuksesta vastaava erityisluokanopettaja Hannele Arminen kiteyttää.

– Videolla nähdään, mitä valmolaisten arki käytännössä on. Se koostuu samoista asioista kuin muidenkin oppilaiden. Paitsi että he opiskelevat, he tekevät myös taidetta, Arminen jatkaa.

Musiikkivideolla kuullaan valmo-ryhmän versio Michael Jacksonin ja Lionel Richien kirjoittamasta We Are the World -hyväntekeväisyyskappaleesta. Video julkaistiin torstaina 27. huhtikuuta Youtube-internetpalvelussa, ja se on jaettu myös esimerkiksi Salon kaupungin virallisilla Facebook- ja Instagram-sivuilla.

Näyttökertoja video oli kerännyt Youtubessa perjantai-iltapäivään (28. huhtikuuta) mennessä noin 150 kappaletta. Facebookissa tykkäyksiä oli kertynyt yli 160 ja jakojakin miltei 50. Myös Instagramissa tykkäyksiä oli likimain sata.

– Emme ole mainostaneet valmista teosta oikeastaan mitenkään, Arminen kertoo.

Hannele Arminen on vastannut valmo-ryhmän musiikintunneista joulusta lähtien. Armiselle oli alusta lähtien selvää, että hän haluaa teetättää ryhmälle jonkinlaisen suuremman projektin.

– Lukuvuosi antoi meille aikaraamit, eli homma piti saada maaliin ennen kesää, Arminen painottaa.

Ensimmäinen etappi asetettiin maaliskuulle. Tuolloin Hermannin koulussa vietettiin kansainvälisyysteemaa, joka huipentui yhteiseen konserttiin.

Kun valmolaisten konsertissa tulkitsema We Are the World sai suurta kiitosta niin oppilailta kuin opettajiltakin, heräsi Armisen mielessä ajatus.

– Miksi emme tallentaisi esitystä johonkin muotoon, hän sanoittaa tuoreeltaan.

Arminen pohti perinteisen äänitteen tekemistä, mutta totesi ajatuksen olevan hieman vanhanaikainen.

– Meillähän on koulussa Timo (historian ja yhteiskuntaopin opettaja Timo Lähteenmäki), jolla on vahva tausta videoiden tekemisestä. Siitä se sitten lähti, Arminen muistelee.

Sittemmin pyörät pyörivät vinhaa vauhtia. Solisti Joel Chun lauluosuudet äänitettiin studiolla Turussa, ja Lähteenmäki kuvasi videoon tarvittavan materiaalin arviolta viikossa.

– Studiokeikkoja kertyi kaikkiaan kolme kappaletta. Mukana oli osa noin 20-päisestä kuorosta, joka sekin koostui siis valmo-ryhmäläisistä, Arminen valottaa.

– Oppilaat viihtyivät studiolla oikein hyvin. Kaikilla oli hauskaa, ja saimme koulusta mukaan eväitäkin, hän lisää.

Suurin osa musiikkivideon kuoro-osuuksista äänitettiin koululla vararehtori Joonas Pyölin johdolla. Pyöli soittaa videon taustabändissä bassoa, ja Hermannin koulun opettajakunnasta mukana ovat myös Jyri Kangasniemi (rummut), Kalle Lehtinen (kitara) sekä idean kehittäjä Hannele Arminen (piano ja koskettimet).

Viime syksynä Hermannin-pestissään aloittanut Arminen ei suinkaan toteuttanut suurempaa, opiskelijavetoista musiikkiprojektia ensimmäistä kertaa.

– Erona aikaisempaan on se, että nyt opettajillakin on kokonaisuudessa verrattain merkittävä rooli, Arminen aloittaa.

– Useimmiten olen teetättänyt kaiken työn oppilailla: niin musiikin tekemisen kuin videon kuvaamisen ja leikkaamisenkin. Tällä kertaa se ei ollut mahdollista, koska kaikilla ryhmäläisillä ei ollut aikaisempaa kokemusta esimerkiksi instrumenttien soittamisesta, hän selventää.

Hermannin koulussa järjestettiin perjantaina 28. huhtikuuta elokuvatapahtuma, jossa valmis musiikkivideo sai ensikatselmuksensa. Arminen tosin myöntää, että hänen musaryhmäläisensä saattoivat saada pientä esimakua jo hieman aikaisemmin.

– Katsoimme videon etukäteen myös bändissä soittavien opettajien kesken. Myönnän, että purskahdin tuolloin lohduttomaan itkuun, Arminen paljastaa.

– Tätä todella kaivattiin tässä maailmantilanteessa, hän tunnelmoi.

Hermannin valmo-ryhmässä on edustettuna useita kansalaisuuksia. Videoprojekti sujui Armisen mukaan siitäkin huolimatta loistavasti.

– Käytännön järjestelyt, kuten kuljetus- ja kuvausluvat, hoituivat helposti. Meillä on ohjaajia, jotka tulkkaavat esimerkiksi venäjää ja ukrainaa, ja monet valmolaiset puhuvat sujuvaa englantia, Arminen perustelee.

– Yhteishenki oli mahtava, hän päättää.

