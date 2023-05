Hirmupettymyksen kokeneen Coloradon suomalaistähti Mikko Rantanen: ”Olen ylpeä jokaisesta joukkuetoverista”

Jääkiekon NHL:n supertähtien joukkoon nousseelta suomalaishyökkääjä Mikko Rantaselta herui lämpimiä sanoja joukkuetovereilleen, vaikka hänen edustamansa Colorado Avalanchen kausi päättyi pahaan pettymykseen maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Hallitseva mestari Colorado hävisi Seattle Krakenille maalein 1–2 ja putosi jatkosta pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella voitoin 3–4.

Rantanen summasi runkosarjassa hurjat pisteet 55+50=105 ja pudotuspeleissä 7+3=10, mutta kauden huipennus jäi odotettua lyhyemmäksi.

– Annoimme kaikkemme. Jokainen jätkä voi katsoa peiliin ja sanoa sen. Olen ylpeä jokaisesta joukkuetoverista, Rantanen sanoi Coloradon verkkosivuilla.

Oliver Bjorkstrand teki toisessa erässä Seattlelle kaksi maalia, mutta Rantasen 1–2-kavennus erän viimeisellä minuutilla nosti Coloradon toiveita kauden jatkumisesta.

– Jätimme jäälle kaiken, mutta peli ei vain mennyt kuten halusimme. Mielestäni loimme enemmän maalintekopaikkoja ja pelasimme paremmin kuin vastustaja. Mutta joskus sillä ei ole väliä, Rantanen kertoi Denver Postin verkkosivuilla.

Kolmannessa erässä Colorado sai kiekon Seattlen maaliin, mutta Seattle haastoi 2–2-tasoitukseen johtaneen tilanteen. Maali hylättiin, koska Coloradon suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen oli ollut paitsiossa 17 sekuntia ennen maalin syntymistä.

NHL:n verkkosivujen mukaan Seattlen päävalmentaja Dave Hakstol kiitteli videovalmentajiensa valppautta.

– Heillä ei ollut asiasta mitään epäselvyyttä, ja he löivät naulan kantaan. Heidän tehtävänsä ei ole helppo, mutta he näkivät kyseisen tilanteen välittömästi. Jo ennen kuin kiekko meni maaliin, he olivat tunnistaneet tilanteen ja kertoneet siitä kaikille penkillämme, Hakstol kehui ”tietokonemiehiään”.

Coglianon niskamurtuma alleviivasi epäonnea

Coloradolla riitti loukkaantumismurheita läpi kauden, kun ruotsalaiskapteeni Gabriel Landeskog ei pelannut peliäkään. Pudotuspelien aikana sairastuvalle joutuivat esimerkiksi Valeri Nitshushkin, Josh Manson ja Andrew Cogliano, jonka niska murtui kuudennessa ottelussa Jordan Eberlen törkytaklauksen seurauksena.

– Olen ehdottomasti iloinen siitä, miten taistelimme koko kauden. Jopa tänä iltana. Pelasimme todella loistavan ottelun, mutta emme vain saaneet kiekkoa verkkoon, kanadalaistähti Nathan MacKinnon kommentoi.

Henkilökohtaiset pistesaavutukset eivät lohduttaneet Rantasta.

– On pettymys, kun kausi päättyy näin. Meillä oli vastoinkäymisiä koko kauden ajan, mutta olen ylpeä koko joukkueesta. Emme antaneet periksi missään vaiheessa, MM-kokoonpanospekulaatioiden kohteeksi oitis joutunut hyökkääjä sanoi.

